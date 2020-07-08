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В ЛНР помогли ОБСЕ вернуть потерянный в Донбассе беспилотник
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики нашла и вернула наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ утерянный возле... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:28
ситуация в днр и лнр
смм обсе
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РИА Новости
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353
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, луганская народная республика, киев, украина, в мире

В ЛНР помогли ОБСЕ вернуть потерянный в Донбассе беспилотник

18:28 08.07.2020
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© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ
Флаги с логотипом ОБСЕ
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики нашла и вернула наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ утерянный возле линии соприкосновения в Донбассе беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщили журналистам в среду в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
"Шестого июля… БПЛА миссии попал под воздействие помех средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вооруженных сил Украины, потерял управление и упал у линии боевого соприкосновения на территории республики. В результате поисковых мероприятий дорогостоящий аппарат был найден и возвращен сотрудникам ОБСЕ", - сообщил представитель пресс-службы оборонного ведомства.
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Как уточнили в Народной милиции, инцидент произошел в районе подконтрольного республике поселка Молодежное. По данным ведомства, украинские силовики активизировали в данном районе работу маневренных групп радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые целенаправленно осуществляют подавление каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ.
"Особое внимание средств РЭБ и противовоздушной обороны (ПВО) противника направлено на недопущение полетов БПЛА ОБСЕ в районе населенного пункта Молодежное, где боевики 30 бригады (вооруженных сил Украины - ред.) продолжают активно устанавливать минные поля и размещать бронированную технику вблизи в жилых домов", - дополнил представитель пресс-службы.
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Представитель оборонного ведомства республики дополнил, что работа комплексов РЭБ "Букавель АД" украинских силовиков вынудила наблюдателей ОБСЕ прервать воздушное патрулирование также в районе частично подконтрольного республике Золотого и подконтрольного Киеву селу Пилипчатино.
"Цель - не допустить вскрытия ими (наблюдателями СММ ОБСЕ - ред.) фактов размещения военной техники вооруженных сил Украины в жилых районах населенных пунктов", - дополнил представитель пресс-службы.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
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