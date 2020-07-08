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В Кремле не видят "тренда" на задержание журналистов
Вопрос о задержаниях журналистов на пикетах в Москве в поддержку Ивана Сафронова необходимо задать правоохранительным органам, в Кремле не видят "тренда" на... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:32
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
сша
дмитрий песков
политика
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, сша, дмитрий песков, политика
Материал дополняется

В Кремле не видят "тренда" на задержание журналистов

13:03 08.07.2020 (обновлено: 13:32 08.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вопрос о задержаниях журналистов на пикетах в Москве в поддержку Ивана Сафронова необходимо задать правоохранительным органам, в Кремле не видят "тренда" на задержания журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ничего не думаем на этот счёт, это вопрос к правоохранительным органам, а не к Кремлю", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что в Кремле думают про задержания журналистов на одиночных пикетах в поддержку Ивана Сафронова, не нарушены ли их права.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
Вчера, 12:27
Рогозин не стал отвечать на вопросы о деле Сафронова
Пресс-секретарь главы государства посоветовал получить разъяснение и обоснование задержания у правоохранительных органов. Он отметил, что в Кремле не отмечают тренда на уголовное преследование и увеличения количества задержаний журналистов.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант".
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
7 июля, 23:40
"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Сафронов вины не признает.
На акции в поддержку Сафронова у здания ФСБ во вторник были задержаны, в том числе, журналисты "Коммерсанта", Reuters, издания "Проект".
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинСШАДмитрий ПесковПолитика
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