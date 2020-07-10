Лавров оценил способы США привлечь Китай к переговорам по вооружениям

"Кстати, американцы мастера передергивать. Из наших выступлений с изложением своей позиции, из китайских заявлений выдергивают ну просто беспардонно только то, что хотят использовать в своей работе. Вот недавно китайцы сказали: да, мы готовы присоединиться к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, как только Соединенные Штаты сократят свои арсеналы до размера нашего арсенала", - сказал Лавров в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений".

"(Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл – ред.) Биллингсли говорит: мы приветствует готовность Китая присоединиться к трехсторонним переговорам, мы приглашаем Китай приехать в Вену... Сейчас опять заявляют публично: мы приглашаем Китай приехать в Вену, а перед этим считаем правильным, чтобы Россия с Китаем встретилась вдвоем, объяснила бы ему (Китаю), что мы от него хотим. То, что это невежливо, не дипломатично, думаю, никому объяснять не нужно", - добавил министр.