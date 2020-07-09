В природно-исторических парках Москвы провели вакцинацию лис от бешенства

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Повторная вакцинация лис от бешенства на днях прошла в природно-исторических парках "Битцевский лес" и "Кузьминки-Люблино" в Повторная вакцинация лис от бешенства на днях прошла в природно-исторических парках "Битцевский лес" и "Кузьминки-Люблино" в Москве , сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В природно-историческом парке "Битцевский лес", ландшафтных заказниках "Теплый стан" и "Южное Бутово", в экологическом парке "Северное Бутово" для обеспечения эпизоотического благополучия региона во второй раз провели вакцинацию диких плотоядных животных от бешенства. Специалисты станции по борьбе с болезнями животных ЮЗАО разложили приманки с вакциной для оральной иммунизации в местах, где отмечалось появление лис и в первую очередь на участках, где отмечены лисьи норы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинация на природных территориях происходит трижды в год: весной, летом и осенью. Приманка сделана из мясо-костной муки, имеющей очень привлекательный для лис запах. Внутри приманки желатиновый контейнер с вакциной. Применяемая вакцина обеспечивает иммунитет сроком на 1 год. За один раз было разложено 90 приманок.

"После раскладки вакцины проверяются, съедена ли приманка. Приманку могут съесть и другие плотоядные, например куница или горностай, но эти животные тоже должны вакцинироваться, поэтому приманок раскладывается больше, чем учтено лис на территории, но специфический запах приманки рассчитан, прежде всего, на привлечение лис", - сообщается в материале.

Уточняется, что на территории парка "Кузьминки-Люблино" специалистами Станции по борьбе с болезнями животных ЮВАО совместно с сотрудниками ГПБУ "Мосприрода" также на днях была проведена вторая плановая вакцинация лис. В этот раз брикеты с вакциной были разложены не только у самих нор, но и на участках переходов этих животных.

"Всего на лесопарковой территории было разложено 40 брикетов… с отечественной вакциной. Через неделю специалисты вновь посетят места раскладки и проверят результат. Обычно звери съедают все, и у них в организме вырабатывается стойкий иммунитет, которого им хватит как минимум на год. Осенью ветеринары повторят вакцинацию. Именно такие меры по оральной иммунизации диких плотоядных являются самым эффективным методом для профилактики и борьбы с вирусом бешенства", - говорится в сообщении.