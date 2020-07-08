Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574077759.html
В Нижегородской области обнаружили свалку опасных отходов
Росприроднадзор проводит административное расследование после обнаружения промышленных отходов в районе озера в Борском районе Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:29
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
нижегородская область
борский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152030/11/1520301156_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_a9ad3d19e8eb863e68c35791e47ba336.jpg
https://ria.ru/20200707/1574004342.html
1
нижегородская область
борский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152030/11/1520301156_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_a9ad3d19e8eb863e68c35791e47ba336.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152030/11/1520301156_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_6938e10413357d0b55f08efdfd86ca6c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152030/11/1520301156_334:0:1667:1333_1400x0_80_0_0_6017dda91ac2f69f5be838405cece4e2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), нижегородская область, борский район, происшествия

В Нижегородской области обнаружили свалку опасных отходов

19:29 08.07.2020
232
CC0 / chapay / Загородная дорога
Загородная дорога
CC0 / chapay /
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Росприроднадзор проводит административное расследование после обнаружения промышленных отходов в районе озера в Борском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Житель региона заявил в управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии, что в районе озера Круглое в Борском районе найдена несанкционированная свалка промышленных отходов.
"В ходе осмотра территории бывшей турбазы зафиксирована 21 кубовая емкость с отходами (предположительно, жидкими нефтешламами). Примерно у половины из них нарушена герметичность, в результате чего произошло истечение содержимого на рельеф местности", - говорится в сообщении.
Возбуждено административное расследование, взяты пробы отходов и почвы. Результаты позволят определить класс опасности отходов и рассчитать размер вреда окружающей среде. Устанавливается собственник земельного участка.
Автомобиль Следственного комитета РФ
7 июля, 13:34
СК проверит сообщение о свалке химикатов в Саратове
"По результатам проводимого расследования виновные лица будут привлечены к административной ответственности. В соответствии с действующим природоохранным законодательством им может грозить штраф до 400 тысяч рублей, а также будет предъявлен к возмещению ущерб окружающей среде. Материалы административного расследования будут направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер", - подчеркивается в сообщении.
020050
Обсудить 1
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Нижегородская областьБорский районПроисшествия
Рекомендуем
Стоп-кадр видео выезда кортежа на полосу встречного движения
В Саратове изучают видео с проездом кортежа губернатора под "кирпич"
Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко
Экс-начальник генштаба Украины предрек "вторжение" России с востока
Мясо птицы
Росстат сообщил о росте цен на курятину
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Сочи автомобиль сбил беременную женщину на тротуаре
Ольга Ковитиди
В Совфеде оценили отказ Украины от меморандума с Россией по антитеррору
Злая собака
Цыгане напали на брянскую семью из-за замечания по поводу стаи собак
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело после гибели ребенка на озере в Свердловской области
Контейнер с обедненным гексафторидом урана
Эксперты доказали законность переработки обедненного урана в России
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Киев игнорирует обсуждение закрепления статуса Донбасса, заявили в ДНР
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Аббас готов вернуться к переговорам с Израилем
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
РФПИ попросил Минздрав разрешить применение "Авифавира" амбулаторно
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко оценил ситуацию с оказанием медпомощи во время пандемии
Утята, извлеченные из коллектора сотрудниками ГОЧСиПБ Москвы
В Москве пятерых утят спасли из коллектора
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео назвал США "мировым лидером" по борьбе с COVID-19
Автомобиль следственного комитета
В Ленинградской области возбудили дело после ДТП, в котором погиб ребенок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Марокко частично открывает морские и воздушные границы с 14 июля
01:36СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния