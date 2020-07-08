В Кремле не видят "тренда" на задержание журналистов

"Мы ничего не думаем на этот счёт, это вопрос к правоохранительным органам, а не к Кремлю", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что в Кремле думают про задержания журналистов на одиночных пикетах в поддержку Ивана Сафронова, не нарушены ли их права.