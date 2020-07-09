Дерматолог рассказала об опасности комариных укусов

"Если вы видите, что нарастает отек, место укуса увеличивается в размерах, образуются волдыри, начинается отек, вам трудно дышать, то нужна первая помощь. Надо принять антигистаминный препарат первого поколения и обязательно вызвать скорую помощь. Если вы ничего такого не наблюдаете, кроме повреждения кожного покрова и покраснения с зудом, то с этим можно идти к дерматологу или приложить холодный компресс", — рассказала дерматолог в интервью радио Sputnik.