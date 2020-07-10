Макрон призвал Нетаньяху воздержаться от мер по аннексии Западного берега

ПАРИЖ, 10 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг призвал воздержаться от принятия каких-либо мер по аннексии палестинских территорий, сообщает в пятницу Елисейский дворец.
"Он (Макрон) напомнил ему (Нетаньяху) о приверженности Франции миру на Ближнем Востоке и попросил воздерживаться от принятия каких-либо мер по аннексии палестинских территорий. Он подчеркнул, что такая мера противоречила бы международному праву и поставила бы под угрозу возможность решения с двумя государствами как решения по установлению справедливого и прочного мира между израильтянами и палестинцами", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Макрон также напомнил о неизменной приверженности Франции безопасности Израиля и его решимости добиваться ослабления напряженности на Ближнем Востоке. "Он выразил привязанность к дружбе и доверию, которые связывают Францию и Израиль", - отмечается в коммюнике.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века" президента США Дональда Трампа. По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан должно было произойти 1 июля. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
В понедельник глава МИД Израиля Габи Ашкенази заявил в интервью радио Кан, что распространение израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан не запланировано на ближайшие дни.
Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.