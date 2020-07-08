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Владимирские депутаты снизили налог на лодки с двигателем до 100 л. с.
Депутаты Законодательного собрания Владимирской области приняли закон о снижении с 1 января 2021 года ставки по транспортному налогу в отношении катеров и... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:59
законодательное собрание владимирской области
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353
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законодательное собрание владимирской области, владимирская область

Владимирские депутаты снизили налог на лодки с двигателем до 100 л. с.

12:59 08.07.2020
20
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди катаются на моторной лодке
Люди катаются на моторной лодке
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВЛАДИМИР, 8 июл — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области приняли закон о снижении с 1 января 2021 года ставки по транспортному налогу в отношении катеров и моторных лодок с мощностью двигателя до ста лошадиных сил, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законопроект разработан депутатами на основе обращений избирателей и информации Главного управления МЧС России по Владимирской области.

"Практика показывает, что за шесть лет в регионе с регистрационного учета снято более пяти тысяч маломерных моторных судов и гидроциклов. Большая их часть в дальнейшем была зарегистрирована в соседних регионах, где налоговые ставки для этой категории транспортных средств меньше. По решению депутатов с 1 января 2021 года ставка во Владимирской области будет снижена со 100 до 30 рублей за одну лошадиную силу", —говорится в сообщении.

Послабления по налогам со временем должны выровнять ситуацию, считают депутаты.
"Теперь те, у кого есть водные транспортные средства с мощностью менее ста "лошадей", смогут платить меньше. Кроме того, проект нацелен на то, чтобы наши земляки ставили моторные лодки и другие водные средства на учет в нашем регионе и платили налог в нашу казну, а не соседним регионам", — приводит пресс-служба слова депутата Михаила Максюкова.
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Как пояснил один из разработчиков закона, заместитель председателя Заксобрания Роман Кавинов, депутаты "прекрасно понимают, что лодки до ста лошадиных сил не роскошь". "Их владельцы — либо рыбаки, либо — как в Вязниковском районе — жители Заречья, которые раз в год на полтора месяца, в половодье, отрезаны от "большой земли". Они вынуждены ездить в магазин, больницу, на работу на своих лодках, пока разобран мост или затоплена территория", —сказал он.
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