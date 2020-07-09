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Воронежская область
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В Воронежской области учреждена награда для медиков
Депутаты Воронежской областной думы включили в систему наград региона почетный знак "За верность медицинскому долгу", сообщает в четверг заксобрание. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:09
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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воронежская область, жизнь без преград

В Воронежской области учреждена награда для медиков

14:43 09.07.2020 (обновлено: 16:09 09.07.2020)
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© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыПредседатель заксобрания Воронежской областной думы Владимир Нетесов
Председатель заксобрания Воронежской областной думы Владимир Нетесов
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы включили в систему наград региона почетный знак "За верность медицинскому долгу", сообщает в четверг заксобрание.
Соответствующие корректировки в региональный закон "О наградах" были внесены депутатами на 59-м заседании облдумы, которое состоялось 9 июля.
"В систему наград Воронежской области был включен почетный знак "За верность медицинскому долгу". Им будут награждаться граждане за заслуги в оказании медицинской помощи населению, а также внесшие значительный вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, лекарственного обеспечения, в подготовку квалифицированных специалистов для медицинских организаций, имеющие стаж работы в сфере здравоохранения не менее 10 лет", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Почетный знак представляет собой комбинацию двух крестов: прямого равноконечного креста с расширяющимися и заостренными концами, покрытого красной эмалью, и косого равноконечного креста с расширяющимися и заостренными концами, покрытого белой эмалью. Поверх красного креста вписана четырехлучевая золотистая звезда с вогнутыми лучами. В центре почетного знака наложен круглый медальон с надписью "За верность медицинскому долгу".
Председатель заксобрания Воронежской областной думы Владимир Нетесов
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Как отмечает облдума, почетным знаком смогут награждаться не более пяти человек в год. Вместе с почетным знаком "За верность медицинскому долгу" награждаемым будет выплачиваться единовременное денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей. Средства на реализацию данного закона предусмотрены в региональном бюджете.
"Сегодня на федеральном и региональном уровнях разрабатываются различные материальные меры поддержки работников медицины. Это обусловлено как долгосрочной политикой государства, направленной на развитие сферы здравоохранения, так и текущей обстановкой, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции. Поэтому важно появление каждой новой возможности для того, чтобы отметить, поблагодарить таких людей. Их самоотверженная работа, в рамках которой они зачастую рискуют своими жизнями, должна быть поощрена особым образом", – заявил Нетёсов.
В марте текущего года Воронежская областная дума утвердила изменения в региональный закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области".
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Изменения предусматривают дополнительные меры социальной поддержки врачей скорой медицинской помощи, фельдшеров и фельдшеров ФАПов в виде единовременных выплат при трудоустройстве в государственные медицинские организации. Врачам и фельдшерам "скорой помощи" – в размере 100 тысяч рублей. Медицинским сестрам фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и "скорой помощи" – в размере 50 тысяч рублей; фельдшерам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории муниципальных районов Воронежской области – в размере 50 тысяч рублей. Медикам также дано право на получение ежемесячной денежной компенсации платы за наем жилого помещения в сумме 4,5 тысяч рублей.
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