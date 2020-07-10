Макрон призвал Нетаньяху воздержаться от мер по аннексии Западного берега

"Он (Макрон) напомнил ему (Нетаньяху) о приверженности Франции миру на Ближнем Востоке и попросил воздерживаться от принятия каких-либо мер по аннексии палестинских территорий. Он подчеркнул, что такая мера противоречила бы международному праву и поставила бы под угрозу возможность решения с двумя государствами как решения по установлению справедливого и прочного мира между израильтянами и палестинцами", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.