https://ria.ru/20200709/1574093561.html
Площадь ночного пожара в Казани составила почти 1,6 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на территории компании "Казэнергострой", охватившего в среду вечером административное здание, склад со вторсырьем и пустой ангар, составила около РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:33
2020-07-09T09:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казань
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, происшествия
КАЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Площадь пожара на территории компании "Казэнергострой", охватившего в среду вечером административное здание, склад со вторсырьем и пустой ангар, составила около 1,6 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
По информации ведомства, сообщение о пожаре в складском помещении на улице Южно-Промышленной в Казани
поступило в 22.10 среды. Происходило горение кровли одноэтажного административного здания размером 15 на 30 метров и пустого ангара размером 10 на 30 метров. По предварительным данным, площадь пожара составляла 1,2 тысячи квадратных метров. В 0.53 пожар был локализован, в 2.10 ликвидировано открытое горение.
"В результате пожара огнём повреждено административное здание на площади 675 квадратных метров, склад с тюками со вторсырьем (картон, полиэтилен, резина) на площади 900 квадратных метров и обрешётка пустого ангара на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Изначально сообщалось, что пожар происходит на территории филиала "Казаньнефтепродукт", однако при уточнении выяснилось, что данная территория принадлежит ООО "Казэнергострой", арендатором является ООО "Региональная экологическая компания".
Сейчас пожар уже потушен, его причина устанавливается.
К тушению пожара привлекались 113 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС – 72 человека и 22 единицы техники.