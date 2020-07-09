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Дерматолог рассказала об опасности комариных укусов
Комариные укусы не представляют серьезную угрозу для организма человека, кроме одного специфического случая. О нем рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T03:12
лариса алексеева
здоровье
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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лариса алексеева, здоровье, общество

Дерматолог рассказала об опасности комариных укусов

03:12 09.07.2020
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© РИА Новости / Олег ЛасточкинКомар
Комар
© РИА Новости / Олег Ласточкин
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Комариные укусы не представляют серьезную угрозу для организма человека, кроме одного специфического случая. О нем рассказала в интервью радио Sputnik врач-дерматолог Лариса Алексеева.
Комариные укусы для большинства россиян — это не более чем неприятная мелочь. Они могут чесаться, зудеть и вызывать неприятные эмоции. Исключением могут быть только укусы особенно чувствительных мест, рассказала радио Sputnik врач Лариса Алексеева.
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"Иногда может развиваться анафилактический шок, если комариный укус был в области глаза или веко. От такого может быть слабость, отечность, помутнение сознания и другие признаки шока. С такими комариными укусами шутить не надо", — рассказала дерматолог.
Подобные последствия могут проявиться крайне редко, но если это случилось, то вам понадобится профессиональная помощь, рассказала Лариса Алексеева.

"Если вы видите, что нарастает отек, место укуса увеличивается в размерах, образуются волдыри, начинается отек, вам трудно дышать, то нужна первая помощь. Надо принять антигистаминный препарат первого поколения и обязательно вызвать скорую помощь. Если вы ничего такого не наблюдаете, кроме повреждения кожного покрова и покраснения с зудом, то с этим можно идти к дерматологу или приложить холодный компресс", — рассказала дерматолог в интервью радио Sputnik.

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Лариса АлексееваЗдоровьеОбщество
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