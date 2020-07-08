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В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
Депутаты ЛДПР разработали и направили в правительство для получения официального отзыва законопроект, которым предлагается разрешить собственникам авто... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:01
ярослав нилов
авто
игорь лебедев (игорь жириновский)
лдпр
госдума рф
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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ярослав нилов, авто, игорь лебедев (игорь жириновский), лдпр, госдума рф, общество

В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде

00:48 08.07.2020 (обновлено: 13:01 08.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД во время патрулирования на улицах Москвы в период самоизоляции граждан
Инспектор ГИБДД во время патрулирования на улицах Москвы в период самоизоляции граждан
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Депутаты ЛДПР разработали и направили в правительство для получения официального отзыва законопроект, которым предлагается разрешить собственникам авто предъявлять документы о регистрации автомобиля в электронном виде и освободить от административной ответственности владельцев транспортного средства, не имеющих при себе таких документов.
Текст законопроекта опубликовал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Соавтором законопроекта также выступает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

"Законопроектом предлагается дополнить часть 1 статьи 12.3 КоАП Российской Федерации примечанием, в соответствии с которым освобождаются от административной ответственности водители, являющиеся собственниками транспортного средства, имеющие при себе паспорт транспортного средства, или не являющиеся собственниками транспортного средства, имеющие документ, подтверждающий право управлять данным транспортным средством, и паспорт транспортного средства", — говорится в пояснительной записке.

Одновременно законопроектом предлагается дополнить статью 12.3 КоАП Российской Федерации частью 11, предусматривающей административную ответственность за управление автомобилем без свидетельства о регистрации транспортного средства, положением, согласно которому, если водитель является собственником авто и имеет регистрационные документы в электронном виде, либо водитель не является собственником и имеет при себе документ, подтверждающий право управления, то на него не будет распространяться действие статьи.
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Авторы поясняют, что сейчас за управление автомобилем без регистрации на автомобиль водителю грозит предупреждение или штраф 500 рублей. Также машину могут задержать и эвакуировать на специализированную стоянку.
В то же время, отмечают депутаты, возможны ситуации, когда водитель не имеет на руках свидетельства о регистрации автомобиля из-за его кражи или утери. Также на практике у водителя могут быть иные документы на автомобиль или он может быть собственником данного транспортного средства, что исключает риск угона или незаконного использования. Такими документами могут быть паспорт транспортного средства, генеральная доверенность на управление транспортным средством, а также электронная форма свидетельства о регистрации транспортного средства, поясняют авторы.
"Принятие указанного законопроекта позволит освободить от административной ответственности законопослушных водителей, ставших жертвой преступления либо утерявших свидетельство о регистрации транспортного средства, а также в ряде случаев не применять достаточно обременительную обеспечительную меру в виде принудительной эвакуации транспортного средства на штрафную стоянку", — говорится в пояснительной записке.
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