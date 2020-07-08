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Прокуратура начала проверку из-за возможного загрязнения реки Камы
Прокуратура начала проверку после появления информации о возможном загрязнении реки Камы в Пермском крае, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:15
уралхим
пермский край
происшествия
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РИА Новости
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353
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уралхим, пермский край, происшествия

Прокуратура начала проверку из-за возможного загрязнения реки Камы

18:14 08.07.2020 (обновлено: 18:15 08.07.2020)
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© АО "ОХК "УРАЛХИМ"Филиал "Азот" ОАО "ОХК "УРАЛХИМ" в городе Березники
Филиал Азот ОАО ОХК УРАЛХИМ в городе Березники
© АО "ОХК "УРАЛХИМ"
Филиал "Азот" ОАО "ОХК "УРАЛХИМ" в городе Березники
ПЕРМЬ, 8 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после появления информации о возможном загрязнении реки Камы в Пермском крае, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
Ранее "Уралхим", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, сообщил, что решил остановить работу предприятия "Азот" в Пермском крае из-за загрязнения реки Кама хлоридами кальция, компания также обратилась в природоохранные органы.
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"Проводится проверка информации по факту возможного загрязнения крупного водного объекта. Предприятие направило в березниковскую межрайонную природоохранную прокуратуру результаты исследований о состоянии водного объекта. Природоохранный прокурор, а также прокурор города Березники выехали на место предполагаемого загрязнения водного объекта. В ходе осмотра акватории водного объекта отобраны пробы воды из Камы для проведения лабораторных исследований, результаты планируется получить завтра", - пояснили в ведомстве.
При проведении надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка деятельности предприятий, использующих Каму в промышленных целях, соблюдение ими природоохранного и водного законодательства. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, а виновные лица привлечены к ответственности, добавила представитель прокуратуры.
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