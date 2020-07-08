В школах Узбекистана объединят уроки истории религии и патриотизма

ТАШКЕНТ, 8 июл - РИА Новости. Предмет "Воспитание", который объединит уроки истории религии с преподаванием правил приличия и патриотизма, вводится в новом учебном году в школах Предмет "Воспитание", который объединит уроки истории религии с преподаванием правил приличия и патриотизма, вводится в новом учебном году в школах Узбекистана , сообщает в среду пресс-служба министерства юстиции страны.

"Поэтапно вводиться в практику единый предмет "Воспитание" в 1-9 классах с 2020/2021, а в 10-11 классах – с 2021/2022 учебного года в пределах общих часов, отведенных предметам", - говорится в сообщении в Telegram-канале минюста. По данным ведомства, решение утверждено постановлением правительства республики.

По данным министерства, новый предмет "Воспитание" объединит дисциплины " Этика", "Чувство Родины", "Основы национальной идеи и духовности" и "История мировых религий".

Учебники и учебно-методические комплексы по новому объединенному предмету будут изданы и доставлены на места до начала нового учебного года, добавили в пресс-службе.

В начале 2000-х в школьную программу в Узбекистане недолгое время был включен предмет "Религиоведение". С 2018 года во всех школах были введен предмет "История мировых религий" для учащихся 9-11 классов, который проводится один учебный час в неделю.