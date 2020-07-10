В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина открывается в пятницу для посетителей в Москве, гости столицы могут посетить выставку "Тату" и "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина", сообщила пресс-служба учреждения.
"ГМИИ им. А.С. Пушкина откроется для посетителей 10 июля. Первые проекты, которые увидят зрители, - выставки "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина" в Главном здании и "Тату" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков", - сказано в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, часы работы музея будут продлены до 22.00, для посещения нужно приобрести электронный билет на конкретные дату и время, так как количество посетителей на один сеанс ограничено. Также рекомендуется обращать внимание на указатели и навигацию на полу и стенах, использовать маску и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Выставку "От Дюрера до Матисса" можно будет увидеть до 1 ноября. Проект охватывает пять веков истории европейского рисунка и позволяет узнать о многообразии графических техник и разных манерах рисования, проследить смену стилей и художественных направлений в истории рисунка. Экспозиция объединила работы таких мастеров, как Альбрехт Дюрер, Карл Брюллов, Эдгар Дега, Михаил Врубель, Василий Кандинский, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Казимир Малевич, Марк Шагал и многих других.
В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков продолжится показ выставки "Тату", которая открылась 3 марта и продолжит работать до 27 сентября. Это совместный проект Пушкинского музея и Музея на набережной Бранли имени Жака Ширака. Выставка рассказывает об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников.