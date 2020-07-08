С первого взгляда. Как барменша и булочница попали на знаменитые картины

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. У Брюллова был роман с разведенной аристократкой, Рафаэль восхищался дочерью булочника. Пикассо обожал русскую балерину, а прерафаэлит Уильям Хант — простую барменшу. О романтических историях, связанных с картинами, — в материале РИА Новости.
Как знакомились без интернета
В эпоху браков по расчету, когда не было ни фотоаппаратов, ни соцсетей, о том, как выглядит будущий супруг, часто не знали. Судили об этом только с чужих слов или по портрету. Правда, это было доступно только для аристократии, да и те иногда получали не то, что хотели.
Английский король Генрих VIII искал себе четвертую жену. Брак заключался с политическим расчетом: Британии надо было укрепить союз с германскими протестантскими князьями. Выбрали Анну Клевскую, но король пожелал увидеть изображение невесты. Для этого в город Клеве отправили Ганса Гольбейна-младшего. Он постарался, Генриху портрет понравился, и заочную помолвку заключили.
Когда невеста прибыла в Англию, король был разочарован: он заявил, что не увидел ничего из того, что было на картине и в донесениях.
Они все же поженились. Анна старательно учила английский, стала своей при дворе и хорошей мачехой для детей короля от предыдущих союзов. Но Генрих не испытывал к ней симпатии и искал поводы расторгнуть брак. Анна начала опасаться за свою жизнь (одну из предыдущих жен Генрих казнил). Так что, когда представители короны предложили мирный развод, королева согласилась.
Генрих на радостях назвал Анну "любимая сестра", сделал ее одной из первых дам при дворе и даровал щедрое содержание.
Неожиданно отношения между бывшими супругами стали по-настоящему теплыми, какими не были во время брака. Король так оберегал ее, что Анна пережила как Генриха, так и всех других его жен (после нее было еще две).
Легендарная пара
Истории о настоящей любви сохраняются на века, иногда им посвящают картины.
О натурщице Рафаэля — дочери булочника Форнарине — известно мало. Считается, что ее настоящее имя — Маргерита Лути. Эксперты полагают, что именно она изображена на нескольких знаменитых картинах Рафаэля — "Форнарина" и "Донна Велата". Возможно, Лути была прототипом "Сикстинской Мадонны" и "Фригийской сивиллы".
Лути вдохновляла Рафаэля 12 лет, он восхищался ею и, вероятно, выкупил ее у отца за большую сумму. Одни говорили, что она была не верна художнику, другие — что это не так и после кончины мастера его возлюбленная ушла в монастырь. В пользу второй версии говорит найденный список монахинь, в котором числится "вдова Рафаэля".
Они познакомились в Риме, в литературном салоне. Молодой художник и разведенная аристократка путешествовали по Италии, побывали на развалинах Помпеи (именно там у Брюллова возникла идея знаменитой картины).
Мастер много рисовал свою возлюбленную и музу: создал "Портрет графини Юлии Павловны Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Паччини (Маскарад)", на полотне "Всадница" — ее приемные дочери. Также считается, что на монументальном "Последнем дне Помпеи" художник изобразил графиню четыре раза.
Юлия приглашала Брюллова жить у себя в Италии и поддерживала после непростого развода с женой. Почти 20 лет они переписывались. Оба отличались взрывным характером, но друг к другу относились очень трепетно: Самойлова называла Брюллова "мой дорогой Бришка", а он ее — "моя верная подруга".
Хитрая барменша
Иногда при поиске колоритной натуры художник находит что-то большее. Так получилось у прерафаэлита Уильяма Ханта, который сделал своей моделью 15-летнюю барменшу Энни Миллер и хотел с ней обручиться.
Простая девушка очаровала его: Хант помог ей получить образование и ввел в круг знаменитых художников.
Миллер изображена на одной из самых известных работ мастера — "Пробудившийся стыд". Позировала она и другим прерафаэлитам — Джорджу Прайсу Бойсу и Россетти ("Елена Троянская" и "Женщина в желтом").
Ханту это не понравилось, и он оставил Энни. В итоге Миллер вышла за капитана Томаса Томсона, а Хант еще несколько раз возвращался к образу бывшей возлюбленной в своих работах. Хеппи-энд получился у обоих: художник два раза счастливо был женат, Энни родила Томсону троих детей и прожила до 90 лет.
Темпераментный Пикассо познакомил Ольгу с родителями, а чтобы те не переживали из-за ее иностранного происхождения, написал портрет балерины в испанском наряде.
Супруги жили в Париже, вели богемный образ жизни, давали приемы. Пикассо превратился в настоящего буржуа и постоянно рисовал возлюбленную. Ради нее вернулся к реализму, старался запечатлеть каждый ее жест. Друзья художника прохладно отнеслись к Ольге: они принимали ее сдержанность за высокомерие. Но на самом деле она страстно любила Пабло.
Через несколько лет после рождения сына чувства охладели. Пикассо купил квартиру этажом выше, устроил там мастерскую, на картинах с изображением Ольги стали появляться яростные, агрессивные образы. Апогеем стала "Обнаженная в красном кресле" с изломанной фигурой и в неестественной позе.
Но союз балерины и художника не распался: брак не был аннулирован до смерти Ольги в 1955 году.
Говоря о Михаиле Ларионове, нельзя не упомянуть Наталью Гончарову, и наоборот. У них сложился экстравагантный союз не просто влюбленных, а единомышленников. Они во всем поддерживали и дополняли друг друга.
В училище Ларионов занимался на отделении живописи, а Гончарова — скульптуры. При первом знакомстве Михаил сразу показал прямой нрав. Он заявил Наталье: "У вас глаз на цвет, а вы заняты формой! Раскройте глаза на собственные глаза!"
Гончарова обижалась пару дней, но прислушалась и так выбрала свою судьбу. Михаил постоянно генерировал новые идеи, экспериментировал, и его энтузиазм захватывал Наталью.
Так, Наталья под влиянием Михаила увлеклась импрессионистской техникой, потом — лучизмом (эту концепцию придумал Ларионов).
Их дуэт эпатировал Москву начала XX века, участвовал в скандальных выставках. Да и за рубежом работали вместе: оформляли спектакли "Русских сезонов" (обычно Михаил создавал декорации, Наталья — костюмы).
Оба отрицали условности: познакомившись в 1899 году, брак заключили только в 1955-м, из практических соображений: чтобы наследовать картины друг друга. Спустя полвека эксперты спорят, кто же в паре был лучшим художником, но выставки их работ всегда успешны.
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