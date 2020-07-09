На МКС установили еще один фильтр для снижения уровня токсичного бензола

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ещё один угольный фильтр установлен в американском сегменте Ещё один угольный фильтр установлен в американском сегменте Международной космической станции с целью снижения концентрации токсичного бензола в воздухе, сообщило НАСА

"Экипаж установил запасной угольный фильтр с целью обеспечения дополнительной очистки атмосферы для дальнейшего снижения уровня бензола на МКС", - говорится на сайте НАСА.

Отмечается, что фильтр смонтирован в американском модуле Destiny. До этого сообщалось об установке с той же целью угольных фильтров в модуле Unity.

Бензол был зафиксирован в воздухе МКС в апреле. Сначала его концентрация держалась на уровне 65 микрограммов на кубический метр, после чего стала повышаться. Однако, как сообщили в мае РИА Новости в " Роскосмосе ", концентрация не превышала предельно допустимую норму и не угрожала экипажу.

Источник бензола до сих пор не найден. Единственный прибор для его поиска - американский анализатор качества воздуха AQM-1 - сломался в июне при проведении замеров в российском сегменте станции. Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, новый прибор должен привезти на МКС грузовой корабль "Прогресс МС-15", запуск которого намечается на 23 июля.