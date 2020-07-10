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Тиньков рассказал о самочувствии после трансплантации костного мозга
Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков сообщил, что у него все хорошо после трансплантации костного мозга. Также он отметил, что... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:47
россия
олег тиньков
в мире
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https://ria.ru/20200630/1573690261.html
Здоровья вам, Олег Юрьевич, такие люди нужны России.
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, олег тиньков, в мире

Тиньков рассказал о самочувствии после трансплантации костного мозга

18:47 10.07.2020
8442
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель Совета директоров "Тинькофф Банк" Олег Тиньков
Председатель Совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Председатель Совета директоров "Тинькофф Банк" Олег Тиньков . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков сообщил, что у него все хорошо после трансплантации костного мозга. Также он отметил, что планирует создать фонд в сфере донорства.
Бизнесмен в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В конце июня он рассказал, что продолжает лечить лейкемию и собирается делать пересадку костного мозга.
"Не хотел делать из своей страницы "историю болезни" тут. Но получаю кучу звонков/писем с вопросами, как я прошел вчера трансплантацию костного мозга? У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди", - написал он в своем Instagram.
Тиньков также призвал россиян становиться донорами и сообщил, что собирается создать фонд в этой сфере. "Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека, в России 130 тыщ а в Германии 7 млн доноров, нам должно быть стыдно! Я оставил открытыми комментарии, уверен туда придут фонды и донорские сервисы и подробно напишут как это сделать... Как выберусь, планирую с супругой подключится к этому процессу, сделать большой фонд", - добавил бизнесмен.
Олег Тиньков
30 июня, 15:49Распространение нового коронавируса
Тиньков переболел коронавирусом
62311016
Обсудить 6
РоссияОлег ТиньковВ мире
Популярные комментарии
Здоровья вам, Олег Юрьевич, такие люди нужны России.
10 июля, 18:57
Vasya Ivanov
1620005
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