Прокуратура начала проверку из-за возможного загрязнения реки Камы

ПЕРМЬ, 8 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после появления информации о возможном загрязнении реки Камы в Пермском крае, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
Ранее "Уралхим", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, сообщил, что решил остановить работу предприятия "Азот" в Пермском крае из-за загрязнения реки Кама хлоридами кальция, компания также обратилась в природоохранные органы.
"Проводится проверка информации по факту возможного загрязнения крупного водного объекта. Предприятие направило в березниковскую межрайонную природоохранную прокуратуру результаты исследований о состоянии водного объекта. Природоохранный прокурор, а также прокурор города Березники выехали на место предполагаемого загрязнения водного объекта. В ходе осмотра акватории водного объекта отобраны пробы воды из Камы для проведения лабораторных исследований, результаты планируется получить завтра", - пояснили в ведомстве.
При проведении надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка деятельности предприятий, использующих Каму в промышленных целях, соблюдение ими природоохранного и водного законодательства. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, а виновные лица привлечены к ответственности, добавила представитель прокуратуры.