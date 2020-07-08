Онлайн-конференция к 75-летию Потсдамской конференции

- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;- начальник научного отдела РВИО Юрий НИКИФОРОВ.- декан факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Ирина НОВИКОВА;- заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Владимир БАРЫШНИКОВ;- профессор кафедры всеобщей истории и политических наук Вятского государственного университета Александр КАЛИНИН.17 июля 1945 года начала работу третья (и последняя) конференция лидеров стран антигитлеровской коалиции. Германский вопрос, утверждение границ в послевоенной Восточной Европе, решение о вступлении СССР в войну с Японией – основные темы обсуждения в ходе конференции, имевшей историческое значение. Именно в Потсдаме была создана новая система международных отношений, важнейшие институты которой функционируют до сих пор.Однако спустя 75 лет на открывшейся в конце июня выставке в историческом здании Цецилиенхоф в Потсдаме – месте проведения конференции – нет экспонатов из России. Причина – нежелание использовать в сопроводительных текстах выставки формулировки, присланные из нашей страны.