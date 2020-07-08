В УК появится статья о нарушении территориальной целостности страны

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. После принятия поправок к Конституции Уголовный кодекс дополнят статьей о нарушении территориальной целостности России, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он напомнил, что поправки закрепляют в Конституции прямой запрет на отчуждение части территории России, а также на осуществление других действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны. Поэтому в Госдуму вносится вносится пакет поправок к федеральному закону "О противодействии экстремистской деятельности". В соответствии с этим документом, нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом.
"Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации", — пояснил Крашенинников.
Соответствующие поправки должны быть внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроекты уже направили для отзывов в правительство и Верховный суд.
В частности, предлагается дополнить статью 280 УК ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") частью второй — "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации". В качества наказания предлагается установить лишение свободы на срок от шести до десяти лет.
За призывы против территориальной целостности будет грозить административная ответственность: для граждан — штрафы от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юридических — от 200 до 300 тысяч рублей. Повторные призывы к нарушению территориальной целостности повлекут за собой уголовную ответственность — штрафы до 400 тысяч рублей либо до четырех лет лишения свободы.