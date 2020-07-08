Защита обжаловала арест замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о хищении

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Защита замминистра науки и высшего образования России Марины Защита замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич и экс-главы департамента ведомства Михаила Попова обжаловала их арест по делу о хищении более 50 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Виталий Басов.

Тверской суд в понедельник арестовал их до 16 августа.

"Мы обжаловали арест, аналогично поступили защитники Лукашевич", - сказал собеседник агентства.

Согласно озвученным в суде материалам дела, во время совершения преступления Лукашевич была гендиректором "Центра развития науки", а ее предполагаемый соучастник Попов занимал должность в министерстве образования и науки.

Министерство заключило с центром ряд госконтрактов, а взамен, считает следствие, получило работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах". Эксперты следствия посчитали, что работы не несут научной новизны и не представляют научной ценности. Сама Лукашевич уверяла суд в обратном. По ее словам, разработанная по госконтрактам модель была использована в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.