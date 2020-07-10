Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574160854.html
Лавров оценил способы США привлечь Китай к переговорам по вооружениям
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал невежливыми способы, которыми США пытаются привлечь Китай к переговорам по стратегической стабильности. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:20
выход сша из договора о рсмд
договор снв-3
сергей лавров
нато
мид кнр
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570034745_0:76:3071:1803_1400x0_80_0_0_d9e0e4eae1b32b0216e56a2fc2b100f8.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200710/1574157506.html
https://ria.ru/20200710/1574130564.html
1
москва
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570034745_0:76:3071:1803_1400x0_80_0_0_d9e0e4eae1b32b0216e56a2fc2b100f8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570034745_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_923cbee534abab5d6a59f63159a10e13.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570034745_546:0:2594:2048_1400x0_80_0_0_278d406149f68b14134be184ceb606c0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выход сша из договора о рсмд, договор снв-3, сергей лавров, нато, мид кнр, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Лавров оценил способы США привлечь Китай к переговорам по вооружениям

12:20 10.07.2020
403
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал невежливыми способы, которыми США пытаются привлечь Китай к переговорам по стратегической стабильности.
Ранее госдепартамент сообщил, что США приветствуют готовность КНР к переговорам по контролю над вооружениями и пригласят китайскую делегацию на переговоры с РФ в Вене по этому вопросу. Отмечалось, что США также рекомендуют Китаю как можно скорее встретиться с Россией для рассмотрения дальнейших шагов по трехсторонним переговорам о контроле над вооружениями. В свою очередь ранее на этой неделе директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, только если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
11:32
Китай обратился к США с призывом откликнуться на предложение РФ по СНВ-3
"Кстати, американцы мастера передергивать. Из наших выступлений с изложением своей позиции, из китайских заявлений выдергивают ну просто беспардонно только то, что хотят использовать в своей работе. Вот недавно китайцы сказали: да, мы готовы присоединиться к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, как только Соединенные Штаты сократят свои арсеналы до размера нашего арсенала", - сказал Лавров в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений".
"(Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл – ред.) Биллингсли говорит: мы приветствует готовность Китая присоединиться к трехсторонним переговорам, мы приглашаем Китай приехать в Вену... Сейчас опять заявляют публично: мы приглашаем Китай приехать в Вену, а перед этим считаем правильным, чтобы Россия с Китаем встретилась вдвоем, объяснила бы ему (Китаю), что мы от него хотим. То, что это невежливо, не дипломатично, думаю, никому объяснять не нужно", - добавил министр.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
08:00
"Это как ядерное оружие": США придумали, как наказать Китай
Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Вашингтон обвинял Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве утверждают, что ракета имеет разрешенный радиус действия – менее 500 километров. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.
81901013
Обсудить 1
Выход США из договора о РСМДДоговор СНВ-3Сергей ЛавровНАТОМИД КНРМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров подтвердил встречу группы США — Россия по космосу в конце июля
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия готова к любому развитию событий вокруг договора СНВ-3
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Россия не откажется от роли посредника между США и Китаем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Бурунди Эзекиелем Нибигирой
США ведут нечистоплотную борьбу в отношении Китая, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров прокомментировал пограничный конфликт Индии и Китая
Иван Сафронов
В суде подтвердили, что счета Сафронова никто не арестовывал
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил ситуацию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Судьба договора СНВ-3 предрешена, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: США не могут подтвердить тезис о недопустимости ядерной войны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров ответил на обвинения о "сговоре" России с талибами
Сергей Лавров
В МИД прокомментировали вопрос заключения мирного договора с Японией
Полицейские и участники акции протеста в Гонконге
В Гонконге задержали семь человек по делу о ранении полицейского
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия будет продвигать тезис о недопущении ядерной войны, заявил Лавров
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
Лавров рассказал о диалоге с США на всех уровнях
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия не видит для себя выгоды от торговой войны США и Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
Лента новостейМолния