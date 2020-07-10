Эксперт прокомментировал утечку базы голосовавших онлайн россиян

В четверг издание "Медуза" сообщило, что паспортные данные избирателей, голосовавших через интернет по поправкам в Конституции РФ, якобы лежали практически в открытом доступе. В Минкомсвязи рассказали РИА Новости, что разработанное ведомством приложение для избирательных комиссий, призванное исключить двойное голосование, было закодировано, распространение данных граждан из него требует служебного расследования.

По словам Оганесяна, после публикации вышеупомянутой статьи ссылка на архив программы появилась в нескольких Telegram-каналах, а пароль к нему уже вскрыли. "Так что возможно уже сегодня база появится на хакерских форумах", - предупредил он.

"Расшифровка базы данных номеров паспортов не видится мне значимой проблемой, так как эти данные (серия/номер) без ФИО, года рождения или адреса не представляет из себя ничего, кроме номера. Номер российского паспорта генерируется по известной формуле и такие данные можно было бы в принципе хранить в открытом виде. Единственное, что преступники потенциально могут сделать с такой информацией - обогатить другие базы данных признаком "участвовал в интернет-голосовании" и рассылать фишинговые письма с предложениями призов", - добавил эксперт.