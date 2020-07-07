Способная достроить "Северный поток — 2" баржа вышла из порта

Когда возобновится строительство

Накануне Дания выдала оператору Nord Stream 2 AG обновленное разрешение на строительство "Северного потока — 2" в своих водах. Теперь компания может использовать не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным. К работе по укладке труб можно вернуться не ранее 3 августа, когда завершится период апелляции по этому решению.