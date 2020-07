В комиссии Госдумы ответили на предложение Венедиктова "принять таблетку"

Глава комиссии Василий Пискарев ранее сообщил, что комиссия попросила МИД РФ принять меры к американским газетам The New York Times и The Financial Times после тенденциозных статей о ситуации с коронавирусом в России, вплоть до лишения аккредитации. МИД РФ также сообщил, что подготовлены письма в редакции Financial Times и New York Times с требованием опровергнуть опубликованную дезинформацию.