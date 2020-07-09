Ошибки в изучении иностранного, которые совершают почти все

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Ольга Распопова. Способность к языкам есть абсолютно у каждого — ведь как минимум один, родной, мы знаем в совершенстве. Так что же мешает как следует освоить другие? О попытках "поучиться просто для себя", любви к кино с русскими субтитрами, привычке любое неизвестное слово смотреть в словаре и других промахах, которые обычно тормозят прогресс в изучении иностранного, — в материале РИА Новости.

Не ставить четких целей

"Ну, Поднебесная сейчас в моде, вот и хочу освоить китайский", "я был во Франции, там мне так понравилось, в следующий раз думаю туда поехать без разговорника", "решил просто для себя поучить". "Если на вопрос, почему они выбрали этот язык, будущие ученики отвечают подобным образом, то это обычно означает, что человек вскоре все забросит", — предупреждает китаист и руководитель Ассоциации переводчиков MandarinPro Кирилл Батыгин.

Присутствия на занятиях, наличие хорошего преподавателя и даже железной воли для успеха часто недостаточно, так что штурмовать иностранный лучше всегда с конкретной целью — для работы, переезда, брака, учебы. Если четко сформулированной задачи нет, надо ее поставить — не просто "изучать испанский", а сдать экзамен на базовый уровень владения через полгода: дата икс в календаре будет подстегивать.

Впрочем, иногда мотивы бывают весьма необычными, но главное, чтобы они работали. Преподаватель русского как иностранного в ИРЯиК Ольга Рождественская вспоминает: одним из самых талантливых студентов курса стал американец, практически в совершенстве освоивший язык всего за полгода. Просто он отчаянно хотел знать, о чем же каждый день часами на кухне болтают его русская жена с тещей.

Отступать от графика

Изучение языка похоже на спортивные тренировки: стоит пропустить пару занятий, и упражнения, которые прежде давались легко, заставляют попотеть. Запланированный урок часто приходится переносить или отменять: из-за срочной встречи на работе, плохого самочувствия или посиделок с друзьями. Но после недели-двух перерыва бесполезно пытаться наверстать отставание за пару часов: после такой перегрузки потом захочется прогулять снова. Несколько получасовых, но ежедневных занятий всегда лучше нерегулярного многочасового марафона.

"Не стоит пробовать справиться с накопившимся за месяцы домашним заданием в один вечер. Мы все занятые люди, но изучение языка "для себя" раз или два в неделю — реализуемая цель, и этого графика можно придерживаться”, — поясняет Батыгин. — А для поддержания вразумительной беседы и сочинения писем без Google.Translate нужно еще больше времени".

Смотреть кино и сериалы с русскими субтитрами

"Все, чему вы научитесь при таком методе, — очень быстро читать на русском", — рассказывает преподаватель английского Любовь Салихова, автор телеграм-канала "S как доллар". И объясняет почему: мозг всегда идет по пути наименьшего сопротивления, "поэтому уши в процесс не включатся и шанс, что какие-то знания отложатся, крайне мал".

Если очень сложно смотреть кино с иностранными субтитрами — стоит выбрать контент попроще. В конце концов, сначала познакомиться с интересным фильмом или сериалом в русской озвучке, а потом оценить его на языке оригинала. Когда содержание известно, можно просто наслаждаться низким, хрипловатым голосом Скарлетт Йоханссон или понять, почему многие утверждают, что с баритоном Сергея Бурунова Леонардо Ди Каприо становится еще харизматичней.

Пытаться прочесть в переводе "Войну и мир"

Если хочется просто поддерживать уровень языка, чтение действительно может стать хорошим выходом. Однако изменять своим привычкам не стоит: если на русском нравятся детективы или фэнтези, трудно и скучно будет без подготовки осилить на иностранном увесистые тома классиков. "Лучше читайте блоги, статьи, твиты, посты — то, к чему уже привыкли", — уверена Салихова.

Рождественская рассказывает про приехавшую в Москву вьетнамскую аспирантку, которая отлично писала по-русски и безупречно использовала знаки препинания, но при этом совсем не говорила и практически не воспринимала речь на слух. “На вопросы, как она выучила язык, девушка все время повторяла, что очень любит Тургенева. Выяснилось, что она несколько раз переписала полное собрание сочинений классика".

Стараться запомнить каждое новое слово

Салихова также указывает на другую ошибку — попытки перевести каждое незнакомое слово и вызубрить его. В результате вместо того, чтобы дать истории себя увлечь, студент постоянно спотыкается, залезая в словарик. А делать это нужно, только если вдруг стал неясен общий смысл текста. Частотные, а значит, нужные в ежедневном использовании слова и так будут попадаться в каждой статье, книге, фильме и сериале, от них все равно не скрыться.

“Оптимально, если в тексте на страницу А4 попадается 10-15 незнакомых слов/конструкций, значение которых подсказывает контекст, и еще пять-семь придется поискать в словарях. Если число меньше — КПД низкий, если выше — пользы почти не будет", — продолжает Салихова.

Налегать на грамматику, игнорируя общение и произношение

Говорение, чтение, аудирование, письмо — в любом языке выделяют всего четыре вида речевой деятельности. Так что грамматика — лишь вспомогательный элемент. Даже изучив в теории все отличия Present Perfect от Past Simple, можно продолжать путать их на практике.

Обычно фанаты грамматики держатся за нее как за спасательный круг, — как правило, старательные и амбициозные студенты очень боятся сделать ошибку. Но сказать или написать неправильно — все равно лучше, чем вообще молчать. Так что даже интровертам и мизантропам хотя бы на время занятий нужно переквалифицироваться в болтунов.

"Постоянно ищите возможность высказаться на иностранном языке, употребить новое слово или выражение, ну и, конечно, сделать дурацкие ошибки", — советует Макс Инглиш, автор телеграм-канала "Английский для дебилов".

Рано или поздно на промах укажут — больше он, как показывает практика, не повторяется. Многие, правда, реагируют на это болезненно, особенно когда приезжают в страну изучаемого языка. "Один мой студент из Ирана долго спрашивал в супермаркетах: “Можно картушка?” В худшем случае кассиры ворчали, что картошку надо было брать в отделе овощей, в лучшем — понимали, что он просто хочет заплатить карточкой. В результате ему пришлось плотно заняться произношением”, — говорит Рождественская.

Разделять изучаемый язык и жизнь

Закрыв учебник или выйдя с занятия, многие вплоть до следующего урока выкидывают иностранную речь из головы. Выставив такие четкие границы, прогрессировать сложно. Нужно впустить изучаемый язык в повседневную жизнь: например, стараться думать на нем хотя бы пятнадцать минут в день — гуляя с тележкой в супермаркете или делая уборку в квартире.