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Защита обжаловала арест замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о хищении
Защита замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич и экс-главы департамента ведомства Михаила Попова обжаловала их арест по делу о хищении... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:26
2020-07-08T15:26
михаил попов
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михаил попов, происшествия
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Защита замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич
и экс-главы департамента ведомства Михаила Попова
обжаловала их арест по делу о хищении более 50 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Виталий Басов.
Тверской суд в понедельник арестовал их до 16 августа.
"Мы обжаловали арест, аналогично поступили защитники Лукашевич", - сказал собеседник агентства.
Согласно озвученным в суде материалам дела, во время совершения преступления Лукашевич была гендиректором "Центра развития науки", а ее предполагаемый соучастник Попов занимал должность в министерстве образования и науки.
Министерство заключило с центром ряд госконтрактов, а взамен, считает следствие, получило работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах". Эксперты следствия посчитали, что работы не несут научной новизны и не представляют научной ценности. Сама Лукашевич уверяла суд в обратном. По ее словам, разработанная по госконтрактам модель была использована в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.
Потерпевшим по делу признано, как следует из оглашенных документов, Минпросвещения, в которое в 2018 году вошла часть министерства образования и науки.