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В природно-исторических парках Москвы провели вакцинацию лис от бешенства
Повторная вакцинация лис от бешенства на днях прошла в природно-исторических парках "Битцевский лес" и "Кузьминки-Люблино" в Москве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-15T16:36
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РИА Новости
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353
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москва, общество

В природно-исторических парках Москвы провели вакцинацию лис от бешенства

16:36 09.07.2020 (обновлено: 16:36 15.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛисенок
Лисенок
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Повторная вакцинация лис от бешенства на днях прошла в природно-исторических парках "Битцевский лес" и "Кузьминки-Люблино" в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В природно-историческом парке "Битцевский лес", ландшафтных заказниках "Теплый стан" и "Южное Бутово", в экологическом парке "Северное Бутово" для обеспечения эпизоотического благополучия региона во второй раз провели вакцинацию диких плотоядных животных от бешенства. Специалисты станции по борьбе с болезнями животных ЮЗАО разложили приманки с вакциной для оральной иммунизации в местах, где отмечалось появление лис и в первую очередь на участках, где отмечены лисьи норы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вакцинация на природных территориях происходит трижды в год: весной, летом и осенью. Приманка сделана из мясо-костной муки, имеющей очень привлекательный для лис запах. Внутри приманки желатиновый контейнер с вакциной. Применяемая вакцина обеспечивает иммунитет сроком на 1 год. За один раз было разложено 90 приманок.
"После раскладки вакцины проверяются, съедена ли приманка. Приманку могут съесть и другие плотоядные, например куница или горностай, но эти животные тоже должны вакцинироваться, поэтому приманок раскладывается больше, чем учтено лис на территории, но специфический запах приманки рассчитан, прежде всего, на привлечение лис", - сообщается в материале.
Вакцинация
29 апреля, 17:26Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В парке "Кузьминки-Люблино" прошла плановая вакцинация диких животных
Уточняется, что на территории парка "Кузьминки-Люблино" специалистами Станции по борьбе с болезнями животных ЮВАО совместно с сотрудниками ГПБУ "Мосприрода" также на днях была проведена вторая плановая вакцинация лис. В этот раз брикеты с вакциной были разложены не только у самих нор, но и на участках переходов этих животных.
"Всего на лесопарковой территории было разложено 40 брикетов… с отечественной вакциной. Через неделю специалисты вновь посетят места раскладки и проверят результат. Обычно звери съедают все, и у них в организме вырабатывается стойкий иммунитет, которого им хватит как минимум на год. Осенью ветеринары повторят вакцинацию. Именно такие меры по оральной иммунизации диких плотоядных являются самым эффективным методом для профилактики и борьбы с вирусом бешенства", - говорится в сообщении.
Специалисты Мосприроды предупреждают, что близкое общение с дикими животными, даже если они выглядят симпатичными и дружелюбными, может быть опасно. Бешенство – опасное вирусное заболевание, которым могут болеть все млекопитающие, а не только плотоядные. Особенно долго вирус сохраняется в организме ежей. Вакцинация лис особо важна, потому что эти звери наиболее часто мигрируют, перемещаясь по территории. Они контактируют с другими млекопитающими: грызунами, ежами, другими плотоядными.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбщество
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