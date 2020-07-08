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В школах Узбекистана объединят уроки истории религии и патриотизма
Предмет "Воспитание", который объединит уроки истории религии с преподаванием правил приличия и патриотизма, вводится в новом учебном году в школах Узбекистана, РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:41
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узбекистан, в мире

В школах Узбекистана объединят уроки истории религии и патриотизма

08:34 08.07.2020 (обновлено: 11:41 08.07.2020)
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© Depositphotos / weissdergeierТашкент
Ташкент
© Depositphotos / weissdergeier
Ташкент. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 8 июл - РИА Новости. Предмет "Воспитание", который объединит уроки истории религии с преподаванием правил приличия и патриотизма, вводится в новом учебном году в школах Узбекистана, сообщает в среду пресс-служба министерства юстиции страны.
"Поэтапно вводиться в практику единый предмет "Воспитание" в 1-9 классах с 2020/2021, а в 10-11 классах – с 2021/2022 учебного года в пределах общих часов, отведенных предметам", - говорится в сообщении в Telegram-канале минюста. По данным ведомства, решение утверждено постановлением правительства республики.
По данным министерства, новый предмет "Воспитание" объединит дисциплины " Этика", "Чувство Родины", "Основы национальной идеи и духовности" и "История мировых религий".
Учебники и учебно-методические комплексы по новому объединенному предмету будут изданы и доставлены на места до начала нового учебного года, добавили в пресс-службе.
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В начале 2000-х в школьную программу в Узбекистане недолгое время был включен предмет "Религиоведение". С 2018 года во всех школах были введен предмет "История мировых религий" для учащихся 9-11 классов, который проводится один учебный час в неделю.
Население Узбекистана составляет почти 34 миллиона человек, 94% жителей страны исповедуют ислам, около 3% граждан республики принадлежат к другим религиозным конфессиям.
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