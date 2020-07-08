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Брэд Питт сыграет в боевике у режиссера, снявшего "Дэдпул 2", пишут СМИ
СМИ узнали, американский актер Брэд Питт исполнит главную роль в боевике "Bullet train" ("Скоростной поезд"), режиссером которого станет Дэвид Литч ("Дэдпул 2", РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T00:57
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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кино и сериалы, новости культуры, брэд питт (уильям бредли), токио

Брэд Питт сыграет в боевике у режиссера, снявшего "Дэдпул 2", пишут СМИ

00:57 08.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк64-й Каннский кинофестиваль
64-й Каннский кинофестиваль
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. СМИ узнали, американский актер Брэд Питт исполнит главную роль в боевике "Bullet train" ("Скоростной поезд"), режиссером которого станет Дэвид Литч ("Дэдпул 2", "Форсаж: Хоббс и Шоу"), сообщает Deadline.
По информации издания, сценарий напишет Зак Олкевич ("И гаснет свет..."). Он адаптирует детективный роман "Maria beetle" японского писателя Котаро Исака.
В произведении рассказывают о пятерых киллерах, которые оказываются в движущимся сверхскоростном пассажирском экспрессе (едет из Токио в Мориоку). Герои обнаруживают, что их миссии не связаны друг с другом. Им предстоит понять, кто сойдет с поезда живым, и что их ждет на конечной станции.
Продюсировать проект будет Дэвид Литч вместе с Антуаном Фукуа ("Великий уравнитель"), Кэт Самик ("Стрелок") и Келли Маккормик ("Взрывная блондинка").
Остальные подробности, в том числе актерский состав и дата выхода, пока неизвестны.
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КультураКино и сериалыНовости культурыБрэд Питт (Уильям Бредли)Токио
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