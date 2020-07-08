Госдума сохранила единые правила налогообложения операций с деньгами

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о сохранении единых правил налогообложения операций с наличными и безналичными денежными средствами, а также с документарными и бездокументарными ценными бумагами.

С 1 октября 2019 года вступил в силу закон, вносящий изменения в статью 28 Гражданского кодекса в части изменения видовой принадлежности таких объектов гражданских прав, как безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги, относя их к имущественным правам. До принятия этого закона они относились к имуществу наряду с наличными денежными средствами и документарными ценными бумагами и операции с ними облагались налогами по единым правилам.

Налоговые последствия операций с денежными средствами не могут зависеть от их формы (наличные или безналичные), равно как и налоговые последствия операций с ценными бумагами должны быть одинаковыми вне зависимости от того, имеют они документарную форму или нет, считают разработчики.

Кроме того, налогообложение операций с имущественными правами имеет некоторые особенности по сравнению с налогообложением операций с имуществом. Поэтому "автоматическое", без внесения изменений в Налоговый кодекс (НК), признание безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг имущественными правами и непризнание их имуществом для целей налогообложения приведет только к путанице, новым вопросам и необоснованным спорам в правоприменении.