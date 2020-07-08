В Нижнем Новгороде открылся сервис экспресс-доставки продуктов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии в Нижнем Новгороде сервиса экспресс-доставки продуктов, готовой еды и бытовых товаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Развитие различных цифровых сервисов особенно важно в нынешней ситуации. Службы доставки сыграли огромную роль в самый сложный санитарно-эпидемиологический период. У жителей региона была возможность получить необходимые товары и услуги бесконтактным способом. Расширение таких возможностей играет положительную роль", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Губернатор предложил представителям сервиса присоединиться к региональной системе бонусов "Доброрубль", начисляемых пользователям портала "Карта жителя Нижегородской области". На сегодняшний день к ней уже присоединились более миллиона пользователей, начислено свыше 60 миллионов "доброрублей".

"У нас происходит постоянное расширение партнеров проекта, объектов, где можно будет реализовать "доброрубли", а также постоянно увеличивается список активностей для пользователей. То есть человек может сделать какое-то общественно полезное дело, получить бонусы и использовать их для покупки билета в театр со скидкой или для приобретения товаров в магазине", - сказал Никитин.

В свою очередь исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предложил рассмотреть возможность включения в ассортимент сервиса продукции муниципальной молочной кухни. "Термостатные кисломолочные продукты из-за натурального состава имеют короткий срок хранения, есть и особенности их доставки, но при решении этих вопросов они могут стать отличительной чертой ассортимента именно нижегородской площадки", - сказал Шалабаев.