Дерматолог рассказала об опасности комариных укусов

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Комариные укусы не представляют серьезную угрозу для организма человека, кроме одного специфического случая. О нем рассказала в интервью радио Sputnik врач-дерматолог Лариса Алексеева.
Комариные укусы для большинства россиян — это не более чем неприятная мелочь. Они могут чесаться, зудеть и вызывать неприятные эмоции. Исключением могут быть только укусы особенно чувствительных мест, рассказала радио Sputnik врач Лариса Алексеева.
"Иногда может развиваться анафилактический шок, если комариный укус был в области глаза или веко. От такого может быть слабость, отечность, помутнение сознания и другие признаки шока. С такими комариными укусами шутить не надо", — рассказала дерматолог.
Подобные последствия могут проявиться крайне редко, но если это случилось, то вам понадобится профессиональная помощь, рассказала Лариса Алексеева.
"Если вы видите, что нарастает отек, место укуса увеличивается в размерах, образуются волдыри, начинается отек, вам трудно дышать, то нужна первая помощь. Надо принять антигистаминный препарат первого поколения и обязательно вызвать скорую помощь. Если вы ничего такого не наблюдаете, кроме повреждения кожного покрова и покраснения с зудом, то с этим можно идти к дерматологу или приложить холодный компресс", — рассказала дерматолог в интервью радио Sputnik.