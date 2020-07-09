Советские разработки помогли спасти икру карася в Якутии

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Если рыба выбирает для нереста "сложный" водоем, вся отложенная икра может погибнуть. Для того чтобы спасти популяцию карася в Якутии, на озере Ниджили установили искусственные нерестилища.

Главная опасность, которая грозит рыбе на территории района, где находится озеро, – резкие колебания уровня воды, из-за которых икру может вынести на берег, где она просто высохнет.

Решение найдено

В 2016 году Якутский филиал ФБНУ "Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства" провел научное исследование карасевых озер, итогом которого стал целый комплекс охранных мер.

Специалисты составили картосхемы, определили рекомендованный объем вылова карася на озере Ниджили, предложили сроки, в которые запрещено промышленное рыболовство, и самое главное, мероприятия по увеличению количества рыбы, куда и вошло создание искусственных нерестилищ.

Эта технология была разработана и испытана советскими специалистами, опыт которых переняли в Якутии.

Искусственное нерестилище данной конструкции представляет собой веники и ветви ели, березы, можжевельника, либо пучки камыша или других водных растений. Каждое нерестилище, состоящее из нескольких веников, закрепляется на якоре в достаточно глубоком месте, чтобы при понижении уровня оно не обсохло", – рассказал РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Сахамин Афанасьев.

Как это работает

Процесс установки достаточно прост и не требует специальной техники. На веревку длиной 100–150 метров через каждый метр подвешены пучки хвойных веток (гнезд), а также грузы и поплавки, для того чтобы в будущем нерестилища можно было без труда найти. После того как на конструкциях вылупятся мальки, гнезда достают из водоемов и утилизируют.

Рыбаки сел Арыктах, Люксюгун и Чагда, знающие местность и повадки карася как свои пять пальцев, согласились помочь в установке искусственных нерестилищ. Основываясь на своем опыте, они выбрали наиболее подходящие по уровню воды и спокойствию флоры и фауны места.

Икре, отложенной на таких нерестилищах, как и вышедшим из нее личинкам, не грозит опасность гибели от обсыхания, что обычно случается с икрой, отложенной на прибрежной растительности", – отметил министр.