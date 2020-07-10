ВОЗ воздержалась от рекомендаций по открытию российских границ

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения не дает рекомендаций относительно открытия границ, такие решения принимаются на уровне страны, заявила в интервью РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Всемирная организация здравоохранения не дает рекомендаций относительно открытия границ, такие решения принимаются на уровне страны, заявила в интервью РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович

"ВОЗ таких рекомендаций не дает. Это не наше дело. Наше дело сказать, какая общая ситуация в мире, поделиться этой информацией и дать общие рекомендации. А решение должно приниматься на уровне страны", - сказала Вуйнович, отвечая на вопрос о рекомендациях относительно открытия Россией границ.

Она уточнила, что ВОЗ дает рекомендации системе здравоохранения, которая потом учитывает локальные условия и на основе этого делает свои рекомендации.

"И в каждой стране они могут быть разные, так как то, что хорошо работает в одной стране, возможно, не работает в другой. Из-за этого надо всегда ссылаться на локальную оценку рисков. ВОЗ будет поддерживать своими знаниями, но оценка рисков остается в полномочии национальных органов", - добавила она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.