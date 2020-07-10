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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200710/1574144139.html
Эксперт прокомментировал утечку базы голосовавших онлайн россиян
Утечка базы данных паспортов избирателей, голосовавших через интернет по поправкам в Конституции РФ, неопасна для россиян, рассказал РИА Новости основатель... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T02:06
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
происшествия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573837084_0:0:2710:1525_1400x0_80_0_0_cfcbfa0052a74476f69721a25b317a95.jpg
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РИА Новости
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353
60
конституция рф, происшествия

Эксперт прокомментировал утечку базы голосовавших онлайн россиян

02:06 10.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДемонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии результатов общероссийского голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Демонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии результатов общероссийского голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Утечка базы данных паспортов избирателей, голосовавших через интернет по поправкам в Конституции РФ, неопасна для россиян, рассказал РИА Новости основатель компании DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян..
В четверг издание "Медуза" сообщило, что паспортные данные избирателей, голосовавших через интернет по поправкам в Конституции РФ, якобы лежали практически в открытом доступе. В Минкомсвязи рассказали РИА Новости, что разработанное ведомством приложение для избирательных комиссий, призванное исключить двойное голосование, было закодировано, распространение данных граждан из него требует служебного расследования.
По словам Оганесяна, после публикации вышеупомянутой статьи ссылка на архив программы появилась в нескольких Telegram-каналах, а пароль к нему уже вскрыли. "Так что возможно уже сегодня база появится на хакерских форумах", - предупредил он.
"Расшифровка базы данных номеров паспортов не видится мне значимой проблемой, так как эти данные (серия/номер) без ФИО, года рождения или адреса не представляет из себя ничего, кроме номера. Номер российского паспорта генерируется по известной формуле и такие данные можно было бы в принципе хранить в открытом виде. Единственное, что преступники потенциально могут сделать с такой информацией - обогатить другие базы данных признаком "участвовал в интернет-голосовании" и рассылать фишинговые письма с предложениями призов", - добавил эксперт.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 23:08Голосование по поправкам в Конституцию
Минкомсвязь расследует утечку паспортных данных избирателей
21342716
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФПроисшествия
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