В Воронежской области приняли закон об органическом земледелии

ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы заложили правовые основы для развития органического земледелия в регионе, говорится в сообщении заксобрания.

Законодательная база для выращивания и производства экологически чистой сельхозпродукции на территории региона была заложена в ходе 59 заседания Воронежской областной думы. Депутаты приняли сразу в двух чтениях закон "О регулировании отдельных отношений в сфере производства органической продукции".

В настоящее время в России насчитывается более 70 некоммерческих организаций, объединяющих свыше 10 тысяч сельхозпроизводителей, и 20% фермеров (около 30 тысяч), позиционирующих себя как производителей органической продукции. Согласно экспертным оценкам, обладая уникальными природными ресурсами (20% запасов пресной воды, 9% пахотных земель планеты, 58% мировых запасов чернозема) и развивая органическое сельское хозяйство, Россия может занять от 10 до 25% мирового рынка органической продукции.

"При этом Воронежская область является одним из самых перспективных регионов России в плане развития органического производства, как с точки зрения почвенно-климатических характеристик, так и с точки зрения логистики и экспорта. На сегодняшний день потенциал региона по переводу земель из интенсивного в органическое производство составляет порядка 30 тысяч гектаров или 1% от площади пашни", – пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Он также отметил, что со вступлением в силу с 1 января 2020 года Федерального Закона "О производстве органической сельскохозяйственной продукции и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации", которым устанавливаются единые требования к производителям, и появлением официального значка маркировки органической продукции, количество желающих перевести землю на органическое хозяйство должно возрасти.

По информации департамента аграрной политики региона, уже порядка 12 предприятий планируют заниматься в Воронежской области органическим производством овощей и фруктов, зерна и кормовых культур на площади свыше 7 тысяч гектаров. На текущий момент в регионе разработана программа областной поддержки производителей органической продукции, которая включает возмещение 100% затрат на сертификацию органического производства и 50% затрат на приобретение и внесение препаратов, разрешенных в органическом сельском хозяйстве. Для "зеленых" агропредприятий разрабатывается и еще ряд мер поддержки, в том числе погектарная. Кроме того, в Воронежской области также утверждена "дорожная карта" развития производства органической продукции до 2022 года.

Базовым в этих процессах становится новый региональный закон, который устанавливает полномочия органов государственной власти Воронежской области в сфере органического земледелия, определяет направления государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии производства органической продукции, в том числе - их информационное и методическое обеспечение.

Законом также устанавливается порядок перехода от традиционного сельскохозяйственного производства к производству органической продукции – так называемый "конверсионный период". В течение этого периода обеспечивается внедрение правил ведения органического сельского хозяйства и производства органической продукции, установленных действующими отечественными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства такой продукции.

"В результате принятия этого закона будет решаться сразу несколько важнейших задач. Во-первых, мы создаем правовую базу для развития органического земледелия в регионе, что станет нашим конкурентным преимуществом. Ниша производства органической продукции в России пока не заполнена, и в регионе фактически создается новая отрасль экономики, при том, что спрос на органическую продукцию в нашей стране, по данным ряда исследований, растет в среднем более чем на 20% в год", - сказал Нетёсов.

Во-вторых, по его словам, принятие закона будет способствовать развитию малых и средних форм хозяйствования, а также фермерства, поскольку производство "зеленой" продукции не предполагает больших масштабов деятельности, но, при этом требует индивидуального подхода и учета множества мелочей, которые учитывают именно небольшие сельхозтоваропроизводители.