Тиньков рассказал о самочувствии после трансплантации костного мозга

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков сообщил, что у него все хорошо после трансплантации костного мозга. Также он отметил, что планирует создать фонд в сфере донорства.
Бизнесмен в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В конце июня он рассказал, что продолжает лечить лейкемию и собирается делать пересадку костного мозга.
"Не хотел делать из своей страницы "историю болезни" тут. Но получаю кучу звонков/писем с вопросами, как я прошел вчера трансплантацию костного мозга? У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди", - написал он в своем Instagram.
Тиньков также призвал россиян становиться донорами и сообщил, что собирается создать фонд в этой сфере. "Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека, в России 130 тыщ а в Германии 7 млн доноров, нам должно быть стыдно! Я оставил открытыми комментарии, уверен туда придут фонды и донорские сервисы и подробно напишут как это сделать... Как выберусь, планирую с супругой подключится к этому процессу, сделать большой фонд", - добавил бизнесмен.