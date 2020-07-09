В двух районах Нижегородской области ликвидировали очаги АЧС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Очаги африканской чумы свиней АЧС ликвидированы в Ардатовском и Княгининском районах Нижегородской области, сообщает региональный комитет государственного ветеринарного надзора.
Первый очаг АЧС обнаружили 6 июля в Княгининском районе, второй – 7 июля в Ардатовском районе. В Княгинине вспышка АЧС была зафиксирована в личном подсобном хозяйстве, где содержалось 9 свиней, в селе Саконы Ардатовсокго района – в частном подворье, где было 13 свиней.
"Приняты оперативные меры, чтобы не допустить распространения заболевания за пределы очага, в селе Саконы Ардатовского района и в городе Княгинино проведены дезинфекционные работы, на границах выставлены ветеринарные посты. Сейчас угроза выноса АЧС за пределы очага сведена к минимуму. Проведение необходимых противоэпизоотических мероприятий продолжается", - сообщили в региональном комитете госветнадзора.
Сейчас проводится расследование по выяснению причин вспышек заболевания. Среди основных версий – несоблюдение зоосанитарных требований содержаний свиней в личных подсобных хозяйствах. Возможно, жители занесли вирус АЧС из окрестных лесов, пройдя в хлев в той же одежде, не продезинфицировав обувь на входе с помощью специального коврика.
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Ранее сообщалось, что летом 2019 года вспышки АЧС были зарегистрированы в Вадском, Дальнеконстантиновском, Шатковском, Арзамасском, Сосновском районах и городском округе Перевозский Нижегородской области.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.