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Минобрнауки направит проект программы академического лидерства
Министерство науки и высшего образования РФ планирует в ближайшее время направить в кабмин проект программы академического стратегического лидерства, сообщает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:55
2020-07-10T19:55
валерий фальков
виктор кокшаров
уральский федеральный университет
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий фальков, виктор кокшаров, уральский федеральный университет, образование - общество, общество
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ планирует в ближайшее время направить в кабмин проект программы академического стратегического лидерства, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
представил дизайн программы стратегического академического лидерства университетскому и академическому сообществу. Состоявшаяся встреча стала завершающей в серии мероприятий, направленных на разработку программы.
"Подводя итоги встречи, Валерий Фальков отметил, что за время разработки программа претерпела серьезные изменения... Он также добавил, что в дальнейшем возможны небольшие корректировки. В ближайшее время проект соответствующего постановления будет направлен на рассмотрение в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"В своем окончательном виде программа минимум наполовину была скорректирована благодаря вашим предложениям, замечаниям и аргументированной позиции", - отметил министр.
Фальков также отметил, что программу поддержки опорных университетов решено завершить, но ввести в новой программе "Национальный опорный университет" и при этом дать этой группе вузов не региональный статус, а национальный.
"На мой взгляд, основное достоинство программы - создание консорциумов с другими вузами и научными центрами, академическими институтами и отраслевыми партнерами. Важен курс на интеграцию и объединение усилий вокруг лидеров — это позволит улучшить всю систему", - отметил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров
.
Он добавил, что программа предоставляет широкие возможности для тех университетов, которые имеют потенциал развития.