В комиссии Госдумы ответили на предложение Венедиктова "принять таблетку"

По его словам, "все правильные таблетки" депутаты уже приняли, и им пора переходить к действиям в отношении перечисленных СМИ.

"Касательно таблеток - с этими таблетками, в конце концов, кто их пьет, надо разобраться. Мне кажется, нам в комиссии (надо) продумать определенный формат разговора с этими нашими компаниями... Пусть они понимают, что мы их тоже можем позвать, не боимся с ними поговорить", - сказал Шхагошев на заседании.