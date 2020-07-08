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В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
Специалисты НАСА выявили более 80 проблем, требующих доработки в создаваемом компанией Boeing пилотируемом корабле Starliner, дата его повторного испытательного РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T01:17
хочу стать космонавтом
starliner
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космос - риа наука
the boeing company
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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starliner, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, the boeing company, наса, spacex

В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner

01:17 08.07.2020
1383
© NASA / BoeingКосмический корабль Boeing CST-100 Starliner
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
© NASA / Boeing
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Специалисты НАСА выявили более 80 проблем, требующих доработки в создаваемом компанией Boeing пилотируемом корабле Starliner, дата его повторного испытательного полета до сих пор не определена, сообщили представители НАСА во вторник.
"Мы провели глубокий анализ… и сформулировали более 80 рекомендаций, над которыми специалисты внимательно работают", - сказала на брифинге руководитель пилотируемой программы НАСА Кэти Лойдерс.
В декабре 2019 года корабль Starliner совершил первый испытательный полет без экипажа. По техническим причинам его стыковка с МКС была отменена. Спустя несколько месяцев после неудачного испытания заместитель руководителя НАСА по пилотируемым программам Дуглас Ловерро сообщил, что по результатам первого беспилотного полета Starliner специалисты выявили более 60 требующих решения проблем. Он отметил, что корабль могли дважды потерять.
Позднее в апреле разработчик корабля, компания Boeing, объявила, что Starliner совершит повторный беспилотный полет. Сообщалось, что он может состояться в ноябре. Представители НАСА на брифинге во вторник заявили, что полет состоится ближе к концу текущего года, не подтвердив конкретных сроков.
Пилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing
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Специалисты не берутся сказать и о расчетном сроке первого пилотируемого полета нового корабля, признавая, что он не состоится раньше, чем в 2021 году.
"Мы тесно сотрудничаем с Boeing над тем, чтобы корабль был допущен (к полетам - ред.)", - сказал руководитель программы коммерческих полетов НАСА Стив Стич.
Он исключил возможность того, что НАСА может пересмотреть контракт с Boeing в пользу компании Sierra Nevada, создающей корабль Dream Chaser. "Мы не ведем серьезных переговоров о том, чтобы Dream Chaser стал заменой", – сказал Стич.
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Представителей НАСА попросили объяснить, почему компании Boeing не удалось достичь того, что смогла сделать SpaceX, космический корабль которой Crew Dragon ранее в мае доставил на МКС двух астронавтов НАСА. "Возможно, мы не потратили должного времени", - признал Стич, отметив, что, поскольку SpaceX предложила более инновационный подход, специалисты НАСА уделяли ему больше внимания, нежели разработке Boeing, которая строит Starliner по "традиционной технологии".
Для возобновления собственных пилотируемых полетов НАСА в 2014 году заключило контракты с частными американскими компаниями SpaceX и Boeing, которые создают корабли Crew Dragon и Starliner. Стоимость контракта Boeing, включающая создание корабля и по меньшей мере один пилотируемый запуск, составила 4,2 миллиарда долларов, SpaceX - 2,6 миллиарда долларов.
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Хочу стать космонавтомStarlinerМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаThe Boeing CompanyНАСАSpaceX
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