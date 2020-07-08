https://ria.ru/20200708/1574049761.html
В Нижегородской области число излечившихся от COVID-19 превысило 13 тысяч
Количество жителей Нижегородской области, переболевших коронавирусом, превысило 13 тысяч человек, за последние сутки выписаны из больниц около 400 человек,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:12
2020-07-08T12:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
нижегородская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости.
Количество жителей Нижегородской области
, переболевших коронавирусом
, превысило 13 тысяч человек, за последние сутки выписаны из больниц около 400 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным на 8 июля, в регионе подтверждено еще 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших – 19 241 человек, 275 человек скончались.
"Уже здоровы 13 083 нижегородца, то есть 67,9% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз "COVID19". За последние сутки выписано еще 383 человека. По числу выписанных за минувшие сутки Нижегородская область находится на 2 месте среди российских регионов", - говорится в сообщении.
При этом около 4 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 234 человека находятся в обсерваторах.
Всего с начала пандемии в Нижегородской области сдали тесты на коронавирус 441 557 человек, за последние сутки протестировали 6 680 жителей региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.