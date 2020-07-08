В Кремле не видят "тренда" на задержание журналистов

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вопрос о задержаниях журналистов на пикетах в Москве в поддержку Ивана Сафронова необходимо задать правоохранительным органам, в Кремле не видят "тренда" на задержания журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ничего не думаем на этот счёт, это вопрос к правоохранительным органам, а не к Кремлю", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что в Кремле думают про задержания журналистов на одиночных пикетах в поддержку Ивана Сафронова, не нарушены ли их права.
Пресс-секретарь главы государства посоветовал получить разъяснение и обоснование задержания у правоохранительных органов. Он отметил, что в Кремле не отмечают тренда на уголовное преследование и увеличения количества задержаний журналистов.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант".
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Сафронов вины не признает.
На акции в поддержку Сафронова у здания ФСБ во вторник были задержаны, в том числе, журналисты "Коммерсанта", Reuters, издания "Проект".