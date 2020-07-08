Меркель назвала задачи Германии во время председательства в Совете ЕС

Она предложила при выполнении этих задач опираться на совместное германо-французское предложение, предусматривающее создание фонда для восстановления экономики ЕС, объем которого должен составить 500 миллиардов евро. "Наша задача - прийти к согласию в кратчайшие сроки, мы не можем терять время. Придется достигать компромиссов по всем направлениям", - сказала Меркель.

Германия с 1 июля начала полугодовое председательство в Совете ЕС. Механизм председательства позволяет стране-члену ЕС на полгода взять на себя роль лидера союза в решении актуальных вопросов повестки дня. Программа председательства Германии концентрируется на проблеме борьбы с пандемией коронавируса и его последствиями с акцентом на то, что ответ ЕС, прежде всего в сфере экономического восстановления, должен быть стратегическим и ориентированным в будущее, в частности, учитывать цели по защите климата и адаптации экономики под зеленые технологии и дальнейшую цифровизацию экономики с прицелом на "цифровой суверенитет".