Рапота назвал главный источник разногласий Москвы и Минска в экономике

"На каком-то этапе в России был введен налоговый маневр, который отразился на ценах на энергоносители. Особенно на экспортных ценах. Естественно, белорусская сторона поставила вопрос о том, что вы (РФ - ред.) приняли такой закон, и мы несем убытки. Во всяком случае, тем планам на формирование бюджета, которые у нас были, не суждено сбыться", - сказал Рапота в ходе онлайн-конференции, озвучивая позицию Минска.