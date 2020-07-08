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Онлайн-конференция к 75-летию Потсдамской конференции
15 июля в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию к 75-летию Потсдамской конференции.
2020-07-08T18:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1574073599.jpg?1594220844
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция к 75-летию Потсдамской конференции

18:07 08.07.2020
11
15 июля в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию к 75-летию Потсдамской конференции.
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Участники:
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- начальник научного отдела РВИО Юрий НИКИФОРОВ.
- декан факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Ирина НОВИКОВА;
- заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Владимир БАРЫШНИКОВ;
- профессор кафедры всеобщей истории и политических наук Вятского государственного университета Александр КАЛИНИН.

17 июля 1945 года начала работу третья (и последняя) конференция лидеров стран антигитлеровской коалиции. Германский вопрос, утверждение границ в послевоенной Восточной Европе, решение о вступлении СССР в войну с Японией – основные темы обсуждения в ходе конференции, имевшей историческое значение. Именно в Потсдаме была создана новая система международных отношений, важнейшие институты которой функционируют до сих пор.
Однако спустя 75 лет на открывшейся в конце июня выставке в историческом здании Цецилиенхоф в Потсдаме – месте проведения конференции – нет экспонатов из России. Причина – нежелание использовать в сопроводительных текстах выставки формулировки, присланные из нашей страны.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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