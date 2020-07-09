Медведев оценил последствия наращивания США ядерных потенциалов

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Если США будут наращивать ядерные потенциалы, то России придется принимать симметричные или асимметричные решения, направленные на то, чтобы их нейтрализовывать, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Это будет означать только одно: если ядерные потенциалы ничем не ограничиваются (а мы ограничивали их с США еще с брежневских времен), то они начинают наращиваться. И если их наращивают наши друзья из-за океана, естественно, нам придется принимать симметричные или асимметричные решения, направленные на то, чтобы эти потенциалы каким-то образом нейтрализовывать", - сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".
США настаивают на привлечении КНР к российско-американским переговорам по продлению стратегического договора СНВ-3, Китай заявляет, что не заинтересован в этом.
СНВ-3 вступил в силу в 2011 году. Согласно этому соглашению, стороны обязуются ограничить свои Вооруженные силы 700 носителями ядерного оружия, 1550 боеголовками и 800 пусковыми установками.
СНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Россия неоднократная призывала США его продлить, но пока американская администрация не объявляла, намерен ли Вашингтон это сделать.