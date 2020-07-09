В комиссии Госдумы ответили на предложение Венедиктова "принять таблетку"

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ готова к дискуссии с главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым, который отреагировал на действия комиссии в отношении Financial Times и The New York Times советом "принять таблетку".
Глава комиссии Василий Пискарев ранее сообщил, что комиссия попросила МИД РФ принять меры к американским газетам The New York Times и The Financial Times после тенденциозных статей о ситуации с коронавирусом в России, вплоть до лишения аккредитации. МИД РФ также сообщил, что подготовлены письма в редакции Financial Times и New York Times с требованием опровергнуть опубликованную дезинформацию.
Венедиктов в середине мая в своем Telegram-канале напомнил, что FT и NYT написали о том, что смертей от коронавируса в Москве на 70% больше, чем по статистике. В то же время, по его словам, депздрав Москвы указал, что "60% умерших от других болезней при вскрытии показали на заражение короной". После этого Венедиктов задал риторический вопрос, где же противоречие, и, обращаясь к комиссии Госдумы, призвал ее успокоиться и написал: "Вы забыли принять таблетку".
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании комиссии Думы напомнил о заявлении главреда "Эха Москвы".
"После выступления департамента здравоохранения очень сильно взволновались читатели этих газет, которые представляют наши, российские СМИ. В частности, по моей информации, один из главных редакторов очень активного московского радио говорил представителю министерства иностранных дел: "Не трогайте Financial Times и The New York Times, и вообще прекратите об этом говорить, потому что если вы будете об этом говорить, то у вас, то есть у министерства иностранных дел, будут определенные последствия". А депутатам Госдумы он посоветовал принимать таблетки", - сказал Толстой.
По его словам, "все правильные таблетки" депутаты уже приняли, и им пора переходить к действиям в отношении перечисленных СМИ.
Член комиссии Госдумы Адальби Шхагошев в свою очередь предложил пригласить Венедиктова на дискуссию.
"Касательно таблеток - с этими таблетками, в конце концов, кто их пьет, надо разобраться. Мне кажется, нам в комиссии (надо) продумать определенный формат разговора с этими нашими компаниями... Пусть они понимают, что мы их тоже можем позвать, не боимся с ними поговорить", - сказал Шхагошев на заседании.
"Давайте подумаем и один раз об этом поговорим", - сказал депутат, предложив Толстому выступить модератором такой дискуссии.