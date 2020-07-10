Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200710/1574145623.html
Канье Уэст начал кампанию в президенты, зарегистрировавшись избирателем
Американский рэпер Канье Уэст начал свою президентскую кампанию с того, что зарегистрировался в списках избирателей. Он выложил в твиттере видео, запечатлевшее... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:35
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
канье уэст
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156286/84/1562868424_0:63:3072:1791_1400x0_80_0_0_178cbc885310e788d3f00c2736828dcb.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200708/1574083990.html
https://ria.ru/20200709/1574095996.html
ну а что такого: на украине клоун у руля, бизнесмен в сша сейчас правит, почему бы и рэперу не попробовать. одна беда, первая леди будет с таким карданом, что не в один кадр не влезет.
20
Негры любят большие карданы, только из-за неё сколько проголосует!
18
11
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156286/84/1562868424_0:63:3072:1791_1400x0_80_0_0_178cbc885310e788d3f00c2736828dcb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156286/84/1562868424_83:0:2814:2048_1400x0_80_0_0_e400d07eef4fa48abd11832ea633512e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156286/84/1562868424_424:0:2472:2048_1400x0_80_0_0_b33501081b009caf9b4036b26a432601.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, канье уэст, джо байден, сша, в мире

Канье Уэст начал кампанию в президенты, зарегистрировавшись избирателем

05:19 10.07.2020 (обновлено: 11:35 10.07.2020)
3709
© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст
© AP Photo / Michael Wyke
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст начал свою президентскую кампанию с того, что зарегистрировался в списках избирателей. Он выложил в твиттере видео, запечатлевшее его визит в регистрационный офис.
"Я хочу показать всем, как легко проголосовать", — говорит Уэст в ролике. Он также рассказал об анкете для регистрации: в ней надо указать имя, дату рождения, данные о водительских правах (в США их используют как стандартное удостоверение личности), пол, телефон, адрес и сообщить о политической принадлежности.
Избирательница на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
8 июля, 22:34Сказано в эфире
Канье Уэст хочет стать президентом. Что происходит перед выборами в США?
Кроме того, нужно подписать присягу избирателя. В видео Уэст поинтересовался у работника регистрационного офиса, почему многие осужденные не могут проголосовать.
"Многие люди думают, что они не могут проголосовать, потому что они осужденные преступники, но они могут потребовать свои права назад", — говорит Уэст.
Клерк ответил, что для этого нужно принять соответствующие законы на уровне отдельных штатов.
На прошлой неделе Уэст объявил, что намерен баллотироваться в президенты США. По традиции реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты от двух ведущих партий — Республиканской и Демократической. Они уже известны: от республиканцев будет избираться действующий президент Дональд Трамп, а от демократов — Джо Байден. Но иногда кандидаты от какой-либо третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. Последний раз это получилось у бизнесмена Росса Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19 процентов голосов. Однако он не выиграл ни одного штата и, соответственно, не получил ни одного голоса выборщиков.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 10:19
Медведев оценил шансы Трампа на переизбрание
451076016
Обсудить 11
Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампКанье УэстДжо БайденСШАВ мире
Популярные комментарии
ну а что такого: на украине клоун у руля, бизнесмен в сша сейчас правит, почему бы и рэперу не попробовать. одна беда, первая леди будет с таким карданом, что не в один кадр не влезет.
10 июля, 08:35
LUKA A
8120000
Негры любят большие карданы, только из-за неё сколько проголосует!
10 июля, 08:36
Антон М
1160001
Рекомендуем
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
"Это как ядерное оружие": США придумали, как наказать Китай
Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Сербии Александр Вучич в Брюсселе. 26 июня 2020 года
Балканский передел. Сербия пытается договориться с Косово
Денис Ефимов
"Сядет вместе с ним": сибиряк сдал в полицию вора и заработал уголовку
Илона (справа) и Алина
История сестер, нашедших друг друга спустя десятилетия
Офис телеканала RT
Запрет вещания RT: как Запад разучился работать против России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Судьба договора СНВ-3 предрешена, заявил Лавров
Кадр из фильма Мисс плохое поведение
Фильмы недели: Эмилия Кларк работает с ФБР, Кира Найтли борется за права
Кадры с места убийства ветерана ВОВ из Башкирии
В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
Сфера Дайсона
В "зеленой зоне". Ученые повысили шансы найти внеземные цивилизации
Батоны белого хлеба
Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
Мэр Сеула Пак Вон Сун
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
Автобусная остановка в Железноводске
Где растут "Умные города": как на Ставрополье внедряют новые технологии
Проект индустриально-туристского парка Баташев в городе Выксе
Чугунолитейный цех завода в Выксе превратят в туристический кластер
Мужчина на рабочем месте
Исследование показало, каких коллег больше всего не любят россияне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова высмеяла слова Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
21:30Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
21:24Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортах
21:23Религиовед: признание Софии мечетью не уничтожит памятник православия
21:23Богослужения в соборе Святой Софии начнут проводить с 24 июля
Лента новостейМолния