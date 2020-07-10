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История сестер, нашедших друг друга спустя десятилетия
Всю жизнь Илона искала старшую сестру Алину, а та даже не подозревала о ее существовании. Теперь они живут вместе — душа в душу. История как в кино:... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:07
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москва, красноярский край, алтайский край, семья, общество

История сестер, нашедших друг друга спустя десятилетия

08:00 10.07.2020 (обновлено: 08:07 10.07.2020)
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© Фото : личного архива Илоны Илона (справа) и Алина
Илона (справа) и Алина
© Фото : личного архива Илоны
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Мария Семенова. Всю жизнь Илона искала старшую сестру Алину, а та даже не подозревала о ее существовании. Теперь они живут вместе — душа в душу. История как в кино: предательства, переезды, потерянные адреса. Не обошлось и без прозы жизни: пьющих родителей, раннего взросления и сложных решений. О том, как воссоединилась большая семья, — в материале РИА Новости.

"Подрастешь — все расскажу"

Илона — младший ребенок: кроме нее, мать воспитывала сыновей-погодков Родиона и Михаила. Еще маленькой девочка нашла три свидетельства о рождении с незнакомыми именами. "Подрастешь — все расскажу", — отмахивалась мама. Илона снова завела разговор о документах, и та призналась: "Это твои родные братья и сестра". Где они, почему не приезжают — девочка задавала вопрос за вопросом. И получала один ответ: "Вырастешь — поймешь".
Правду Илона узнала от тети из соседней деревни. А когда нашла сестру Алину, картинка сложилась полностью. "Мама с мужем и тремя детьми жила в Красноярском крае. Потом встретила нашего папу и уехала с ним в Алтайский край. Алина и мальчики остались со своим отцом. Он тяжело перенес уход жены и через два года покончил с собой: так и не смирился с предательством. Безумно любил ее до самой смерти. Алина, Сережа и Валера рано повзрослели. Получается, нас только по маме шестеро. А есть еще один брат, по папе, мы созваниваемся, но никогда не виделись", — объясняет Илона.
© Фото : личного архива Илоны Илона и Алина
Илона и Алина
© Фото : личного архива Илоны
Илона и Алина
Новое счастье матери оказалось недолговечным. После переезда на Алтай второй муж ушел из дома — но заглядывал "на огонек". В гостевом браке родилось трое детей. Женщина сильно пила, семья считалась очень неблагополучной. Вскоре отец Илоны и вовсе пропал с горизонта: "Последний раз я его видела, когда мне было восемь, потом, по слухам, он уехал в Пермь и закончил плохо — сейчас его нет в живых".
Старшая сестра Алина вспоминает, что сначала поддерживала связь с матерью, а позже они потерялись: "Первое время я жила с мамой и ее новым супругом. Но отчима не приняла и вернулась к папе. Мама уехала из Красноярского края. Один раз я гостила у нее на Алтае, затем она перебралась в другой поселок. Я отправляла письма, в ответ приходило: "Адресат выбыл". Тогда не было соцсетей, поехать и поискать на месте не хватало денег. У меня уже подрастали дети. Трудно приходилось, сами понимаете, работали очень много, никаких поблажек".

"Подачек не надо"

В двенадцать лет Илона ушла от матери — ее приютила семья одноклассника Сережи. С его сестрой Наташей Илона близко дружила. Но случилась трагедия: Наташу сбила машина, она пролежала два дня в коме и умерла. По злой иронии судьбы это произошло 1 июня, в День защиты детей. В тот же год и у Илоны пошатнулось здоровье.

"Я в очередной раз перестала ходить в школу: серьезно заболела. Сергей рассказал об этом дома, его родители пришли, принесли лекарства. Но мама — гордая, хоть и пьющая — заявила мне: "Иди, отнеси назад, подачки не нужны". Я взяла таблетки и пошла — с высокой температурой. Родители Сережи, увидев это, сказали: "Давай ты неделю полежишь у нас, выздоровеешь и пойдешь домой". Я согласилась. А потом они предложили: "Не уходи, будешь навещать маму, когда захочешь". Год я жила просто так, без оформления опеки, но потом в школе потребовали обосновать, почему ребенок у чужих людей. Мы всегда стояли на учете как неблагополучная семья. Когда мне было тринадцать, мать лишили родительских прав, но только в отношении меня. Родион и Михаил остались с ней. Через год мама умерла, и опекуны забрали моих братьев к себе", — восстанавливает Илона хронологию событий.

"Всю жизнь вас искала"

Она безуспешно разыскивала родных в соцсетях. Илона понимала: Алина могла выйти замуж и сменить фамилию. "В 26 лет я обратилась к знакомому полицейскому, и он буквально через два часа дал мне адрес и даже телефон одного из братьев, Сергея. Трубку взяла его дочь, приняла меня в штыки и велела "сюда не звонить". Пока я собиралась с силами, чтобы написать Алине и брату Валерию, сестра сама нас нашла".
Алина не знала о существовании сестры и брата Родиона: потеряла маму из виду, когда они еще не родились. "Я постоянно искала в интернете другого брата, Мишу, а наткнулась на Родиона и написала ему. Стою на остановке, и тут сообщение: "Да, Надежда Степановна — моя мама, у меня есть брат Миша, а еще сестра Илона". Сердце словно оборвалось", — вспоминает Алина.
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В тот же день сестры созвонились. И сразу почувствовали себя по-настоящему родными, хотя никогда друг друга не видели. Это произошло в 2016-м, а спустя несколько лет Илона переехала к Алине в Красноярский край.
"Мы говорили взахлеб. Алина плакала: "Наконец-то я вас нашла". Спросила, жива ли мама. Как ни странно, мы тут же ощутили близость. Ни стеснения, ни притирки — с первых минут такое впечатление, будто нас и не разлучали", — рассказывает Илона. Ровно теми же словами описывает их первый разговор Алина.

"Мы должны жить рядом"

Через несколько месяцев Алина приехала на Алтай в гости к Илоне, а через год та навестила ее в Красноярском крае. После этого Алина заговорила о переезде.
"Она просила: "Перебирайся ко мне, всегда мечтала о сестре". Два года уговаривала. Я оставила Алтай только ради нее, чтобы восстановить связь, которую искала всю жизнь. Алине в этом году исполняется 50, мне тридцать, разница большая, но она молодушка, мы с ней подруги", — продолжает Илона.
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Поначалу она не воспринимала разговоры о Красноярском крае всерьез: не представляла, как оставит жилье, работу, друзей, братьев. Свою роль сыграло мнение детей: сын и дочка Илоны сразу отнеслись к Алине как к родной тете и не возражали против переезда. А вот отец детей, с которым Илона к тому времени уже развелась, не хотел их отпускать, но потом смирился. Они по-прежнему видятся: прошлое лето дети провели у папы.
Через полгода, уже у сестры, Илона неожиданно встретила новую любовь. А еще спустя год переселилась к возлюбленному вместе с сыном и дочерью — до этого они жили у Алины. "Сестра жалела, что мы съезжаем, прикипела ко мне и детям: очень их любит, постоянно забирает в гости, я ее даже ругаю: "Не надо баловать", — смеется Илона. — Каждый день мы с ней встречаемся или несколько часов говорим по телефону. Как будто всю жизнь рядом. При этом у сестры много друзей, работа. Я иногда говорю: "Где только берешь энергию, невозможно в таком режиме, тем более в пятьдесят". Занимается извозом, носится с внуком. Но всегда хотела сестру, чтобы поболтать, обняться, поплакаться друг другу".
© Фото : личного архива Илоны Сестры
Сестры
© Фото : личного архива Илоны
Сестры
"Я росла с братьями, но в глубине души знала: у меня должна быть сестра", — добавляет Алина.
Илона полностью освоилась на новом месте: "Нашла и друзей, и работу — сначала в магазине, потом на заводе. Поехала на Алтай в гости — и через неделю почувствовала себя не в своей тарелке". Активно включилась в общественную жизнь: "Здесь только в январе этого года появился региональный оператор для вывоза мусора. Ни полигона, ничего, поэтому с шестидесятых — с основания поселка — люди от безысходности устраивали свалку в лесах. С мая каждые выходные проводим субботники: моя семья, Алина, местные жители", — не скрывает радости Илона.
Сейчас она мечтает перебраться в Краснодарский край, поближе к морю. Но только если сестра согласится ехать: без нее теперь никуда.
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МоскваКрасноярский крайАлтайский крайСемьяОбщество
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