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Распространение нового коронавируса
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В ВСУ выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеет 161 человек, выздоровели 393, сообщил в среду РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:56
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВСУ выявили три новых случая заражения коронавирусом

11:56 08.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеет 161 человек, выздоровели 393, сообщил в среду пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрированы три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Сотрудники ВС Украины находятся на лечении в учреждениях здравоохранения. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
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По данным пресс-центра, по состоянию на утро среды в ВСУ болеет 161 человек, всего за время пандемии выздоровели 393 пациента, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 624 человека.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 50 414 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1306 человек, выздоровели 23 119 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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