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В Нижнем Новгороде открылся сервис экспресс-доставки продуктов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии в Нижнем Новгороде сервиса экспресс-доставки продуктов, готовой еды и бытовых товаров,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:16
нижегородская область
юрий шалабаев
глеб никитин
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нижегородская область
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юрий шалабаев, глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, общество

В Нижнем Новгороде открылся сервис экспресс-доставки продуктов

19:16 08.07.2020
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© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Роман Владимиров
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии в Нижнем Новгороде сервиса экспресс-доставки продуктов, готовой еды и бытовых товаров, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Развитие различных цифровых сервисов особенно важно в нынешней ситуации. Службы доставки сыграли огромную роль в самый сложный санитарно-эпидемиологический период. У жителей региона была возможность получить необходимые товары и услуги бесконтактным способом. Расширение таких возможностей играет положительную роль", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор предложил представителям сервиса присоединиться к региональной системе бонусов "Доброрубль", начисляемых пользователям портала "Карта жителя Нижегородской области". На сегодняшний день к ней уже присоединились более миллиона пользователей, начислено свыше 60 миллионов "доброрублей".
"У нас происходит постоянное расширение партнеров проекта, объектов, где можно будет реализовать "доброрубли", а также постоянно увеличивается список активностей для пользователей. То есть человек может сделать какое-то общественно полезное дело, получить бонусы и использовать их для покупки билета в театр со скидкой или для приобретения товаров в магазине", - сказал Никитин.
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В свою очередь исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предложил рассмотреть возможность включения в ассортимент сервиса продукции муниципальной молочной кухни. "Термостатные кисломолочные продукты из-за натурального состава имеют короткий срок хранения, есть и особенности их доставки, но при решении этих вопросов они могут стать отличительной чертой ассортимента именно нижегородской площадки", - сказал Шалабаев.
По словам операционного директора "Яндекс.Лавки" Вадима Петрова, с Нижнего Новгорода начинается развитие проекта за пределами двух столиц. "Мы выбирали новый опорный регион по широкому списку критериев: это проникновение интернета и смартфонов, привычка горожан заказывать товары и услуги в режиме онлайн, частота использования других сервисов "Яндекса", развитая логистика. По всем этим показателям Нижний Новгород показал отличные результаты. В ближайший год мы планируем инвестировать в наше развитие в регионе около 100 миллионов рублей", – заявил он.
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Нижегородская областьЮрий ШалабаевГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьОбщество
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