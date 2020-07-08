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Правительство Великобритании выделит средства на создание рабочих мест
Более двух миллиардов фунтов стерлингов выделит британское правительство на создание временных рабочих мест для молодых британцев, потерявших работу из-за... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:28
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коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире

Правительство Великобритании выделит средства на создание рабочих мест

14:28 08.07.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Более двух миллиардов фунтов стерлингов выделит британское правительство на создание временных рабочих мест для молодых британцев, потерявших работу из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. С таким заявлением выступит в среду после полудня глава минфина соединенного королевства Риши Сунак.
Согласно распространенным в среду утром документам минфина, правительство профинансирует создание 350 тысяч рабочих мест для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет со сроком занятости в полгода. Эта категория работников названа как "наиболее уязвимая" перед вызванными пандемией экономическими трудностями - именно молодые работники чаще всего увольняются компаниями во время карантина.
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"Молодые люди всегда несут основное бремя экономического кризиса, но сейчас они подвергаются особому риску, так как работают в секторах, наиболее сильно пострадавших от пандемии. Мы понимаем, что безработица среди молодежи ведет к долгосрочным последствиям… и мы не хотим, чтобы такое происходило с этим поколением", - говорится в выдержках из выступления министра.
За счет бюджета будет финансироваться полная ставка минимального размера оплаты труда из расчета 25 рабочих часов в неделю. Остальная часть заработной платы будет выплачиваться за счет средств работодателя.
Минфин отмечает, что компании могут начать подавать заявки на субсидии для создания таких рабочих мест уже в течение месяца, а первые нанятые по этой схеме люди смогут начать работать осенью.
Из-за масштабов экономического кризиса Сунак принял решение начать реализацию схемы летом, а не осенью, как планировалось ранее. По данным минфина, большинство молодых работников занято в ритейле, гостиничном бизнесе и туриндустрии.
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Согласно прогнозам и, ВВП страны за 2020 год упадет на 14%, а безработица вырастет с 3,9% до 15%.
Также Сунак объявит о выделении трех миллиардов долларов на программу усовершенствования жилых домов и общественных зданий для соответствия более жестким экологическим стандартам.
Как ожидается, объявит канцлер и о временных "налоговых каникулах" для тех, кто покупает недвижимость стоимостью менее 500 тысяч фунтов стерлингов. О том, будет ли объявлено о временном снижении НДС, не сообщается. О возможности такого шага ранее сообщали британские СМИ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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