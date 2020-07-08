В Нижегородской области обнаружили свалку опасных отходов

Житель региона заявил в управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии, что в районе озера Круглое в Борском районе найдена несанкционированная свалка промышленных отходов.

"В ходе осмотра территории бывшей турбазы зафиксирована 21 кубовая емкость с отходами (предположительно, жидкими нефтешламами). Примерно у половины из них нарушена герметичность, в результате чего произошло истечение содержимого на рельеф местности", - говорится в сообщении.

"По результатам проводимого расследования виновные лица будут привлечены к административной ответственности. В соответствии с действующим природоохранным законодательством им может грозить штраф до 400 тысяч рублей, а также будет предъявлен к возмещению ущерб окружающей среде. Материалы административного расследования будут направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер", - подчеркивается в сообщении.