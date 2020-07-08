С первого взгляда. Как барменша и булочница попали на знаменитые картины

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. У Брюллова был роман с разведенной аристократкой, Рафаэль восхищался дочерью булочника. Пикассо обожал русскую балерину, а прерафаэлит Уильям Хант — простую барменшу. О романтических историях, связанных с картинами, — в материале РИА Новости.

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В эпоху браков по расчету, когда не было ни фотоаппаратов, ни соцсетей, о том, как выглядит будущий супруг, часто не знали. Судили об этом только с чужих слов или по портрету. Правда, это было доступно только для аристократии, да и те иногда получали не то, что хотели.

Английский король Генрих VIII искал себе четвертую жену. Брак заключался с политическим расчетом: Британии надо было укрепить союз с германскими протестантскими князьями. Выбрали Анну Клевскую, но король пожелал увидеть изображение невесты. Для этого в город Клеве отправили Ганса Гольбейна-младшего. Он постарался, Генриху портрет понравился, и заочную помолвку заключили.

© Public domain Анна Клевская. Портрет работы Ганса Гольбейна-младшего, 1539 год 1 из 2 Анна Клевская. Портрет работы Ганса Гольбейна-младшего, 1539 год © Public domain © Public domain Генрих VIII. Портрет работы Ганса Гольбейна-младшего 2 из 2 Генрих VIII. Портрет работы Ганса Гольбейна-младшего © Public domain 1 из 2 Анна Клевская. Портрет работы Ганса Гольбейна-младшего, 1539 год © Public domain 2 из 2 Генрих VIII. Портрет работы Ганса Гольбейна-младшего © Public domain

Когда невеста прибыла в Англию, король был разочарован: он заявил, что не увидел ничего из того, что было на картине и в донесениях.

Они все же поженились. Анна старательно учила английский, стала своей при дворе и хорошей мачехой для детей короля от предыдущих союзов. Но Генрих не испытывал к ней симпатии и искал поводы расторгнуть брак. Анна начала опасаться за свою жизнь (одну из предыдущих жен Генрих казнил). Так что, когда представители короны предложили мирный развод, королева согласилась.

Генрих на радостях назвал Анну "любимая сестра", сделал ее одной из первых дам при дворе и даровал щедрое содержание.

© Showtime Кадр из сериала "Тюдоры" с Анной Клевской и Генрихом VIII 1 из 3 Кадр из сериала "Тюдоры" с Анной Клевской и Генрихом VIII © Showtime © Showtime Сцена из сериала "Тюдоры" 2 из 3 Сцена из сериала "Тюдоры" © Showtime © Showtime Фрагмент сериала "Тюдоры" 3 из 3 Фрагмент сериала "Тюдоры" © Showtime 1 из 3 Кадр из сериала "Тюдоры" с Анной Клевской и Генрихом VIII © Showtime 2 из 3 Сцена из сериала "Тюдоры" © Showtime 3 из 3 Фрагмент сериала "Тюдоры" © Showtime

Неожиданно отношения между бывшими супругами стали по-настоящему теплыми, какими не были во время брака. Король так оберегал ее, что Анна пережила как Генриха, так и всех других его жен (после нее было еще две).

Легендарная пара

Истории о настоящей любви сохраняются на века, иногда им посвящают картины.

© Public domain Рафаэль Санти "Автопортрет", 1506 год. Галерея Уффици, Флоренция 1 из 2 Рафаэль Санти "Автопортрет", 1506 год. Галерея Уффици, Флоренция © Public domain © Public domain Рафаэль Санти "Форнарина", 1518-1519 годы. Палаццо Барберини, Рим 2 из 2 Рафаэль Санти "Форнарина", 1518-1519 годы. Палаццо Барберини, Рим © Public domain 1 из 2 Рафаэль Санти "Автопортрет", 1506 год. Галерея Уффици, Флоренция © Public domain 2 из 2 Рафаэль Санти "Форнарина", 1518-1519 годы. Палаццо Барберини, Рим © Public domain

О натурщице Рафаэля — дочери булочника Форнарине — известно мало. Считается, что ее настоящее имя — Маргерита Лути. Эксперты полагают, что именно она изображена на нескольких знаменитых картинах Рафаэля — "Форнарина" и "Донна Велата". Возможно, Лути была прототипом "Сикстинской Мадонны" и "Фригийской сивиллы".

Лути вдохновляла Рафаэля 12 лет, он восхищался ею и, вероятно, выкупил ее у отца за большую сумму. Одни говорили, что она была не верна художнику, другие — что это не так и после кончины мастера его возлюбленная ушла в монастырь. В пользу второй версии говорит найденный список монахинь, в котором числится "вдова Рафаэля".

© Public domain Рафаэль "Дама с вуалью, или Донна Велата", 1514-1515 годы. Палаццо Питти, Флоренция 1 из 3 Рафаэль "Дама с вуалью, или Донна Велата", 1514-1515 годы. Палаццо Питти, Флоренция © Public domain © AFP 2020 / Tiziana Fabi Женщина фотографирует картину Рафаэля Санти "Форнарина" в галерее Боргезе в Риме 2 из 3 Женщина фотографирует картину Рафаэля Санти "Форнарина" в галерее Боргезе в Риме © AFP 2020 / Tiziana Fabi © Public domain Жан Огюст Доминик Энгр "Рафаэль и Форнарина", 1814 год. Музей Фогга, Гарвардский университет 3 из 3 Жан Огюст Доминик Энгр "Рафаэль и Форнарина", 1814 год. Музей Фогга, Гарвардский университет © Public domain 1 из 3 Рафаэль "Дама с вуалью, или Донна Велата", 1514-1515 годы. Палаццо Питти, Флоренция © Public domain 2 из 3 Женщина фотографирует картину Рафаэля Санти "Форнарина" в галерее Боргезе в Риме © AFP 2020 / Tiziana Fabi 3 из 3 Жан Огюст Доминик Энгр "Рафаэль и Форнарина", 1814 год. Музей Фогга, Гарвардский университет © Public domain

О любви художника и натурщицы написали несколько полотен. Так, Жан Огюст Доминик Энгр создал целых пять картин "Рафаэль и Форнарина".

Другая итальянская страсть

Еще одна трогательная история — роман Карла Брюллова и графини Юлии Самойловой.

© Public domain Карл Брюллов. Автопортрет, 1848 год. Москва, Государственная Третьяковская галерея 1 из 2 Карл Брюллов. Автопортрет, 1848 год. Москва, Государственная Третьяковская галерея © Public domain © Public domain Карл Брюллов "Портрет графини Самойловой, удаляющейся с бала у персидского посланника (с приемной дочерью Амацилией)". Русский музей, 1842 год 2 из 2 Карл Брюллов "Портрет графини Самойловой, удаляющейся с бала у персидского посланника (с приемной дочерью Амацилией)". Русский музей, 1842 год © Public domain 1 из 2 Карл Брюллов. Автопортрет, 1848 год. Москва, Государственная Третьяковская галерея © Public domain 2 из 2 Карл Брюллов "Портрет графини Самойловой, удаляющейся с бала у персидского посланника (с приемной дочерью Амацилией)". Русский музей, 1842 год © Public domain

Они познакомились в Риме, в литературном салоне. Молодой художник и разведенная аристократка путешествовали по Италии, побывали на развалинах Помпеи (именно там у Брюллова возникла идея знаменитой картины).

Мастер много рисовал свою возлюбленную и музу: создал "Портрет графини Юлии Павловны Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Паччини (Маскарад)", на полотне "Всадница" — ее приемные дочери. Также считается, что на монументальном "Последнем дне Помпеи" художник изобразил графиню четыре раза.

© Public domain Карл Брюллов "Всадница", 1832 год. Государственная Третьяковская галерея, Москва 1 из 2 Карл Брюллов "Всадница", 1832 год. Государственная Третьяковская галерея, Москва © Public domain © Public domain Карл Брюллов "Последний день Помпеи", 1833 год. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург 2 из 2 Карл Брюллов "Последний день Помпеи", 1833 год. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург © Public domain 1 из 2 Карл Брюллов "Всадница", 1832 год. Государственная Третьяковская галерея, Москва © Public domain 2 из 2 Карл Брюллов "Последний день Помпеи", 1833 год. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург © Public domain

Юлия приглашала Брюллова жить у себя в Италии и поддерживала после непростого развода с женой. Почти 20 лет они переписывались. Оба отличались взрывным характером, но друг к другу относились очень трепетно: Самойлова называла Брюллова "мой дорогой Бришка", а он ее — "моя верная подруга".

Хитрая барменша

Иногда при поиске колоритной натуры художник находит что-то большее. Так получилось у прерафаэлита Уильяма Ханта, который сделал своей моделью 15-летнюю барменшу Энни Миллер и хотел с ней обручиться.

© Public domain Уильям Холман Хант. Автопортрет, 1867 год © Public domain Уильям Холман Хант. Автопортрет, 1867 год

Простая девушка очаровала его: Хант помог ей получить образование и ввел в круг знаменитых художников.

Миллер изображена на одной из самых известных работ мастера — "Пробудившийся стыд". Позировала она и другим прерафаэлитам — Джорджу Прайсу Бойсу и Россетти ("Елена Троянская" и "Женщина в желтом").

Ханту это не понравилось, и он оставил Энни. В итоге Миллер вышла за капитана Томаса Томсона, а Хант еще несколько раз возвращался к образу бывшей возлюбленной в своих работах. Хеппи-энд получился у обоих: художник два раза счастливо был женат, Энни родила Томсону троих детей и прожила до 90 лет.

© Public domain Уильям Холман Хант "Пробудившийся стыд", 1853 год 1 из 3 Уильям Холман Хант "Пробудившийся стыд", 1853 год © Public domain © Public domain Данте Габриэль Россетти "Елена Троянская", 1863 год 2 из 3 Данте Габриэль Россетти "Елена Троянская", 1863 год © Public domain © Public domain Данте Габриэль Россетти "Женщина в желтом", 1863 год 3 из 3 Данте Габриэль Россетти "Женщина в желтом", 1863 год © Public domain 1 из 3 Уильям Холман Хант "Пробудившийся стыд", 1853 год © Public domain 2 из 3 Данте Габриэль Россетти "Елена Троянская", 1863 год © Public domain 3 из 3 Данте Габриэль Россетти "Женщина в желтом", 1863 год © Public domain

Осторожно, на русских женятся!

Особенно интересно смотреть, как художник видит объект своей любви в начале отношений и в конце.

Первая жена Пабло Пикассо — балерина "Русских сезонов" Ольга Хохлова — поразила художника мгновенно. "Вы выглядите потрясающе!" — не сдержал восторга при встрече художник.

Темпераментный Пикассо познакомил Ольгу с родителями, а чтобы те не переживали из-за ее иностранного происхождения, написал портрет балерины в испанском наряде.

Супруги жили в Париже, вели богемный образ жизни, давали приемы. Пикассо превратился в настоящего буржуа и постоянно рисовал возлюбленную. Ради нее вернулся к реализму, старался запечатлеть каждый ее жест. Друзья художника прохладно отнеслись к Ольге: они принимали ее сдержанность за высокомерие. Но на самом деле она страстно любила Пабло.

Через несколько лет после рождения сына чувства охладели. Пикассо купил квартиру этажом выше, устроил там мастерскую, на картинах с изображением Ольги стали появляться яростные, агрессивные образы. Апогеем стала "Обнаженная в красном кресле" с изломанной фигурой и в неестественной позе.

Но союз балерины и художника не распался: брак не был аннулирован до смерти Ольги в 1955 году.

Любовь в авангарде

© Фото : Public domain Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, 1913 год © Фото : Public domain Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, 1913 год

Говоря о Михаиле Ларионове, нельзя не упомянуть Наталью Гончарову, и наоборот. У них сложился экстравагантный союз не просто влюбленных, а единомышленников. Они во всем поддерживали и дополняли друг друга.

В училище Ларионов занимался на отделении живописи, а Гончарова — скульптуры. При первом знакомстве Михаил сразу показал прямой нрав. Он заявил Наталье: "У вас глаз на цвет, а вы заняты формой! Раскройте глаза на собственные глаза!"

Гончарова обижалась пару дней, но прислушалась и так выбрала свою судьбу. Михаил постоянно генерировал новые идеи, экспериментировал, и его энтузиазм захватывал Наталью.

Так, Наталья под влиянием Михаила увлеклась импрессионистской техникой, потом — лучизмом (эту концепцию придумал Ларионов).

Их дуэт эпатировал Москву начала XX века, участвовал в скандальных выставках. Да и за рубежом работали вместе: оформляли спектакли "Русских сезонов" (обычно Михаил создавал декорации, Наталья — костюмы).