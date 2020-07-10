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Воронежская область
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В Воронежской области приняли закон об органическом земледелии
Депутаты Воронежской областной думы заложили правовые основы для развития органического земледелия в регионе, говорится в сообщении заксобрания. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:24
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воронежская область

В Воронежской области приняли закон об органическом земледелии

10:24 10.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской областиЗдание Воронежской областной думы
Здание Воронежской областной думы
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской области
Здание Воронежской областной думы. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы заложили правовые основы для развития органического земледелия в регионе, говорится в сообщении заксобрания.
Законодательная база для выращивания и производства экологически чистой сельхозпродукции на территории региона была заложена в ходе 59 заседания Воронежской областной думы. Депутаты приняли сразу в двух чтениях закон "О регулировании отдельных отношений в сфере производства органической продукции".
В настоящее время в России насчитывается более 70 некоммерческих организаций, объединяющих свыше 10 тысяч сельхозпроизводителей, и 20% фермеров (около 30 тысяч), позиционирующих себя как производителей органической продукции. Согласно экспертным оценкам, обладая уникальными природными ресурсами (20% запасов пресной воды, 9% пахотных земель планеты, 58% мировых запасов чернозема) и развивая органическое сельское хозяйство, Россия может занять от 10 до 25% мирового рынка органической продукции.
"При этом Воронежская область является одним из самых перспективных регионов России в плане развития органического производства, как с точки зрения почвенно-климатических характеристик, так и с точки зрения логистики и экспорта. На сегодняшний день потенциал региона по переводу земель из интенсивного в органическое производство составляет порядка 30 тысяч гектаров или 1% от площади пашни", – пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Он также отметил, что со вступлением в силу с 1 января 2020 года Федерального Закона "О производстве органической сельскохозяйственной продукции и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации", которым устанавливаются единые требования к производителям, и появлением официального значка маркировки органической продукции, количество желающих перевести землю на органическое хозяйство должно возрасти.
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По информации департамента аграрной политики региона, уже порядка 12 предприятий планируют заниматься в Воронежской области органическим производством овощей и фруктов, зерна и кормовых культур на площади свыше 7 тысяч гектаров. На текущий момент в регионе разработана программа областной поддержки производителей органической продукции, которая включает возмещение 100% затрат на сертификацию органического производства и 50% затрат на приобретение и внесение препаратов, разрешенных в органическом сельском хозяйстве. Для "зеленых" агропредприятий разрабатывается и еще ряд мер поддержки, в том числе погектарная. Кроме того, в Воронежской области также утверждена "дорожная карта" развития производства органической продукции до 2022 года.
Базовым в этих процессах становится новый региональный закон, который устанавливает полномочия органов государственной власти Воронежской области в сфере органического земледелия, определяет направления государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии производства органической продукции, в том числе - их информационное и методическое обеспечение.
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Законом также устанавливается порядок перехода от традиционного сельскохозяйственного производства к производству органической продукции – так называемый "конверсионный период". В течение этого периода обеспечивается внедрение правил ведения органического сельского хозяйства и производства органической продукции, установленных действующими отечественными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства такой продукции.
"В результате принятия этого закона будет решаться сразу несколько важнейших задач. Во-первых, мы создаем правовую базу для развития органического земледелия в регионе, что станет нашим конкурентным преимуществом. Ниша производства органической продукции в России пока не заполнена, и в регионе фактически создается новая отрасль экономики, при том, что спрос на органическую продукцию в нашей стране, по данным ряда исследований, растет в среднем более чем на 20% в год", - сказал Нетёсов.
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Во-вторых, по его словам, принятие закона будет способствовать развитию малых и средних форм хозяйствования, а также фермерства, поскольку производство "зеленой" продукции не предполагает больших масштабов деятельности, но, при этом требует индивидуального подхода и учета множества мелочей, которые учитывают именно небольшие сельхозтоваропроизводители.
"При этом после периода конверсии они получат возможность продавать свою продукцию по ценам как минимум на треть выше при более низких производственных затратах. Кроме того, внедрение органического земледелия в регионе будет способствовать сохранению природных ресурсов, повышению экологичности сельскохозяйственного производства, а также качества и безопасности продуктов питания в Воронежской области", – рассказал Нетёсов.
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