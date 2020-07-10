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В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина открывается в пятницу для посетителей в Москве, гости столицы могут посетить выставку "Тату" РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T07:43
культура
василий кандинский
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
пабло пикассо
москва
марк шагал
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573304692_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_6225da2a0849c1e80d5c5ead4652d2ce.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий кандинский, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, пабло пикассо, москва, марк шагал

В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей

07:43 10.07.2020
289
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкФасад главного здания Государственного музея изобразительных изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина
Фасад главного здания Государственного музея изобразительных изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина открывается в пятницу для посетителей в Москве, гости столицы могут посетить выставку "Тату" и "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина", сообщила пресс-служба учреждения.
"ГМИИ им. А.С. Пушкина откроется для посетителей 10 июля. Первые проекты, которые увидят зрители, - выставки "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина" в Главном здании и "Тату" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков", - сказано в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, часы работы музея будут продлены до 22.00, для посещения нужно приобрести электронный билет на конкретные дату и время, так как количество посетителей на один сеанс ограничено. Также рекомендуется обращать внимание на указатели и навигацию на полу и стенах, использовать маску и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Выставку "От Дюрера до Матисса" можно будет увидеть до 1 ноября. Проект охватывает пять веков истории европейского рисунка и позволяет узнать о многообразии графических техник и разных манерах рисования, проследить смену стилей и художественных направлений в истории рисунка. Экспозиция объединила работы таких мастеров, как Альбрехт Дюрер, Карл Брюллов, Эдгар Дега, Михаил Врубель, Василий Кандинский, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Казимир Малевич, Марк Шагал и многих других.
В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков продолжится показ выставки "Тату", которая открылась 3 марта и продолжит работать до 27 сентября. Это совместный проект Пушкинского музея и Музея на набережной Бранли имени Жака Ширака. Выставка рассказывает об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников.
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КультураВасилий КандинскийГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаПабло ПикассоМоскваМарк Шагал
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