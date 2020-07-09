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Из тени на сцену: как тренируют "социальное тело" трудного подростка
Трудный подросток нередко находится в тени: гуляет по ночному парку или просто живет в собственном мире, куда родителям и близким пробиться бывает непросто,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T08:00
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Из тени на сцену: как тренируют "социальное тело" трудного подростка

08:00 09.07.2020
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© Фото : Александр Чуваев Показ спектакля Светланы Пахомовой "Бабий бунт: новости станиц" на сцене Ростовского театра драмы им. М.Горького, актеры – участники проекта "Трудный театр"
Показ спектакля Светланы Пахомовой Бабий бунт: новости станиц на сцене Ростовского театра драмы им. М.Горького, актеры – участники проекта Трудный театр
© Фото : Александр Чуваев
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Трудный подросток нередко находится в тени: гуляет по ночному парку или просто живет в собственном мире, куда родителям и близким пробиться бывает непросто, поэтому представить такого ребенка на профессиональной сцене, в окружении софитов и театральных спецэффектов, почти невозможно. Однако именно так работают с трудными подростками в Ростове-на-Дону уже много лет.
В 2015 году в проекте "Премьера" появился социальный "Трудный театр", труппа которого сейчас состоит из подростков, находящихся на различных видах профилактического учета. Юные актеры выступают для своих сверстников, которые нередко не расположены слушать. При этом участникам проекта всегда удается подключить "колючий" и часто неприветливый зал к действу на сцене.

Трудный подросток – это человек, с которым, конечно же, сложно. Для того чтобы как-то гармонизировать его психологическое и социальное состояние, нужно много умений и усилий. Но главное условие – ему самому должно быть интересно, причем надолго", – говорит создатель проекта "Премьера", его режиссер и куратор Светлана Пахомова.

Проект "Премьера" состоит из двух равнозначных и важных частей – экспериментальной художественной и сложной социальной. И обе эти части тесно переплетены.
"Социальная работа с трудными подростками средствами искусства, культуры и медиа (то есть средствами популярными в самой молодежной среде) – это межведомствено, межсекторно, межпредметно… Проще говоря, проект "Премьера" часто оказывается "между стульев"", – рассказывает Пахомова.
Она также подчеркивает, что за профилактическую работу с несовершеннолетними отвечают уже около 12 официальных структур, а если добавить организации, отвечающие за творчество, список увеличится еще. Сейчас проект "Премьера" включен в ростовскую областную программу "Молодежная политика и социальная активность", и это хорошая поддержка для его команды.

Необходимо правильно выращивать не только биологическое, но и "социальное тело", а если без метафор, то нужно воспитывать в подрастающем человеке отзывчивость и ответственность, умение начать дело и довести его до конца, прививать навыки сотрудничества и сотворчества, развивать способность к монологу и диалогу, к эмоциональной и интеллектуальной гибкости, да много чего еще нужно…", – уверена Пахомова.

В рамках обычного образования "трудные дети", как правило, не получают системную социальную нагрузку. По словам Пахомовой, нет какого-то универсального социального "тренажера на вырост". Конечно, есть особые виды "социального спорта", например различные "лидерские практики", но ведь не все хотят быть лидерами. А "социальное тело" тренировать нужно, особенно подросткам.
Чтобы ситуация с конкретным трудным подростком на проекте сдвинулась, он должен пройти минимум пять-шесть спектаклей-событий, тщательная подготовка к которым, как и последующий "разбор полетов", занимает несколько месяцев. Пахомова рассказывает, что обычно через год ситуация у наиболее активной группы участников меняется в лучшую сторону – почти все снимаются с учета, обрастают личными контактами, самоопределяются на профессию, меньше конфликтуют с семьей и окружением, позитивным становится настрой постов в социальных сетях.
© Фото : Александр Чуваев Кадр из серии шуточных роликов "Новости из станицы" на проектном YouTube-канале "Южные облака"
Кадр из серии шуточных роликов Новости из станицы на проектном YouTube-канале Южные облака
1 из 6
Кадр из серии шуточных роликов "Новости из станицы" на проектном YouTube-канале "Южные облака"
© Фото : Александр Чуваев
© Фото : Александр Чуваев Спектакль "Трудного театра" в рамках культурной программы окружного форума Росмолодежи "Добро на Юге"
Спектакль Трудного театра в рамках культурной программы окружного форума Росмолодежи Добро на Юге
2 из 6
Спектакль "Трудного театра" в рамках культурной программы окружного форума Росмолодежи "Добро на Юге"
© Фото : Александр Чуваев
© Фото : Александр Чуваев Репетиция молодежного отряда "Волонтеры Премьеры" с подростками из "Трудного театра" на базе Ростовского филиала РГУП
Репетиция молодежного отряда Волонтеры Премьеры с подростками из Трудного театра на базе Ростовского филиала РГУП
3 из 6
Репетиция молодежного отряда "Волонтеры Премьеры" с подростками из "Трудного театра" на базе Ростовского филиала РГУП
© Фото : Александр Чуваев
© Фото : Александр Чуваев "Рыцарский мастер-класс" от областного проекта "Премьера" в ростовском профилактическом лагере "Орленок"
Рыцарский мастер-класс от областного проекта Премьера в ростовском профилактическом лагере Орленок
4 из 6
"Рыцарский мастер-класс" от областного проекта "Премьера" в ростовском профилактическом лагере "Орленок"
© Фото : Александр Чуваев
© Фото : Александр Чуваев Презентация проекта "Премьера" в зале заседаний Ростовского областного суда
Презентация проекта Премьера в зале заседаний Ростовского областного суда
5 из 6
Презентация проекта "Премьера" в зале заседаний Ростовского областного суда
© Фото : Александр Чуваев
© Фото : Александр Чуваев Репетиция "Трудного театра" на сцене Театра драмы им. Ф.Волкова
Репетиция Трудного театра на сцене Театра драмы им. Ф.Волкова
6 из 6
Репетиция "Трудного театра" на сцене Театра драмы им. Ф.Волкова
© Фото : Александр Чуваев
1 из 6
Кадр из серии шуточных роликов "Новости из станицы" на проектном YouTube-канале "Южные облака"
© Фото : Александр Чуваев
2 из 6
Спектакль "Трудного театра" в рамках культурной программы окружного форума Росмолодежи "Добро на Юге"
© Фото : Александр Чуваев
3 из 6
Репетиция молодежного отряда "Волонтеры Премьеры" с подростками из "Трудного театра" на базе Ростовского филиала РГУП
© Фото : Александр Чуваев
4 из 6
"Рыцарский мастер-класс" от областного проекта "Премьера" в ростовском профилактическом лагере "Орленок"
© Фото : Александр Чуваев
5 из 6
Презентация проекта "Премьера" в зале заседаний Ростовского областного суда
© Фото : Александр Чуваев
6 из 6
Репетиция "Трудного театра" на сцене Театра драмы им. Ф.Волкова
© Фото : Александр Чуваев
Организаторы утверждают: у проекта есть очень важная задача – донести до каждого молодого человека тот факт, что после 18 лет он навсегда выйдет из социальной "песочницы" и начнет по-взрослому отвечать за каждый свой шаг.
"До многих подростков сейчас стоило бы донести простую мысль: "Пока ты головастик, ты мало кому еще нужен, но как только ты превратишься в большую лягушку, многие захотят тебя съесть. В общем, нужно не прозевать момент взросления", – подчеркивает Пахомова, добавляя, что проект дает каждому возможность проявить себя в деле – в публичном творчески разноплановом действии, способном увлечь и самого подростка, и окружающих.
Труппе "Трудного театра" на своих всегда бесплатных спектаклях удается вовлекать в залы по 500–600 подростков, за год по разным городам страны проект собирает около 5 тысяч человек, но к финальным событиям у актеров длинный и важный путь.

Театр начинается с фотосессии и выходит в интернет

Никто из трудных подростков не приходит в проект для того, чтобы смотреть и тем более учить страницы текста. У нас театр начинается не с вешалки, а с фотосессии всем желающим: для интересной аватарки, сторис, новостной ленты. А потом мы ребятам говорим: "Хорошая съемка – это на сцене, там великолепный свет, да и видеоистория оттуда будет лучше", – раскрывает секреты проекта Пахомова.

Съемки ведутся и на встречах, на которые трудных подростков приводят инспектора подразделений полиции и комиссий по делам несовершеннолетних минимум четыре раза в год.
Сначала в "Трудном театре" остаются просто из интереса, а иногда даже "на спор", и только потом, когда участники уже "притерлись", начинаются многочасовые репетиции, правовые и психологические консультации, организационная работа. Со сложными юридическими вопросами подопечных проекту помогает Российский государственный университет правосудия.
Финальное событие одного из этапов проекта – участие подростка сразу в двух масштабных спектаклях: в авторском мюзикле "Легенды рыцарства" (по книге Роберта Стивенсона "Черная стрела") и в казачьей комедии "Бабий бунт: новости из станицы" – они написаны специально для проекта, и обе постановки постоянно меняются с приходом каждого нового участника.
Пахомова честно называет такой подход "страшным сном драматурга и режиссера", но результат того стоит.
За несколько лет в "Трудном театре" сформировалась особая "межпоколенческая цепочка": 16-летние "бывалые" участники опекают 14-летних, 18-летние, имеющие стаж на проекте, работают с 16-летками, 20-летние волонтеры организуют старших подростков и подчиняются молодежному оргкомитету проекта, который в свою очередь находится под курацией опытных экспертов.

Понятно, что новые участники-подростки видят и слышат только свой возраст или близкий к нему", – рассказывает Светлана Пахомова и подчеркивает, что созданная возрастная линейка помогает зацепить и заинтересовать в проекте сразу несколько поколенческих слоев.

Отношения внутри проекта строятся на коммунарских принципах: добровольное участие, коллективное обсуждение и исполнение, обязательный "разбор полетов" по итогам, а также поддержка единых правил и даже общей мифологии проекта.
Кстати, в коллективе "Премьеры" используют псевдонимы и клички, без которых подросткам сложно обойтись, но с обязательным условием: они должны быть светлыми и добрыми. Светлана Пахомова приводит в пример прозвище одного участника проекта: большого и добродушного парня все зовут Кит. И если он оплошал, то может получить образное: "Кит, выплывать на сцену и фонтанировать надо вовремя".
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Традициям также придается большое значение: например, перед спектаклем каждый участник коротко пишет на общем листе свою "хотелку" – то, чего он ждет от предстоящего события. Простое действие преследует две цели: во-первых, подросток начинает понимать важность "бумажки", подписанной своей рукой, а во-вторых, учится четко определять свои цели. То есть участникам помогают научиться понимать, чего им хочется, и идти к этому.
"Надо дождаться, чтобы новые участники на проекте продержались два-три месяца. За это время у них появляется самая важная "понималка": почему брать ответственность лучше, чем не брать", – говорят организаторы.

Поиски нового жанра и преодоление офлайн-зависимости

Для того чтобы вовлекать подростков в истории, которые будут разыграны на сцене, создателю проекта, а еще автору и постановщику спектаклей, и все это в одном лице, фактически приходится соревноваться с компьютерными играми, клипами и обзорами. Подростки пресыщены очень качественным контентом мирового уровня, и с ними все больше приходится общаться в Сети.
Сейчас проект движется в смешенном онлайн-офлайн-режиме. Для каждого спектакля снимается свой видеоряд.

Ролики-тизеры, которые мы снимали для наших спектаклей, – единственное, что позволяло мне активно приглашать подростков в театр из Сети", – говорит Пахомова, добавляя, что сейчас ее команда начала снимать целую серию роликов с героями спектаклей для проектного YouTube-канала "Южные облака".

Сейчас медийная публичность для проекта не менее важна, чем театральная. Это ключевой фактор работы: всем участникам нужна постоянная публичная обратная связь, по которой они оценивают свое продвижение и свой вклад.
Если с удержанием внимания подростков все более-менее понятно – тут организаторы проекта используют понятные педагогические, психологические и социологические методы работы, то с созданием интерактивных постановок и новыми медийными форматами все намного сложнее. Светлана Пахомова сама признается, что ее четырех высших образований, в том числе консерваторского, хватает с большим трудом на курацию всех сфер многозадачного социального проекта.
"С советского времени нам досталась сильная инфраструктура "офлайн-культуры". Театры, музеи, библиотеки – это та основа, на которой можно и нужно играть в "онлайн". Экспериментальная медийная составляющая проекта "Премьера" старается переводить на онлайн-язык хотя бы часть той художественной жизни, с которой мало знакомо поколение гаджетов. Для "офлайн-привычных" взрослых, музеи и театры ценны сами по себе: они готовы ходить на этнографические выставки, слушать народную музыку, смотреть традиционные постановки. Но, например, для подростков, казачий костюм станет интересен, если его переосмыслить в стилистике современной моды и броско показать в ролике на YouTube", – продолжает Пахомова.
Именно на этих принципах строится новое направление работы проекта "Премьера" – серия веселых сельских роликов в народном донском стиле под названием "Околоновости", и медиапрограмма "Стрим студия "Южные облака".
"Нам хочется, чтобы виртуальные новости от "Трудного театра" могли выходить регулярно. Это может быть хорошим вкладом в развитие новых перспективных форматов молодежной творческой и социальной работы", – считает Пахомова и надеется, что аналоги их локальной ростовской медиапрограммы будут появляться в разных уголках России, что идею подхватят и другие команды, а СМИ смогут об этом писать.
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