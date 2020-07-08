Киев не считает, что встречи по Донбассу зашли в тупик

КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что переговоры по Донбассу не зашли в тупик, потому что Россия демонстрирует желание сблизить позиции.
"Если идет процесс, то нельзя назвать их (переговоры - ред.) тупиковыми, потому что тупик — это разошлись и больше никогда не хотят садиться за стол переговоров... Знаете, у Фукидида в "Пелопоннесской войне" было сказано, что в переговорах можно договориться тогда, когда обе стороны по здравому размышлению понимают, что это в принципе возможно... Поэтому на сегодняшний день я уверен, что мы все-таки сблизились, просто об этом сейчас сложно говорить", - цитирует Резникова агентство "Укринформ".
По его мнению, в действиях России есть желание сблизить позиции. "Я более оптимистично смотрю на эти вещи. Да, это сложно, но точно другая риторика, тональность, нет враждебности и есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции. А это уже немаловажно", - сказал вице-премьер.
Он также надеется на ротацию российских представителей в трехсторонней контактной группе по Донбассу. При этом Резников считает возможными компромиссы на переговорах с Россией. "Компромиссы могут быть точно по ряду позиций. Это по вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц, по вопросу режима прекращения огня и взаимодействия, по вопросу разминирования, строительства новых контрольных пунктов въезда-выезда", - сказал Резников.