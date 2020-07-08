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В Самарской области число жертв коронавируса достигло 59
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Самарской области, он страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы, всего в регионе зарегистрировано 59... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:25
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353
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В Самарской области число жертв коронавируса достигло 59

12:25 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самара. Архивное фото
САМАРА, 8 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Самарской области, он страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы, всего в регионе зарегистрировано 59 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В среду федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 173 человека с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.
"Всего в регионе… скончались 59 человек, в том числе мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 75 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 34 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, девять человек заразились от ранее заболевших, у 32 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 5576 случаев заражения коронавирусом, 3276 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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