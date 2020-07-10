Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574156621.html
Макрон призвал Нетаньяху воздержаться от мер по аннексии Западного берега
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг призвал воздержаться от принятия каких-либо РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:17
зеев элькин
эммануэль макрон
дональд трамп
мид израиля‎
махмуд аббас
оон
сша
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156237/47/1562374795_0:354:3009:2047_1400x0_80_0_0_b0ce7f1be1f67a2985911ed07ec050c2.jpg
https://ria.ru/20200709/1574087653.html
https://ria.ru/20200629/1573647439.html
сша
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156237/47/1562374795_0:354:3009:2047_1400x0_80_0_0_b0ce7f1be1f67a2985911ed07ec050c2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156237/47/1562374795_204:0:2933:2047_1400x0_80_0_0_e2897e362257ecb8ffc5072ee97b81ce.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156237/47/1562374795_545:0:2592:2047_1400x0_80_0_0_1c32df59fdad3335525fe7ba3453fea5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зеев элькин, эммануэль макрон, дональд трамп, мид израиля‎, махмуд аббас, оон, сша, израиль, в мире

Макрон призвал Нетаньяху воздержаться от мер по аннексии Западного берега

11:16 10.07.2020 (обновлено: 11:17 10.07.2020)
497
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 10 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг призвал воздержаться от принятия каких-либо мер по аннексии палестинских территорий, сообщает в пятницу Елисейский дворец.
"Он (Макрон) напомнил ему (Нетаньяху) о приверженности Франции миру на Ближнем Востоке и попросил воздерживаться от принятия каких-либо мер по аннексии палестинских территорий. Он подчеркнул, что такая мера противоречила бы международному праву и поставила бы под угрозу возможность решения с двумя государствами как решения по установлению справедливого и прочного мира между израильтянами и палестинцами", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Вчера, 03:30
Боррель предупредил о последствиях аннексии Западного берега для Израиля
Макрон также напомнил о неизменной приверженности Франции безопасности Израиля и его решимости добиваться ослабления напряженности на Ближнем Востоке. "Он выразил привязанность к дружбе и доверию, которые связывают Францию и Израиль", - отмечается в коммюнике.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века" президента США Дональда Трампа. По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан должно было произойти 1 июля. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
В понедельник глава МИД Израиля Габи Ашкенази заявил в интервью радио Кан, что распространение израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан не запланировано на ближайшие дни.
Территории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
29 июня, 19:09
В Израиле допустили перенос аннексии Западного берега из-за COVID-19
Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
1330011
Обсудить 0
Зеев ЭлькинЭммануэль МакронДональд ТрампМИД Израиля‎Махмуд АббасООНСШАИзраильВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1861
Эстония
В Эстонии число случаев COVID-19 достигло 2013
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Китай призвал США откликнуться на предложения России по продлению СНВ-3
Статуя Фемиды в суде
На Ямале осудили мужчину, до смерти избившего сестру из-за тысячи рублей
Врач у окна в госпитале COVID-19
В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 146
Химкинское водохранилище
Редкие сомы погибли из-за разлива нефтепродуктов в Химках
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
В Белоруссии не исключили проведение выборов без иностранных наблюдателей
Лидия Ермошина
В ЦИК Белоруссии заявили об электронных письмах и звонках с угрозами
Машина скорой помощи
В России за сутки умерли 174 пациента с коронавирусом
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов
Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Китай выступил против трехсторонних переговоров по контролю вооружений
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Китай примет ответные меры на введение США санкций из-за Синьцзяна
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Пресс-служба Фургала предупредила об ответственности за участие в митинге
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись почти 40 беженцев из-за рубежа
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
В Белоруссии оценили возможность объединения кандидатов в президенты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
Лента новостейМолния