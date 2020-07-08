Прокуратура начала проверку из-за возможного загрязнения реки Камы

При проведении надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка деятельности предприятий, использующих Каму в промышленных целях, соблюдение ими природоохранного и водного законодательства. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, а виновные лица привлечены к ответственности, добавила представитель прокуратуры.