https://ria.ru/20200710/1574144139.html
Эксперт прокомментировал утечку базы голосовавших онлайн россиян
Утечка базы данных паспортов избирателей, голосовавших через интернет по поправкам в Конституции РФ, неопасна для россиян, рассказал РИА Новости основатель... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T02:06
2020-07-10T02:06
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573837084_0:0:2710:1525_1400x0_80_0_0_cfcbfa0052a74476f69721a25b317a95.jpg
https://ria.ru/20200709/1574142071.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573837084_0:0:2710:1525_1400x0_80_0_0_cfcbfa0052a74476f69721a25b317a95.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573837084_0:0:2370:1777_1400x0_80_0_0_396463ebca89104ba873c000bcf5cd95.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573837084_0:0:1778:1777_1400x0_80_0_0_4b126233a464620ed983464fe12d8351.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, происшествия
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Утечка базы данных паспортов избирателей, голосовавших через интернет по поправкам в Конституции РФ
, неопасна для россиян, рассказал РИА Новости основатель компании DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян..
В четверг издание "Медуза" сообщило, что паспортные данные избирателей, голосовавших через интернет по поправкам в Конституции РФ, якобы лежали практически в открытом доступе. В Минкомсвязи рассказали РИА Новости, что разработанное ведомством приложение для избирательных комиссий, призванное исключить двойное голосование, было закодировано, распространение данных граждан из него требует служебного расследования.
По словам Оганесяна, после публикации вышеупомянутой статьи ссылка на архив программы появилась в нескольких Telegram-каналах, а пароль к нему уже вскрыли. "Так что возможно уже сегодня база появится на хакерских форумах", - предупредил он.
"Расшифровка базы данных номеров паспортов не видится мне значимой проблемой, так как эти данные (серия/номер) без ФИО, года рождения или адреса не представляет из себя ничего, кроме номера. Номер российского паспорта генерируется по известной формуле и такие данные можно было бы в принципе хранить в открытом виде. Единственное, что преступники потенциально могут сделать с такой информацией - обогатить другие базы данных признаком "участвовал в интернет-голосовании" и рассылать фишинговые письма с предложениями призов", - добавил эксперт.