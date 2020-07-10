Лавров оценил способы США привлечь Китай к переговорам по вооружениям

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал невежливыми способы, которыми США пытаются привлечь Китай к переговорам по стратегической стабильности.
Ранее госдепартамент сообщил, что США приветствуют готовность КНР к переговорам по контролю над вооружениями и пригласят китайскую делегацию на переговоры с РФ в Вене по этому вопросу. Отмечалось, что США также рекомендуют Китаю как можно скорее встретиться с Россией для рассмотрения дальнейших шагов по трехсторонним переговорам о контроле над вооружениями. В свою очередь ранее на этой неделе директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, только если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая.
"Кстати, американцы мастера передергивать. Из наших выступлений с изложением своей позиции, из китайских заявлений выдергивают ну просто беспардонно только то, что хотят использовать в своей работе. Вот недавно китайцы сказали: да, мы готовы присоединиться к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, как только Соединенные Штаты сократят свои арсеналы до размера нашего арсенала", - сказал Лавров в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений".
"(Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл – ред.) Биллингсли говорит: мы приветствует готовность Китая присоединиться к трехсторонним переговорам, мы приглашаем Китай приехать в Вену... Сейчас опять заявляют публично: мы приглашаем Китай приехать в Вену, а перед этим считаем правильным, чтобы Россия с Китаем встретилась вдвоем, объяснила бы ему (Китаю), что мы от него хотим. То, что это невежливо, не дипломатично, думаю, никому объяснять не нужно", - добавил министр.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.
Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Вашингтон обвинял Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве утверждают, что ракета имеет разрешенный радиус действия – менее 500 километров. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.