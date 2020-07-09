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На МКС установили еще один фильтр для снижения уровня токсичного бензола
Ещё один угольный фильтр установлен в американском сегменте Международной космической станции с целью снижения концентрации токсичного бензола в воздухе,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T02:53
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иван вагнер
кристофер кэссиди
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353
60
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иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, анатолий иванишин

На МКС установили еще один фильтр для снижения уровня токсичного бензола

02:53 09.07.2020
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ещё один угольный фильтр установлен в американском сегменте Международной космической станции с целью снижения концентрации токсичного бензола в воздухе, сообщило НАСА.
"Экипаж установил запасной угольный фильтр с целью обеспечения дополнительной очистки атмосферы для дальнейшего снижения уровня бензола на МКС", - говорится на сайте НАСА.
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Отмечается, что фильтр смонтирован в американском модуле Destiny. До этого сообщалось об установке с той же целью угольных фильтров в модуле Unity.
Бензол был зафиксирован в воздухе МКС в апреле. Сначала его концентрация держалась на уровне 65 микрограммов на кубический метр, после чего стала повышаться. Однако, как сообщили в мае РИА Новости в "Роскосмосе", концентрация не превышала предельно допустимую норму и не угрожала экипажу.
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Источник бензола до сих пор не найден. Единственный прибор для его поиска - американский анализатор качества воздуха AQM-1 - сломался в июне при проведении замеров в российском сегменте станции. Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, новый прибор должен привезти на МКС грузовой корабль "Прогресс МС-15", запуск которого намечается на 23 июля.
Бензол - бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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Хочу стать космонавтомИван ВагнерКристофер КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСААнатолий Иванишин
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