В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей

"ГМИИ им. А.С. Пушкина откроется для посетителей 10 июля. Первые проекты, которые увидят зрители, - выставки "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина" в Главном здании и "Тату" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков", - сказано в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, часы работы музея будут продлены до 22.00, для посещения нужно приобрести электронный билет на конкретные дату и время, так как количество посетителей на один сеанс ограничено. Также рекомендуется обращать внимание на указатели и навигацию на полу и стенах, использовать маску и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.