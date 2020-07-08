https://ria.ru/20200708/1573993202.html
Брэд Питт сыграет в боевике у режиссера, снявшего "Дэдпул 2", пишут СМИ
СМИ узнали, американский актер Брэд Питт исполнит главную роль в боевике "Bullet train" ("Скоростной поезд"), режиссером которого станет Дэвид Литч ("Дэдпул 2", РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T00:57
2020-07-08T00:57
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новости культуры
брэд питт (уильям бредли)
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культура
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, брэд питт (уильям бредли), токио
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
СМИ узнали, американский актер Брэд Питт исполнит главную роль в боевике "Bullet train" ("Скоростной поезд"), режиссером которого станет Дэвид Литч ("Дэдпул 2", "Форсаж: Хоббс и Шоу"), сообщает
Deadline.
По информации издания, сценарий напишет Зак Олкевич ("И гаснет свет..."). Он адаптирует детективный роман "Maria beetle" японского писателя Котаро Исака.
В произведении рассказывают о пятерых киллерах, которые оказываются в движущимся сверхскоростном пассажирском экспрессе (едет из Токио в Мориоку). Герои обнаруживают, что их миссии не связаны друг с другом. Им предстоит понять, кто сойдет с поезда живым, и что их ждет на конечной станции.
Продюсировать проект будет Дэвид Литч вместе с Антуаном Фукуа ("Великий уравнитель"), Кэт Самик ("Стрелок") и Келли Маккормик ("Взрывная блондинка").
Остальные подробности, в том числе актерский состав и дата выхода, пока неизвестны.