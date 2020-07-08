Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574063713.html
Защита обжаловала арест замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о хищении
Защита замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич и экс-главы департамента ведомства Михаила Попова обжаловала их арест по делу о хищении... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:26
михаил попов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573961722_0:118:1440:928_1400x0_80_0_0_97babf61e151467b119ab11c0d1cd1a9.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200706/1573972957.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573961722_0:118:1440:928_1400x0_80_0_0_97babf61e151467b119ab11c0d1cd1a9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573961722_117:0:1401:963_1400x0_80_0_0_bbb9fdac5b6d2af6486c37a93477991f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573961722_278:0:1241:963_1400x0_80_0_0_52228bcc40d944f8f4862228e35ccef8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил попов, происшествия

Защита обжаловала арест замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о хищении

15:26 08.07.2020
244
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Защита замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич и экс-главы департамента ведомства Михаила Попова обжаловала их арест по делу о хищении более 50 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Виталий Басов.
Тверской суд в понедельник арестовал их до 16 августа.
"Мы обжаловали арест, аналогично поступили защитники Лукашевич", - сказал собеседник агентства.
Согласно озвученным в суде материалам дела, во время совершения преступления Лукашевич была гендиректором "Центра развития науки", а ее предполагаемый соучастник Попов занимал должность в министерстве образования и науки.
Министерство заключило с центром ряд госконтрактов, а взамен, считает следствие, получило работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах". Эксперты следствия посчитали, что работы не несут научной новизны и не представляют научной ценности. Сама Лукашевич уверяла суд в обратном. По ее словам, разработанная по госконтрактам модель была использована в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.
Потерпевшим по делу признано, как следует из оглашенных документов, Минпросвещения, в которое в 2018 году вошла часть министерства образования и науки.
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
6 июля, 18:50
Следователь раскрыл детали обвинения замглаве Минобрнауки Лукашевич
011027
Обсудить 0
Михаил ПоповПроисшествия
Рекомендуем
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст
Канье Уэст будет баллотироваться в президенты как независимый кандидат
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проект, уточняющий понятие "независимый эксперт"
Пассажирский самолет Boeing 777
Нидерланды закрыли границы для въезжающих из Сербии и Черногории
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону зафиксировали температурный рекорд
Петр Порошенко
Прокуратура отозвала ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения
Канье Уэст
Канье Уэст переболел COVID-19
Автомобиль следственного комитета
На Ямале возбудили дело после гибели пропавшей девочки
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
В Киеве на митинге мужчина бросил в Порошенко пачку фальшивых купюр
Филиал Азот ОАО ОХК УРАЛХИМ в городе Березники
"Уралхим" остановил предприятие в Пермском крае из-за загрязнения реки
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов
Защита обжаловала арест Ивана Сафронова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Турция работают над согласованием прекращения огня в Ливии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Таллин
Эстония ожидает от Еврокомиссии дополнительной оценки безопасности БелАЭС
Сотрудники МЧС и полиции у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Росздравнадзор не установил прямой связи между ИВЛ и пожарами в больницах
Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас
Путин и Аббас договорились продолжить сотрудничество в борьбе с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
Лента новостейМолния