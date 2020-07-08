https://ria.ru/20200708/1574077759.html
В Нижегородской области обнаружили свалку опасных отходов
Росприроднадзор проводит административное расследование после обнаружения промышленных отходов в районе озера в Борском районе Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:29
2020-07-08T19:29
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
нижегородская область
борский район
происшествия
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https://ria.ru/20200707/1574004342.html
1
нижегородская область
борский район
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), нижегородская область, борский район, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Росприроднадзор
проводит административное расследование после обнаружения промышленных отходов в районе озера в Борском районе Нижегородской области
, сообщает пресс-служба ведомства.
Житель региона заявил в управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии, что в районе озера Круглое в Борском районе найдена несанкционированная свалка промышленных отходов.
"В ходе осмотра территории бывшей турбазы зафиксирована 21 кубовая емкость с отходами (предположительно, жидкими нефтешламами). Примерно у половины из них нарушена герметичность, в результате чего произошло истечение содержимого на рельеф местности", - говорится в сообщении.
Возбуждено административное расследование, взяты пробы отходов и почвы. Результаты позволят определить класс опасности отходов и рассчитать размер вреда окружающей среде. Устанавливается собственник земельного участка.
"По результатам проводимого расследования виновные лица будут привлечены к административной ответственности. В соответствии с действующим природоохранным законодательством им может грозить штраф до 400 тысяч рублей, а также будет предъявлен к возмещению ущерб окружающей среде. Материалы административного расследования будут направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер", - подчеркивается в сообщении.