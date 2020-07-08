Киев не считает, что встречи по Донбассу зашли в тупик

Он также надеется на ротацию российских представителей в трехсторонней контактной группе по Донбассу. При этом Резников считает возможными компромиссы на переговорах с Россией. "Компромиссы могут быть точно по ряду позиций. Это по вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц, по вопросу режима прекращения огня и взаимодействия, по вопросу разминирования, строительства новых контрольных пунктов въезда-выезда", - сказал Резников.