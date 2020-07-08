Эстония ожидает от Еврокомиссии дополнительной оценки безопасности БелАЭС

По словам Ааса, компромиссное предложение комиссии для стран Балтии содержит в себе рекомендацию усилить меры безопасности при строительстве БелАЭС. Однако при этом не исключается возможность дальнейшей покупки электроэнергии у третьих стран, то есть, не входящих в Европейский Союз.

"Сейчас дискуссия на эту тему дошла до вопроса о том, на каких условиях эти закупки могут быть продолжены. То есть, речь идет об атомной безопасности, о безопасности БелАЭС и о том, на каких условиях в случае, если АЭС в Островце будет запущена, продолжатся закупки электроэнергии у третьих стран", - пояснил министр.