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Эстония ожидает от Еврокомиссии дополнительной оценки безопасности БелАЭС
Эстония ожидает от Еврокомиссии дополнительной оценки безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС), строящейся вблизи города Островец, сообщил в среду министр... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:32
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таави аас, белорусская аэс, еврокомиссия, латвия, белоруссия, вильнюс, в мире

Эстония ожидает от Еврокомиссии дополнительной оценки безопасности БелАЭС

15:32 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин
Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 8 июл - РИА Новости. Эстония ожидает от Еврокомиссии дополнительной оценки безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС), строящейся вблизи города Островец, сообщил в среду министр экономики и коммуникаций балтийской республики Таави Аас.
По словам Ааса, компромиссное предложение комиссии для стран Балтии содержит в себе рекомендацию усилить меры безопасности при строительстве БелАЭС. Однако при этом не исключается возможность дальнейшей покупки электроэнергии у третьих стран, то есть, не входящих в Европейский Союз.
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"Сейчас дискуссия на эту тему дошла до вопроса о том, на каких условиях эти закупки могут быть продолжены. То есть, речь идет об атомной безопасности, о безопасности БелАЭС и о том, на каких условиях в случае, если АЭС в Островце будет запущена, продолжатся закупки электроэнергии у третьих стран", - пояснил министр.
Строительство БелАЭС в Островце больше всего беспокоит Литву, поскольку станция находится в 50 километрах от ее столицы Вильнюса. Литва считает, что станция строится без соблюдения норм безопасности. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Правительство балтийской республики уже приняло решение о том, что не будет закупать электроэнергию со станции и добивается, чтобы Латвия и Эстония подписали декларацию об отказе покупки электроэнергии с новой АЭС.
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Таави АасБелорусская АЭСЕврокомиссияЛатвияБелоруссияВильнюсВ мире
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