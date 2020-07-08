Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574065951.html
Киев не считает, что встречи по Донбассу зашли в тупик
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что переговоры по Донбассу не зашли в тупик, РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:58
россия
алексей резников
ситуация в днр и лнр
донбасс
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155881/47/1558814736_0:88:3000:1776_1400x0_80_0_0_600218c7b510f937ba0cdb9f3099e273.jpg
https://ria.ru/20200707/1574030540.html
1
россия
донбасс
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155881/47/1558814736_0:88:3000:1776_1400x0_80_0_0_600218c7b510f937ba0cdb9f3099e273.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155881/47/1558814736_0:0:2667:2000_1400x0_80_0_0_e13ed12038d93ff516eac05a41e3d238.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155881/47/1558814736_277:0:2277:2000_1400x0_80_0_0_549c9f4c1c3d3723c959bc1d3f975f1d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей резников, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, в мире

Киев не считает, что встречи по Донбассу зашли в тупик

15:58 08.07.2020
482
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Резников
Алексей Резников
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Алексей Резников. Архивное фото
КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что переговоры по Донбассу не зашли в тупик, потому что Россия демонстрирует желание сблизить позиции.
"Если идет процесс, то нельзя назвать их (переговоры - ред.) тупиковыми, потому что тупик — это разошлись и больше никогда не хотят садиться за стол переговоров... Знаете, у Фукидида в "Пелопоннесской войне" было сказано, что в переговорах можно договориться тогда, когда обе стороны по здравому размышлению понимают, что это в принципе возможно... Поэтому на сегодняшний день я уверен, что мы все-таки сблизились, просто об этом сейчас сложно говорить", - цитирует Резникова агентство "Укринформ".
По его мнению, в действиях России есть желание сблизить позиции. "Я более оптимистично смотрю на эти вещи. Да, это сложно, но точно другая риторика, тональность, нет враждебности и есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции. А это уже немаловажно", - сказал вице-премьер.
Он также надеется на ротацию российских представителей в трехсторонней контактной группе по Донбассу. При этом Резников считает возможными компромиссы на переговорах с Россией. "Компромиссы могут быть точно по ряду позиций. Это по вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц, по вопросу режима прекращения огня и взаимодействия, по вопросу разминирования, строительства новых контрольных пунктов въезда-выезда", - сказал Резников.
Представители ОБСЕ посетили район поселка Пески в Донецкой области
7 июля, 22:13
Донбасс и Украина согласовали 13 локаций для разминирования
2180028
Обсудить 1
РоссияАлексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРДонбассУкраинаВ мире
Рекомендуем
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
Матвиенко прокомментировала идею "присоединить" ДНР и ЛНР к России
Крым
Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю
Здание правительства Украины в Киеве
Украина расторгла меморандум с Россией по борьбе с терроризмом
Судно на подводных крыльях Комета в Ялте
Крым намерен обновить флот прогулочных судов
Луиза Хайруллина
В Башкирии бывшего кассира и ее мужа будут судить по делу о краже
Руслан Бальбек
Бальбек оценил расторжение Украиной меморандума по борьбе с терроризмом
Города России. Керчь
Крым изучит вопрос строительства прямой ж/д ветки от Керчи к Симферополю
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
В Киеве на митинге мужчина бросил в Порошенко пачку фальшивых купюр
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Порошенко призвал депутатов Рады расследовать действия прокуратуры
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео призвал наказать Росию и Китай за вето в Совбезе ООН по Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров заявил, что Киев не хочет подтверждать минские договоренности
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Союзное государство готово содействовать диалогу России и Украины
Пенсионер из Канады Майкл Батт с чеком на миллион канадских долларов
Ошибка кассирши сделала пенсионера миллионером
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин намерены наращивать сотрудничество по углеводородам
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
Лента новостейМолния