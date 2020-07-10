Тиньков рассказал о самочувствии после трансплантации костного мозга

Бизнесмен в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В конце июня он рассказал, что продолжает лечить лейкемию и собирается делать пересадку костного мозга.

Тиньков также призвал россиян становиться донорами и сообщил, что собирается создать фонд в этой сфере. "Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека, в России 130 тыщ а в Германии 7 млн доноров, нам должно быть стыдно! Я оставил открытыми комментарии, уверен туда придут фонды и донорские сервисы и подробно напишут как это сделать... Как выберусь, планирую с супругой подключится к этому процессу, сделать большой фонд", - добавил бизнесмен.