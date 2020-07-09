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Эксперты оценили идею повысить максимальную скорость на трассах
Автоэксперты в целом положительно оценивают предложение "Автодора" о постепенном повышении скоростного лимита на платных трассах, находящихся в его ведении, до... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:37
автодор
виктор травин
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
автодор, виктор травин, общество

Эксперты оценили идею повысить максимальную скорость на трассах

13:37 09.07.2020
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© Fotolia / BokicboПриборная панель автомобиля
Приборная панель автомобиля
© Fotolia / Bokicbo
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Автоэксперты в целом положительно оценивают предложение "Автодора" о постепенном повышении скоростного лимита на платных трассах, находящихся в его ведении, до 150 км/ч, однако отметили, что для этого необходимо экспериментально подтвердить безопасность такого движения, а также убрать нештрафуемый порог превышения скорости.
Ранее сообщалось, что "Автодор" планирует постепенно поднять скоростной лимит на своих платных трассах до 150 километров в час. Сейчас максимальный скоростной лимит установлен на трассе М11 и равен 130 километрам в час. В ГИБДД согласились увеличить предельно допустимую скорость на трассах до 150, однако для начала нужно изменить стандарты проектных документов на дороги, отметил заместитель начальника ГИБДД Олег Понарьин.
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Разная скорость – разные риски

"Вектор правильный, да. Хорошие дороги, хорошие машины, хорошая инфраструктура, хорошие тормоза, хорошая система безопасности в машинах. Вроде весь мир переходит на скоростное движение, строятся автобаны, высокоскоростные дороги, чем Россия хуже? Но ведь скорость 150 км/ч устанавливается в том случае, если действительно есть подтверждение, что эта скорость довольно безопасная при соблюдении всех норм и правил", - рассказал РИА Новости президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
По его словам, есть вероятность, что водители будут прибавлять к разрешенной скорости 150 км/ч еще 20 км/ч, как ненаказуемый скоростной порог, что составит уже 170 км/ч.
"А кто сказал, что 170 км/ч такая же безопасная, как 150 км/ч? Никто не сказал. Поэтому, конечно, в этом есть опасность. Я считаю так, что если уж повышать скорость, то, наверное, нужно убирать нештрафуемый порог", - пояснил эксперт.
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Эксперимент и сбор статистики

Член общественного совета министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков в разговоре с агентством отметил, что сейчас есть общественный спрос на повышение разрешенного уровня скорости на магистрали, однако необходимо делать это только на тех дорогах, техническая категория которых и их фактическое состояние позволяют безопасно двигаться с такой скоростью.
"Надо аккуратно к этому вопросу подходить. Надо проводить расследование, эксперимент. Это обязательное наличие разделительного ограждения, это и ровность поверхности, это отсутствие каких-то серьезных изгибов. Здесь могло бы неплохо помочь изучение треков фактической скорости транспорта, чтобы на участках магистрали, если есть данные, что фактически люди там ездят с такими скоростями и большинство водителей соблюдают безопасность, аварий нет, то это дополнительный аргумент в пользу того, что это разрешить можно, но возникает ряд вопросов", - добавил он.
Например, как уточнил эксперт, для того, чтобы можно было безопасно свернуть с трассы на съезд и перестроиться со 150 км/ч на 60 км/ч, должна быть очень длинная переходная скоростная полоса, полоса торможения.
"Также очень серьезный вопрос - это деформационные швы. У нас сплошь и рядом имеются ситуации, когда дорога сама хорошая, ровная, скоростная, а потом заезжаешь на какой-нибудь мостик через речку - а там деформационные швы. На них машина подпрыгивает, биение по колесам серьезное. Одно дело - под 100 км/ч, другое дело - под 150 км/ч", - подчеркнул он.
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АвтодорВиктор ТравинОбщество
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