В двух районах Нижегородской области ликвидировали очаги АЧС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Очаги африканской чумы свиней АЧС ликвидированы в Ардатовском и Княгининском районах Очаги африканской чумы свиней АЧС ликвидированы в Ардатовском и Княгининском районах Нижегородской области , сообщает региональный комитет государственного ветеринарного надзора.

Первый очаг АЧС обнаружили 6 июля в Княгининском районе , второй – 7 июля в Ардатовском районе . В Княгинине вспышка АЧС была зафиксирована в личном подсобном хозяйстве, где содержалось 9 свиней, в селе Саконы Ардатовсокго района – в частном подворье, где было 13 свиней.

"Приняты оперативные меры, чтобы не допустить распространения заболевания за пределы очага, в селе Саконы Ардатовского района и в городе Княгинино проведены дезинфекционные работы, на границах выставлены ветеринарные посты. Сейчас угроза выноса АЧС за пределы очага сведена к минимуму. Проведение необходимых противоэпизоотических мероприятий продолжается", - сообщили в региональном комитете госветнадзора.

Сейчас проводится расследование по выяснению причин вспышек заболевания. Среди основных версий – несоблюдение зоосанитарных требований содержаний свиней в личных подсобных хозяйствах. Возможно, жители занесли вирус АЧС из окрестных лесов, пройдя в хлев в той же одежде, не продезинфицировав обувь на входе с помощью специального коврика.

Ранее сообщалось, что летом 2019 года вспышки АЧС были зарегистрированы в Вадском, Дальнеконстантиновском, Шатковском, Арзамасском, Сосновском районах и городском округе Перевозский Нижегородской области.