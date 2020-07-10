Канье Уэст начал кампанию в президенты, зарегистрировавшись избирателем

Кроме того, нужно подписать присягу избирателя. В видео Уэст поинтересовался у работника регистрационного офиса, почему многие осужденные не могут проголосовать.

"Многие люди думают, что они не могут проголосовать, потому что они осужденные преступники, но они могут потребовать свои права назад", — говорит Уэст.