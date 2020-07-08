В Нижегородской области число излечившихся от COVID-19 превысило 13 тысяч

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Количество жителей Количество жителей Нижегородской области , переболевших коронавирусом , превысило 13 тысяч человек, за последние сутки выписаны из больниц около 400 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным на 8 июля, в регионе подтверждено еще 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших – 19 241 человек, 275 человек скончались.

"Уже здоровы 13 083 нижегородца, то есть 67,9% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз "COVID19". За последние сутки выписано еще 383 человека. По числу выписанных за минувшие сутки Нижегородская область находится на 2 месте среди российских регионов", - говорится в сообщении.

При этом около 4 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 234 человека находятся в обсерваторах.

Всего с начала пандемии в Нижегородской области сдали тесты на коронавирус 441 557 человек, за последние сутки протестировали 6 680 жителей региона.