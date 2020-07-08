Владимирские депутаты снизили налог на лодки с двигателем до 100 л. с.

"Практика показывает, что за шесть лет в регионе с регистрационного учета снято более пяти тысяч маломерных моторных судов и гидроциклов. Большая их часть в дальнейшем была зарегистрирована в соседних регионах, где налоговые ставки для этой категории транспортных средств меньше. По решению депутатов с 1 января 2021 года ставка во Владимирской области будет снижена со 100 до 30 рублей за одну лошадиную силу", —говорится в сообщении.