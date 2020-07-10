Минобрнауки направит проект программы академического лидерства

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ планирует в ближайшее время направить в кабмин проект программы академического стратегического лидерства, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков представил дизайн программы стратегического академического лидерства университетскому и академическому сообществу. Состоявшаяся встреча стала завершающей в серии мероприятий, направленных на разработку программы.

"Подводя итоги встречи, Валерий Фальков отметил, что за время разработки программа претерпела серьезные изменения... Он также добавил, что в дальнейшем возможны небольшие корректировки. В ближайшее время проект соответствующего постановления будет направлен на рассмотрение в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"В своем окончательном виде программа минимум наполовину была скорректирована благодаря вашим предложениям, замечаниям и аргументированной позиции", - отметил министр.

Фальков также отметил, что программу поддержки опорных университетов решено завершить, но ввести в новой программе "Национальный опорный университет" и при этом дать этой группе вузов не региональный статус, а национальный.

Виктор Кокшаров. "На мой взгляд, основное достоинство программы - создание консорциумов с другими вузами и научными центрами, академическими институтами и отраслевыми партнерами. Важен курс на интеграцию и объединение усилий вокруг лидеров — это позволит улучшить всю систему", - отметил ректор Уральского федерального университета