Правительство Великобритании выделит средства на создание рабочих мест

ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Более двух миллиардов фунтов стерлингов выделит британское правительство на создание временных рабочих мест для молодых британцев, потерявших работу из-за кризиса, вызванного пандемией Более двух миллиардов фунтов стерлингов выделит британское правительство на создание временных рабочих мест для молодых британцев, потерявших работу из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса . С таким заявлением выступит в среду после полудня глава минфина соединенного королевства Риши Сунак.

Согласно распространенным в среду утром документам минфина, правительство профинансирует создание 350 тысяч рабочих мест для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет со сроком занятости в полгода. Эта категория работников названа как "наиболее уязвимая" перед вызванными пандемией экономическими трудностями - именно молодые работники чаще всего увольняются компаниями во время карантина.

"Молодые люди всегда несут основное бремя экономического кризиса, но сейчас они подвергаются особому риску, так как работают в секторах, наиболее сильно пострадавших от пандемии. Мы понимаем, что безработица среди молодежи ведет к долгосрочным последствиям… и мы не хотим, чтобы такое происходило с этим поколением", - говорится в выдержках из выступления министра.

За счет бюджета будет финансироваться полная ставка минимального размера оплаты труда из расчета 25 рабочих часов в неделю. Остальная часть заработной платы будет выплачиваться за счет средств работодателя.

Минфин отмечает, что компании могут начать подавать заявки на субсидии для создания таких рабочих мест уже в течение месяца, а первые нанятые по этой схеме люди смогут начать работать осенью.

Из-за масштабов экономического кризиса Сунак принял решение начать реализацию схемы летом, а не осенью, как планировалось ранее. По данным минфина, большинство молодых работников занято в ритейле, гостиничном бизнесе и туриндустрии.

Согласно прогнозам и, ВВП страны за 2020 год упадет на 14%, а безработица вырастет с 3,9% до 15%.

Также Сунак объявит о выделении трех миллиардов долларов на программу усовершенствования жилых домов и общественных зданий для соответствия более жестким экологическим стандартам.

Как ожидается, объявит канцлер и о временных "налоговых каникулах" для тех, кто покупает недвижимость стоимостью менее 500 тысяч фунтов стерлингов. О том, будет ли объявлено о временном снижении НДС, не сообщается. О возможности такого шага ранее сообщали британские СМИ.