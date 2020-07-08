В ЛНР помогли ОБСЕ вернуть потерянный в Донбассе беспилотник

ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики нашла и вернула наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ( СММ ) ОБСЕ утерянный возле линии соприкосновения в Донбассе беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщили журналистам в среду в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"Шестого июля… БПЛА миссии попал под воздействие помех средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вооруженных сил Украины , потерял управление и упал у линии боевого соприкосновения на территории республики. В результате поисковых мероприятий дорогостоящий аппарат был найден и возвращен сотрудникам ОБСЕ", - сообщил представитель пресс-службы оборонного ведомства.

Как уточнили в Народной милиции, инцидент произошел в районе подконтрольного республике поселка Молодежное. По данным ведомства, украинские силовики активизировали в данном районе работу маневренных групп радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые целенаправленно осуществляют подавление каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ.

"Особое внимание средств РЭБ и противовоздушной обороны (ПВО) противника направлено на недопущение полетов БПЛА ОБСЕ в районе населенного пункта Молодежное, где боевики 30 бригады (вооруженных сил Украины - ред.) продолжают активно устанавливать минные поля и размещать бронированную технику вблизи в жилых домов", - дополнил представитель пресс-службы.

Представитель оборонного ведомства республики дополнил, что работа комплексов РЭБ "Букавель АД" украинских силовиков вынудила наблюдателей ОБСЕ прервать воздушное патрулирование также в районе частично подконтрольного республике Золотого и подконтрольного Киеву селу Пилипчатино.