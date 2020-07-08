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Культура
https://ria.ru/20200708/1574016588.html
С первого взгляда. Как барменша и булочница попали на знаменитые картины
У Брюллова был роман с разведенной аристократкой, Рафаэль восхищался дочерью булочника. Пикассо обожал русскую балерину, а прерафаэлит Уильям Хант — простую... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:42
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выставки, музеи, рафаэль санти, карл брюллов, пабло пикассо, москва, италия, париж

С первого взгляда. Как барменша и булочница попали на знаменитые картины

08:00 08.07.2020 (обновлено: 11:42 08.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПоказ выставки "“Олимпия” Эдуарда Мане из собрания Музея д’Орсэ (Париж)"
Показ выставки “Олимпия” Эдуарда Мане из собрания Музея д’Орсэ (Париж)
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. У Брюллова был роман с разведенной аристократкой, Рафаэль восхищался дочерью булочника. Пикассо обожал русскую балерину, а прерафаэлит Уильям Хант — простую барменшу. О романтических историях, связанных с картинами, — в материале РИА Новости.

Как знакомились без интернета

В эпоху браков по расчету, когда не было ни фотоаппаратов, ни соцсетей, о том, как выглядит будущий супруг, часто не знали. Судили об этом только с чужих слов или по портрету. Правда, это было доступно только для аристократии, да и те иногда получали не то, что хотели.
Английский король Генрих VIII искал себе четвертую жену. Брак заключался с политическим расчетом: Британии надо было укрепить союз с германскими протестантскими князьями. Выбрали Анну Клевскую, но король пожелал увидеть изображение невесты. Для этого в город Клеве отправили Ганса Гольбейна-младшего. Он постарался, Генриху портрет понравился, и заочную помолвку заключили.
© Public domain

Анна Клевская. Портрет работы Ганса Гольбейна-младшего, 1539 год

Анна Клевская. Портрет работы Ганса Гольбейна Младшего, 1539 год
1 из 2

Анна Клевская. Портрет работы Ганса Гольбейна-младшего, 1539 год

© Public domain
© Public domain

Генрих VIII. Портрет работы Ганса Гольбейна-младшего

Генрих VIII. Портрет работы Ганса Гольбейна Младшего
2 из 2

Генрих VIII. Портрет работы Ганса Гольбейна-младшего

© Public domain
1 из 2

Анна Клевская. Портрет работы Ганса Гольбейна-младшего, 1539 год

© Public domain
2 из 2

Генрих VIII. Портрет работы Ганса Гольбейна-младшего

© Public domain
Когда невеста прибыла в Англию, король был разочарован: он заявил, что не увидел ничего из того, что было на картине и в донесениях.
Они все же поженились. Анна старательно учила английский, стала своей при дворе и хорошей мачехой для детей короля от предыдущих союзов. Но Генрих не испытывал к ней симпатии и искал поводы расторгнуть брак. Анна начала опасаться за свою жизнь (одну из предыдущих жен Генрих казнил). Так что, когда представители короны предложили мирный развод, королева согласилась.
Генрих на радостях назвал Анну "любимая сестра", сделал ее одной из первых дам при дворе и даровал щедрое содержание.
© Showtime

Кадр из сериала "Тюдоры" с Анной Клевской и Генрихом VIII

Кадр из сериала Тюдоры
1 из 3

Кадр из сериала "Тюдоры" с Анной Клевской и Генрихом VIII

© Showtime
© Showtime

Сцена из сериала "Тюдоры"

Сериал Тюдоры
2 из 3

Сцена из сериала "Тюдоры"

© Showtime
© Showtime

Фрагмент сериала "Тюдоры"

Сериал Тюдоры
3 из 3

Фрагмент сериала "Тюдоры"

© Showtime
1 из 3

Кадр из сериала "Тюдоры" с Анной Клевской и Генрихом VIII

© Showtime
2 из 3

Сцена из сериала "Тюдоры"

© Showtime
3 из 3

Фрагмент сериала "Тюдоры"

© Showtime
Неожиданно отношения между бывшими супругами стали по-настоящему теплыми, какими не были во время брака. Король так оберегал ее, что Анна пережила как Генриха, так и всех других его жен (после нее было еще две).

Легендарная пара

Истории о настоящей любви сохраняются на века, иногда им посвящают картины.
© Public domain

Рафаэль Санти "Автопортрет", 1506 год. Галерея Уффици, Флоренция

Рафаэль Санти. Автопортрет, 1506. Галерея Уффици, Флоренция
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Рафаэль Санти "Автопортрет", 1506 год. Галерея Уффици, Флоренция

© Public domain
© Public domain

Рафаэль Санти "Форнарина", 1518-1519 годы. Палаццо Барберини, Рим

Рафаэль Санти. Форнарина, 1518—1519, Палаццо Барберини, Рим
2 из 2

Рафаэль Санти "Форнарина", 1518-1519 годы. Палаццо Барберини, Рим

© Public domain
1 из 2

Рафаэль Санти "Автопортрет", 1506 год. Галерея Уффици, Флоренция

© Public domain
2 из 2

Рафаэль Санти "Форнарина", 1518-1519 годы. Палаццо Барберини, Рим

© Public domain
О натурщице Рафаэля — дочери булочника Форнарине — известно мало. Считается, что ее настоящее имя — Маргерита Лути. Эксперты полагают, что именно она изображена на нескольких знаменитых картинах Рафаэля — "Форнарина" и "Донна Велата". Возможно, Лути была прототипом "Сикстинской Мадонны" и "Фригийской сивиллы".
Лути вдохновляла Рафаэля 12 лет, он восхищался ею и, вероятно, выкупил ее у отца за большую сумму. Одни говорили, что она была не верна художнику, другие — что это не так и после кончины мастера его возлюбленная ушла в монастырь. В пользу второй версии говорит найденный список монахинь, в котором числится "вдова Рафаэля".
© Public domain

Рафаэль "Дама с вуалью, или Донна Велата", 1514-1515 годы. Палаццо Питти, Флоренция

Рафаэль. Дама с вуалью, или Донна Велата, 1514—1515, Палаццо Питти, Флоренция
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Рафаэль "Дама с вуалью, или Донна Велата", 1514-1515 годы. Палаццо Питти, Флоренция

© Public domain
© AFP 2020 / Tiziana Fabi

Женщина фотографирует картину Рафаэля Санти "Форнарина" в галерее Боргезе в Риме

Женщина фотографирует картину Рафаэля Санти Форнарина в галерее Боргезе в Риме
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Женщина фотографирует картину Рафаэля Санти "Форнарина" в галерее Боргезе в Риме

© AFP 2020 / Tiziana Fabi
© Public domain

Жан Огюст Доминик Энгр "Рафаэль и Форнарина", 1814 год. Музей Фогга, Гарвардский университет

Жан-Огюст-Доминик Энгр. Рафаэль и Форнарина, 1814, Музей Фогга, Гарвардский университет
3 из 3

Жан Огюст Доминик Энгр "Рафаэль и Форнарина", 1814 год. Музей Фогга, Гарвардский университет

© Public domain
1 из 3

Рафаэль "Дама с вуалью, или Донна Велата", 1514-1515 годы. Палаццо Питти, Флоренция

© Public domain
2 из 3

Женщина фотографирует картину Рафаэля Санти "Форнарина" в галерее Боргезе в Риме

© AFP 2020 / Tiziana Fabi
3 из 3

Жан Огюст Доминик Энгр "Рафаэль и Форнарина", 1814 год. Музей Фогга, Гарвардский университет

© Public domain
О любви художника и натурщицы написали несколько полотен. Так, Жан Огюст Доминик Энгр создал целых пять картин "Рафаэль и Форнарина".

Другая итальянская страсть

Еще одна трогательная история — роман Карла Брюллова и графини Юлии Самойловой.
© Public domain

Карл Брюллов. Автопортрет, 1848 год. Москва, Государственная Третьяковская галерея

Карл Брюллов. Автопортрет, 1848. Москва, Государственная Третьяковская галерея
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Карл Брюллов. Автопортрет, 1848 год. Москва, Государственная Третьяковская галерея

© Public domain
© Public domain

Карл Брюллов "Портрет графини Самойловой, удаляющейся с бала у персидского посланника (с приемной дочерью Амацилией)". Русский музей, 1842 год

Карл Брюллов.Портрет графини Самойловой, удаляющейся с бала у персидского посланника (с приёмной дочерью Амацилией). Русский музей, 1842 год.
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Карл Брюллов "Портрет графини Самойловой, удаляющейся с бала у персидского посланника (с приемной дочерью Амацилией)". Русский музей, 1842 год

© Public domain
1 из 2

Карл Брюллов. Автопортрет, 1848 год. Москва, Государственная Третьяковская галерея

© Public domain
2 из 2

Карл Брюллов "Портрет графини Самойловой, удаляющейся с бала у персидского посланника (с приемной дочерью Амацилией)". Русский музей, 1842 год

© Public domain
Они познакомились в Риме, в литературном салоне. Молодой художник и разведенная аристократка путешествовали по Италии, побывали на развалинах Помпеи (именно там у Брюллова возникла идея знаменитой картины).
Мастер много рисовал свою возлюбленную и музу: создал "Портрет графини Юлии Павловны Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Паччини (Маскарад)", на полотне "Всадница" — ее приемные дочери. Также считается, что на монументальном "Последнем дне Помпеи" художник изобразил графиню четыре раза.
© Public domain

Карл Брюллов "Всадница", 1832 год. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Карл Брюллов. Всадница, 1832. Государственная Третьяковская галерея, Москва
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Карл Брюллов "Всадница", 1832 год. Государственная Третьяковская галерея, Москва

© Public domain
© Public domain

Карл Брюллов "Последний день Помпеи", 1833 год. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1833, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
2 из 2

Карл Брюллов "Последний день Помпеи", 1833 год. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

© Public domain
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Карл Брюллов "Всадница", 1832 год. Государственная Третьяковская галерея, Москва

© Public domain
2 из 2

Карл Брюллов "Последний день Помпеи", 1833 год. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

© Public domain
Юлия приглашала Брюллова жить у себя в Италии и поддерживала после непростого развода с женой. Почти 20 лет они переписывались. Оба отличались взрывным характером, но друг к другу относились очень трепетно: Самойлова называла Брюллова "мой дорогой Бришка", а он ее — "моя верная подруга".

Хитрая барменша

Иногда при поиске колоритной натуры художник находит что-то большее. Так получилось у прерафаэлита Уильяма Ханта, который сделал своей моделью 15-летнюю барменшу Энни Миллер и хотел с ней обручиться.
© Public domain Уильям Холман Хант. Автопортрет, 1867 год
Уильям Холман Хант. Автопортрет, 1867 год
© Public domain
Уильям Холман Хант. Автопортрет, 1867 год
Простая девушка очаровала его: Хант помог ей получить образование и ввел в круг знаменитых художников.
Миллер изображена на одной из самых известных работ мастера — "Пробудившийся стыд". Позировала она и другим прерафаэлитам — Джорджу Прайсу Бойсу и Россетти ("Елена Троянская" и "Женщина в желтом").
Ханту это не понравилось, и он оставил Энни. В итоге Миллер вышла за капитана Томаса Томсона, а Хант еще несколько раз возвращался к образу бывшей возлюбленной в своих работах. Хеппи-энд получился у обоих: художник два раза счастливо был женат, Энни родила Томсону троих детей и прожила до 90 лет.
© Public domain

Уильям Холман Хант "Пробудившийся стыд", 1853 год

Уильям Холман Хант. Пробудившийся стыд, 1853 год
1 из 3

Уильям Холман Хант "Пробудившийся стыд", 1853 год

© Public domain
© Public domain

Данте Габриэль Россетти "Елена Троянская", 1863 год

Данте Габриэль Россетти. Елена Троянская, 1863 год
2 из 3

Данте Габриэль Россетти "Елена Троянская", 1863 год

© Public domain
© Public domain

Данте Габриэль Россетти "Женщина в желтом", 1863 год

Данте Габриэль Россетти. Женщина в жёлтом, 1863 год
3 из 3

Данте Габриэль Россетти "Женщина в желтом", 1863 год

© Public domain
1 из 3

Уильям Холман Хант "Пробудившийся стыд", 1853 год

© Public domain
2 из 3

Данте Габриэль Россетти "Елена Троянская", 1863 год

© Public domain
3 из 3

Данте Габриэль Россетти "Женщина в желтом", 1863 год

© Public domain

Осторожно, на русских женятся!

Особенно интересно смотреть, как художник видит объект своей любви в начале отношений и в конце.
Первая жена Пабло Пикассо — балерина "Русских сезонов" Ольга Хохлова — поразила художника мгновенно. "Вы выглядите потрясающе!" — не сдержал восторга при встрече художник.
© РИА Новости / Юрий ЗаритовскийХудожник Пабло Пикассо
Художник Пабло Пикассо
1 из 4
Художник Пабло Пикассо
© РИА Новости / Юрий Заритовский
© Фото : Public domain Ольга Хохлова
Ольга Хохлова
2 из 4
Ольга Хохлова
© Фото : Public domain
© Фото : издательство "Искусство", 1982Фотография Ольги Хохловой, Пабло Пикассо и Пауло Пикассо. Антибы, 1924 год
Фотография Ольги Хохловой, Пабло Пикассо и Пауло Пикассо. Антибы, 1924 год
3 из 4
Фотография Ольги Хохловой, Пабло Пикассо и Пауло Пикассо. Антибы, 1924 год
© Фото : издательство "Искусство", 1982
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница рассматривает картину "Ольга Хохлова в мантилье" (1917 год) Пабло Пикассо на выставке "Пикассо & Хохлова" в ГМИИ

Посетительница рассматривает картину Ольга Хохлова в мантилье (1917 г.) художника П. Пикассо на выставке Пикассо & Хохлова в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
4 из 4

Посетительница рассматривает картину "Ольга Хохлова в мантилье" (1917 год) Пабло Пикассо на выставке "Пикассо & Хохлова" в ГМИИ

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 4
Художник Пабло Пикассо
© РИА Новости / Юрий Заритовский
2 из 4
Ольга Хохлова
© Фото : Public domain
3 из 4
Фотография Ольги Хохловой, Пабло Пикассо и Пауло Пикассо. Антибы, 1924 год
© Фото : издательство "Искусство", 1982
4 из 4

Посетительница рассматривает картину "Ольга Хохлова в мантилье" (1917 год) Пабло Пикассо на выставке "Пикассо & Хохлова" в ГМИИ

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Темпераментный Пикассо познакомил Ольгу с родителями, а чтобы те не переживали из-за ее иностранного происхождения, написал портрет балерины в испанском наряде.
Супруги жили в Париже, вели богемный образ жизни, давали приемы. Пикассо превратился в настоящего буржуа и постоянно рисовал возлюбленную. Ради нее вернулся к реализму, старался запечатлеть каждый ее жест. Друзья художника прохладно отнеслись к Ольге: они принимали ее сдержанность за высокомерие. Но на самом деле она страстно любила Пабло.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители рассматривают картину "Задумчивая Ольга" (1923 год) Пабло Пикассо на выставке "Пикассо & Хохлова" в ГМИИ

Посетители рассматривают картину Задумчивая Ольга (1923 г.) художника П. Пикассо на выставке Пикассо & Хохлова в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
1 из 2

Посетители рассматривают картину "Задумчивая Ольга" (1923 год) Пабло Пикассо на выставке "Пикассо & Хохлова" в ГМИИ

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© Succession Picasso 2018

Пабло Пикассо "Большая обнаженная в красном кресле". Париж, 5 мая 1929 года. Национальный музей Пикассо, Париж

Пабло Пикассо. Большая обнаженная в красном кресле
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Пабло Пикассо "Большая обнаженная в красном кресле". Париж, 5 мая 1929 года. Национальный музей Пикассо, Париж

© Succession Picasso 2018
1 из 2

Посетители рассматривают картину "Задумчивая Ольга" (1923 год) Пабло Пикассо на выставке "Пикассо & Хохлова" в ГМИИ

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 2

Пабло Пикассо "Большая обнаженная в красном кресле". Париж, 5 мая 1929 года. Национальный музей Пикассо, Париж

© Succession Picasso 2018
Через несколько лет после рождения сына чувства охладели. Пикассо купил квартиру этажом выше, устроил там мастерскую, на картинах с изображением Ольги стали появляться яростные, агрессивные образы. Апогеем стала "Обнаженная в красном кресле" с изломанной фигурой и в неестественной позе.
Но союз балерины и художника не распался: брак не был аннулирован до смерти Ольги в 1955 году.

Любовь в авангарде

© Фото : Public domain Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, 1913 год
Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, 1913 год
© Фото : Public domain
Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, 1913 год
Говоря о Михаиле Ларионове, нельзя не упомянуть Наталью Гончарову, и наоборот. У них сложился экстравагантный союз не просто влюбленных, а единомышленников. Они во всем поддерживали и дополняли друг друга.
В училище Ларионов занимался на отделении живописи, а Гончарова — скульптуры. При первом знакомстве Михаил сразу показал прямой нрав. Он заявил Наталье: "У вас глаз на цвет, а вы заняты формой! Раскройте глаза на собственные глаза!"
Гончарова обижалась пару дней, но прислушалась и так выбрала свою судьбу. Михаил постоянно генерировал новые идеи, экспериментировал, и его энтузиазм захватывал Наталью.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница у картины Михаила Ларионова "Портрет Н. С. Гончаровой" (1915 год) на выставке "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве

Посетительница у картины Михаила Ларионова Портрет Н. С. Гончаровой (1915г.) на выставке Михаил Ларионов в Третьяковской галерее в Москве
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Посетительница у картины Михаила Ларионова "Портрет Н. С. Гончаровой" (1915 год) на выставке "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© Наталья Сергеевна Гончарова, 1913

Портрет Михаила Ларионова. Наталья Сергеевна Гончарова, 1913 год

Портрет Ларионова. Наталья Сергеевна Гончарова, 1913
2 из 2

Портрет Михаила Ларионова. Наталья Сергеевна Гончарова, 1913 год

© Наталья Сергеевна Гончарова, 1913
1 из 2

Посетительница у картины Михаила Ларионова "Портрет Н. С. Гончаровой" (1915 год) на выставке "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Портрет Михаила Ларионова. Наталья Сергеевна Гончарова, 1913 год

© Наталья Сергеевна Гончарова, 1913
Так, Наталья под влиянием Михаила увлеклась импрессионистской техникой, потом — лучизмом (эту концепцию придумал Ларионов).
Их дуэт эпатировал Москву начала XX века, участвовал в скандальных выставках. Да и за рубежом работали вместе: оформляли спектакли "Русских сезонов" (обычно Михаил создавал декорации, Наталья — костюмы).
Оба отрицали условности: познакомившись в 1899 году, брак заключили только в 1955-м, из практических соображений: чтобы наследовать картины друг друга. Спустя полвека эксперты спорят, кто же в паре был лучшим художником, но выставки их работ всегда успешны.
Фасад главного здания Государственного музея изобразительных изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина
27 июня, 08:00Культура
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КультураВыставкиМузеиРафаэль СантиКарл БрюлловПабло ПикассоМоскваИталияПариж
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00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
22:57Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
22:54Facebook ликвидировал сеть аккаунтов, связанных с другом Трампа
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