Спецсессия ГА ООН по коронавирусу пройдет 10 июля

"В начале специальной сессии будут рассмотрены процедурные вопросы, а на более позднем этапе будет проведен сегмент общих обсуждений, на котором будут заслушаны выступления в национальной части. Глава нигерийской делегации, представляющий председателя 74-й сессии Генеральной Ассамблеи, будет выполнять обязанности временного председателя специальной сессии. Мы считаем, что специальная сессия, которая начнется 10 июля, будет способствовать повышению солидарности стран в борьбе с пандемией, укреплению международного сотрудничества и поиску международного ответа на эту глобальную угрозу", - заявили в МИД.