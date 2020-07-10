Спецсессия ГА ООН по коронавирусу пройдет 10 июля

БАКУ, 10 июл – РИА Новости. Специальная сессия Генассамблеи (ГА) ООН, посвященная борьбе с пандемией коронавируса, пройдет 10 июля в формате видеоконференции, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Азербайджана.
Ранее президент республики Ильхам Алиев выступил с инициативой провести специальную сессию ГА ООН, посвященную борьбе с пандемией COVID-19.
"Как известно, инициатива президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в формате видеоконференции по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 была поддержана гораздо большим числом государств, чем того требуют правила процедуры Генеральной Ассамблеи ООН. Генеральный секретарь ООН направил записку всем государствам-членам 30 июня 2020 года, в которой говорится, что эта инициатива была поддержана большинством государств-членов ООН и что 31-я специальная сессия Генеральной Ассамблеи, согласно соответствующим положениям правил процедуры Генеральной Ассамблеи, будет созвана 10 июля", - говорится в сообщении.
Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, "в настоящее время нет согласованных форматов и форм проведения официальных заседаний Генеральной Ассамблеи в виртуальном формате, и, как и на предыдущих специальных сессиях, условия текущей сессии будут согласованы между государствами-членами".
"В начале специальной сессии будут рассмотрены процедурные вопросы, а на более позднем этапе будет проведен сегмент общих обсуждений, на котором будут заслушаны выступления в национальной части. Глава нигерийской делегации, представляющий председателя 74-й сессии Генеральной Ассамблеи, будет выполнять обязанности временного председателя специальной сессии. Мы считаем, что специальная сессия, которая начнется 10 июля, будет способствовать повышению солидарности стран в борьбе с пандемией, укреплению международного сотрудничества и поиску международного ответа на эту глобальную угрозу", - заявили в МИД.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.