Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574074852.html
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 126
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 126, до 44 517, количество заболевших увеличилось на 630 - до 286 979 человек, говорится в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1400x0_80_0_0_1e7b5771d0c32a74af3cd774eb47b1dc.jpg
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1400x0_80_0_0_1e7b5771d0c32a74af3cd774eb47b1dc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_205:0:2934:2047_1400x0_80_0_0_928020e70c9866eb0c22991cb2eda4dd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_887:0:2934:2047_1400x0_80_0_0_3bddce7436015abef32732c33e820125.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, в мире

В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 126

18:31 08.07.2020
214
© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 126, до 44 517, количество заболевших увеличилось на 630 - до 286 979 человек, говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава страны.
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 155, заболевших - 581.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
611300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Число случаев коронавируса в США превысило три миллиона
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции за сутки выявили 33 новых случая COVID-19
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео отметил прогресс в обсуждении возобновления поездок между США и ЕС
Автомобиль медицинской помощи в Китае
Красный Крест рассказал о подтвержденных случаях бубонной чумы
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Гутерреш заявил о беспрецедентном иностранном вмешательстве в Ливии
Флаги с логотипом ОБСЕ
В ЛНР помогли ОБСЕ вернуть потерянный в Донбассе беспилотник
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала ЕС готовиться к любым сценариям в отношениях с Британией
Московская область
В Подмосковье учреждения соцобслуживания начнут работу в полном объеме
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео назвал США "мировым лидером" по борьбе с COVID-19
Лондон
В Великобритании временно снизят НДС на ряд товаров и услуг
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 155
Сотрудница школы проводит санитарную обработку класса в школе города Читы
В Подмосковье с 1 августа откроются образовательные учреждения
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео пригрозил Ливану санкциями в случае покупки иранской нефти
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генсек ООН рассказал о создании демилитаризованной зоны в Ливии
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
"Р-Фарм" направит "Коронавир" в регионы после получения регистрации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Марокко частично открывает морские и воздушные границы с 14 июля
01:36СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния