СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии

ООН, 9 июн — РИА Новости. Совбез ООН не поддержал проект резолюции России о том, чтобы оставить лишь один погранпереход на сирийской границе для доставки гуманитарной помощи, заявил председательствующий в совете постпред ФРГ Кристоф Хойсген.

"За резолюцию проголосовали четыре члена Совбеза, против — семь, воздержались — четыре. Резолюция не принята, так как не набрала необходимого количества голосов", — сказал он.

Для принятия резолюции необходимо набрать девять голосов из 15.

Во вторник Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей на год работу двух погранпереходов "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям" на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи в САР. Мандат действия КПП истекает 10 июля. Взамен Россия внесла в СБ ООН свой проект резолюции.

В российской резолюции, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости, сказано, что механизм трансграничной доставки гумпомощи был создан в качестве временной меры в 2014 году. Согласно тексту, СБ ООН призывает все стороны обеспечить надежную и достойную гуманитарную помощь Сирии в 2020 году.

В резолюции сказано, что СБ ООН постановляет продлить работу погранперехода "Баб-эль-Хава" на шесть месяцев, то есть до 10 января 2021 года.

В ней также говорится, что СБ ООН выражает серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Сирии, в частности в связи с негативным воздействием односторонних мер принуждения в отношении Дамаска . В тексте сказано, что они ставят под угрозу доступ Сирии к медикаментам и медицинской помощи, необходимым для борьбы с пандемией коронавируса.

Кроме того, согласно тексту, СБ ООН просит генсека организации представить доклад о прямом и косвенном воздействии односторонних принудительных мер, введенных в отношении Сирии, на ее социально-экономическое положение и гуманитарные поставки из-за границы.

Доклад, который требуется представить не позднее 31 августа, должен также содержать анализ воздействия мер принуждения на экономическое и гуманитарное сотрудничество между правительством Сирии и государствами-членами ООН

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств, в первую очередь через границу с Турцией , через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям", "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Эль-Ярубия" (граница с Ираком ) и "Аль-Рамта" (граница с Иорданией ).

По мере того как сирийская армия стала брать под контроль все больше территорий, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как заявляли российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не с территории соседних государств.

В январе СБ ООН продлил мандат только двух КПП на границе с Турцией. "Эль-Ярубия" и "Аль-Рамта" перестали функционировать в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи.

Во вторник после блокировки резолюции о продлении на год работы КПП "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям" Россия объявила, что внесет свой проект резолюции. Он предполагает продление на полгода работы лишь одного погранперехода - "Баб-эль-Хава".