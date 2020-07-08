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Госдума сохранила единые правила налогообложения операций с деньгами
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о сохранении единых правил налогообложения операций с наличными и безналичными денежными средствами, а также с... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:49
законодательство
александр ремезков
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андрей макаров
госдума рф
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законодательство, александр ремезков, глеб хор, андрей макаров, госдума рф, экономика

Госдума сохранила единые правила налогообложения операций с деньгами

12:49 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о сохранении единых правил налогообложения операций с наличными и безналичными денежными средствами, а также с документарными и бездокументарными ценными бумагами.
С 1 октября 2019 года вступил в силу закон, вносящий изменения в статью 28 Гражданского кодекса в части изменения видовой принадлежности таких объектов гражданских прав, как безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги, относя их к имущественным правам. До принятия этого закона они относились к имуществу наряду с наличными денежными средствами и документарными ценными бумагами и операции с ними облагались налогами по единым правилам.
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Налоговые последствия операций с денежными средствами не могут зависеть от их формы (наличные или безналичные), равно как и налоговые последствия операций с ценными бумагами должны быть одинаковыми вне зависимости от того, имеют они документарную форму или нет, считают разработчики.
Кроме того, налогообложение операций с имущественными правами имеет некоторые особенности по сравнению с налогообложением операций с имуществом. Поэтому "автоматическое", без внесения изменений в Налоговый кодекс (НК), признание безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг имущественными правами и непризнание их имуществом для целей налогообложения приведет только к путанице, новым вопросам и необоснованным спорам в правоприменении.
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Законом сохраняет действующие правила налогообложения операций с безналичными денежными средствами и бездокументарными ценными бумагами. Для этого вносятся изменения в НК, которые позволят по-прежнему применять единые правила налогообложения для операций с наличными и безналичными деньгами, а также с документарными и бездокументарными ценными бумагами.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а его нормы будут распространяться на отношения, возникшие с 1 октября 2019 года, то есть иметь обратную силу. Инициаторами его принятия выступили депутаты Андрей Макаров, Глеб Хор, Леонид Симановский, Владислав Резник, Надежда Максимова, Валентин Шурчанов, Александр Ремезков и сенаторы Николай Журавлев, Мухарбий Ульбашев.
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ЗаконодательствоАлександр РемезковГлеб ХорАндрей МакаровГосдума РФЭкономика
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