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В комиссии Госдумы ответили на предложение Венедиктова "принять таблетку"
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ готова к дискуссии с главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:13
василий пискарев
адальби шхагошев
петр толстой
госдума рф
financial times
эхо москвы (радиостанция)
the new york times
алексей венедиктов (журналист)
общество
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Нужна лишь политическая воля для того, чтобы покончить с шабашем демократических диффамантов и вернуть отечественную журналистику в правовое поле демократии.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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василий пискарев, адальби шхагошев, петр толстой, госдума рф, financial times, эхо москвы (радиостанция), the new york times, алексей венедиктов (журналист), общество

В комиссии Госдумы ответили на предложение Венедиктова "принять таблетку"

20:13 09.07.2020
5149
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлавный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ готова к дискуссии с главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым, который отреагировал на действия комиссии в отношении Financial Times и The New York Times советом "принять таблетку".
Глава комиссии Василий Пискарев ранее сообщил, что комиссия попросила МИД РФ принять меры к американским газетам The New York Times и The Financial Times после тенденциозных статей о ситуации с коронавирусом в России, вплоть до лишения аккредитации. МИД РФ также сообщил, что подготовлены письма в редакции Financial Times и New York Times с требованием опровергнуть опубликованную дезинформацию.
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Венедиктов в середине мая в своем Telegram-канале напомнил, что FT и NYT написали о том, что смертей от коронавируса в Москве на 70% больше, чем по статистике. В то же время, по его словам, депздрав Москвы указал, что "60% умерших от других болезней при вскрытии показали на заражение короной". После этого Венедиктов задал риторический вопрос, где же противоречие, и, обращаясь  к комиссии Госдумы, призвал ее успокоиться и написал: "Вы забыли принять таблетку".
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании комиссии Думы напомнил о заявлении главреда "Эха Москвы".
"После выступления департамента здравоохранения очень сильно взволновались читатели этих газет, которые представляют наши, российские СМИ. В частности, по моей информации, один из главных редакторов очень активного московского радио говорил представителю министерства иностранных дел: "Не трогайте Financial Times и The New York Times, и вообще прекратите об этом говорить, потому что если вы будете об этом говорить, то у вас, то есть у министерства иностранных дел, будут определенные последствия". А депутатам Госдумы он посоветовал принимать таблетки", - сказал Толстой.
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По его словам, "все правильные таблетки" депутаты уже приняли, и им пора переходить к действиям в отношении перечисленных СМИ.
Член комиссии Госдумы Адальби Шхагошев в свою очередь предложил пригласить Венедиктова на дискуссию.
"Касательно таблеток - с этими таблетками, в конце концов, кто их пьет, надо разобраться. Мне кажется, нам в комиссии (надо) продумать определенный формат разговора с этими нашими компаниями... Пусть они понимают, что мы их тоже можем позвать, не боимся с ними поговорить", - сказал Шхагошев на заседании.
"Давайте подумаем и один раз об этом поговорим", - сказал депутат, предложив Толстому выступить модератором такой дискуссии.
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Василий ПискаревАдальби ШхагошевПетр ТолстойГосдума РФFinancial TimesЭхо Москвы (радиостанция)The New York TimesАлексей Венедиктов (журналист)Общество
Популярные комментарии
Нужна лишь политическая воля для того, чтобы покончить с шабашем демократических диффамантов и вернуть отечественную журналистику в правовое поле демократии.
9 июля, 20:31
vv.p.neznamov
2811002
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