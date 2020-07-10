Канье Уэст начал кампанию в президенты, зарегистрировавшись избирателем

ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст начал свою президентскую кампанию с того, что зарегистрировался в списках избирателей. Он выложил в твиттере видео, запечатлевшее его визит в регистрационный офис.
"Я хочу показать всем, как легко проголосовать", — говорит Уэст в ролике. Он также рассказал об анкете для регистрации: в ней надо указать имя, дату рождения, данные о водительских правах (в США их используют как стандартное удостоверение личности), пол, телефон, адрес и сообщить о политической принадлежности.
Кроме того, нужно подписать присягу избирателя. В видео Уэст поинтересовался у работника регистрационного офиса, почему многие осужденные не могут проголосовать.
"Многие люди думают, что они не могут проголосовать, потому что они осужденные преступники, но они могут потребовать свои права назад", — говорит Уэст.
Клерк ответил, что для этого нужно принять соответствующие законы на уровне отдельных штатов.
На прошлой неделе Уэст объявил, что намерен баллотироваться в президенты США. По традиции реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты от двух ведущих партий — Республиканской и Демократической. Они уже известны: от республиканцев будет избираться действующий президент Дональд Трамп, а от демократов — Джо Байден. Но иногда кандидаты от какой-либо третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. Последний раз это получилось у бизнесмена Росса Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19 процентов голосов. Однако он не выиграл ни одного штата и, соответственно, не получил ни одного голоса выборщиков.
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