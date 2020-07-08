Рапота назвал главный источник разногласий Москвы и Минска в экономике

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Налоговый маневр в нефтяном секторе стал ключевым источником разногласий в экономической сфере между Россией и Белоруссией, заявил госсекретарь Союзного государства (СГ) Григорий Рапота.
"На каком-то этапе в России был введен налоговый маневр, который отразился на ценах на энергоносители. Особенно на экспортных ценах. Естественно, белорусская сторона поставила вопрос о том, что вы (РФ - ред.) приняли такой закон, и мы несем убытки. Во всяком случае, тем планам на формирование бюджета, которые у нас были, не суждено сбыться", - сказал Рапота в ходе онлайн-конференции, озвучивая позицию Минска.
Как напомнил госсекретарь СГ, российская сторона "поставила условие": Москва выразила готовность подумать над этим вопросом, но при этом нужно было определиться с тем, "какое образование" сформируют два государства. "Были созданы рабочие группы по 31 рабочей карте, которые, по идее, должны ответить на этот вопрос. На этот вопрос окончательного ответа пока нет, а вопрос ценообразования пока остается предметом обсуждений", - рассказал Рапота.
Он добавил, что последствия налогового маневра, "пожалуй, являются основной проблемой, которая возникла у нас в экономических отношениях, которые, наверное, как-то отражаются и на политических отношениях". "Это, пожалуй, самая сложная часть нашей деятельности", - заключил Рапота.
Один из спорных вопросов для Минска и Москвы - налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Негативный эффект для Белоруссии из-за маневра возникал из-за увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Ранее Минск оценивал свои потери от реализации маневра до 2024 года в сумму до 11 миллиардов долларов.