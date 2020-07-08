Брэд Питт сыграет в боевике у режиссера, снявшего "Дэдпул 2", пишут СМИ

В произведении рассказывают о пятерых киллерах, которые оказываются в движущимся сверхскоростном пассажирском экспрессе (едет из Токио в Мориоку). Герои обнаруживают, что их миссии не связаны друг с другом. Им предстоит понять, кто сойдет с поезда живым, и что их ждет на конечной станции.