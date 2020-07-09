В Воронежской области учреждена награда для медиков

ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы включили в систему наград региона почетный знак "За верность медицинскому долгу", сообщает в четверг заксобрание.

Соответствующие корректировки в региональный закон "О наградах" были внесены депутатами на 59-м заседании облдумы, которое состоялось 9 июля.

"В систему наград Воронежской области был включен почетный знак "За верность медицинскому долгу". Им будут награждаться граждане за заслуги в оказании медицинской помощи населению, а также внесшие значительный вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, лекарственного обеспечения, в подготовку квалифицированных специалистов для медицинских организаций, имеющие стаж работы в сфере здравоохранения не менее 10 лет", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Почетный знак представляет собой комбинацию двух крестов: прямого равноконечного креста с расширяющимися и заостренными концами, покрытого красной эмалью, и косого равноконечного креста с расширяющимися и заостренными концами, покрытого белой эмалью. Поверх красного креста вписана четырехлучевая золотистая звезда с вогнутыми лучами. В центре почетного знака наложен круглый медальон с надписью "За верность медицинскому долгу".

Как отмечает облдума, почетным знаком смогут награждаться не более пяти человек в год. Вместе с почетным знаком "За верность медицинскому долгу" награждаемым будет выплачиваться единовременное денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей. Средства на реализацию данного закона предусмотрены в региональном бюджете.

"Сегодня на федеральном и региональном уровнях разрабатываются различные материальные меры поддержки работников медицины. Это обусловлено как долгосрочной политикой государства, направленной на развитие сферы здравоохранения, так и текущей обстановкой, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции. Поэтому важно появление каждой новой возможности для того, чтобы отметить, поблагодарить таких людей. Их самоотверженная работа, в рамках которой они зачастую рискуют своими жизнями, должна быть поощрена особым образом", – заявил Нетёсов.

В марте текущего года Воронежская областная дума утвердила изменения в региональный закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области".