Способная достроить "Северный поток — 2" баржа вышла из порта

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Трубоукладочная якорная баржа "Фортуна", которую могут использовать для достройки "Северного потока — 2", вышла из немецкого порта Мукран, свидетельствуют данные порталов Marine Traffic и Myshiptracking.
Судно покинуло логистическую базу проекта, где хранятся трубы для строительства газопровода, и направилось на юго-восток.
Когда возобновится строительство
Накануне Дания выдала оператору Nord Stream 2 AG обновленное разрешение на строительство "Северного потока — 2" в своих водах. Теперь компания может использовать не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным. К работе по укладке труб можно вернуться не ранее 3 августа, когда завершится период апелляции по этому решению.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение в эфире радио Sputnik, что строительство завершат уже осенью.
В свою очередь, аналитики инвесткомпании "Атон" считают, что возобновление строительства "Северного потока — 2" может задержать нерест трески в водах Дании, который происходит в июле и августе. По датским законам в этот период запрещены любые строительные работы.
Эксперты полагают, что приостановка строительства может затянуться до сентября.
"Северный поток – 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
В конце прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против газопроводов "Северный поток — 2 " и "Турецкий поток. Вашингтон, продвигающий поставки своего сжиженного природного газа в Европу, потребовал от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока - 2", уже приостановила работу.
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В Москве неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала санкции против участников энергетического проекта, назвав их новым витком русофобии.