В КБР рассказали о новых случаях коронавируса

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"В госпиталях в республике находится 1001 человек, из которых 43 больных – в реанимациях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом, всего 5388 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 84 пациента, всего выздоровевших – 4324.

В республике продолжают работу семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находится в резерве.