Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574067113.html
Меркель назвала задачи Германии во время председательства в Совете ЕС
Германия в роли временного председателя Совета ЕС намерена работать не только над восстановлением европейской экономики в краткосрочной перспективе, но и... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:16
европарламент
евросоюз
ангела меркель
германия
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156332/18/1563321889_0:0:3217:1810_1400x0_80_0_0_b937242e9009824151816db6636cfc44.jpg
https://ria.ru/20200708/1574033223.html
https://ria.ru/20200707/1573998269.html
германия
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156332/18/1563321889_0:0:3217:1810_1400x0_80_0_0_b937242e9009824151816db6636cfc44.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156332/18/1563321889_486:0:3217:2048_1400x0_80_0_0_294e1047aec03a8e3624a082ae1a8bd1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156332/18/1563321889_1043:0:3091:2048_1400x0_80_0_0_dcf62412f172cf7d7c5e1362c13469b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европарламент, евросоюз, ангела меркель, германия, европа, в мире

Меркель назвала задачи Германии во время председательства в Совете ЕС

16:16 08.07.2020
1896
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Германия в роли временного председателя Совета ЕС намерена работать не только над восстановлением европейской экономики в краткосрочной перспективе, но и гарантировать Евросоюзу сохранение его места в международном сообществе, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, представляя в среду депутатам Европарламента программу на ближайшие полгода.
"Приоритетом Германии в председательстве в ЕС станет усиление европейского единства для выхода из кризиса. Мы хотим не только стабилизировать Европу в краткосрочной перспективе, мы хотим создать Европу надежды, Европу, уверенную себе, внимательную к инновациям, которые позволят сохранить ее место на международной арене", - сказала немецкий канцлер.
Флаги на одной из улиц Женевы
Вчера, 01:46
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против должностных лиц Венесуэлы
Она предложила при выполнении этих задач опираться на совместное германо-французское предложение, предусматривающее создание фонда для восстановления экономики ЕС, объем которого должен составить 500 миллиардов евро. "Наша задача - прийти к согласию в кратчайшие сроки, мы не можем терять время. Придется достигать компромиссов по всем направлениям", - сказала Меркель.
Германия с 1 июля начала полугодовое председательство в Совете ЕС. Механизм председательства позволяет стране-члену ЕС на полгода взять на себя роль лидера союза в решении актуальных вопросов повестки дня. Программа председательства Германии концентрируется на проблеме борьбы с пандемией коронавируса и его последствиями с акцентом на то, что ответ ЕС, прежде всего в сфере экономического восстановления, должен быть стратегическим и ориентированным в будущее, в частности, учитывать цели по защите климата и адаптации экономики под зеленые технологии и дальнейшую цифровизацию экономики с прицелом на "цифровой суверенитет".
Пассажирский самолет в небе
7 июля, 11:59Распространение нового коронавируса
Посол ЕС оценил возможность открытия границ с Россией
1160012
Обсудить 0
ЕвропарламентЕвросоюзАнгела МеркельГерманияЕвропаВ мире
Рекомендуем
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Союзное государство готово содействовать диалогу России и Украины
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель призвала ЕС строить собственную политику по безопасности
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
Матвиенко прокомментировала идею "присоединить" ДНР и ЛНР к России
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Меркель выступила за активизацию внешней политики ЕС
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин назвал сроки передачи военным тяжелой ракеты "Ангара"
Крым
Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю
Города мира. Женева
В Германии прокомментировали выход США из ВОЗ
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео призвал наказать Росию и Китай за вето в Совбезе ООН по Сирии
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
Кризис основ. Германия ругается с США и хочет диалога с Россией
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала ЕС готовиться к любым сценариям в отношениях с Британией
Актер Никита Джигурда
СМИ: Никиту Джигурду задержали во время посещения Дивеево
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Матвиенко оценила вероятность пожизненного сенаторства Медведева
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
На Украине появилась петиция с требованием отставки Зеленского
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Порошенко призвал депутатов Рады расследовать действия прокуратуры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:36СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
Лента новостейМолния